4 февраля 2022



Торговые сети решили «заморозить» цены на ряд продуктов

Несколько торговых сетей в Орловской области поддержали инициативу по установлению минимальной наценки на социально-значимые продовольственные товары. 3 февраля департамент промышленности совместно с УФАС провел встречу (по видеосвязи) с представителями федеральных и региональных торговых сетей. Обсуждалась инициатива по установлению минимальных наценок на социально значимые продовольственные товары.

С начала этого года три крупных федеральных ритейлера X5 RetailGroup, «Магнит» и «Бристоль» выступили с предложением по введению ограничения наценки (не более 10 %) на товары первой необходимости и их наличие в торговых объектах в достаточном объеме. В ходе совещания торговые сети «Линия», «Европа» и «Оптовичок» поддержали данную инициативу.

В этой связи организациям сетевой торговли рекомендовано рассмотреть эту инициативу по ограничению торговых наценок на отдельные позиции внутри каждой категории социально значимых продовольственных товаров. Им следует направить свои предложения в адрес облдепартамента промышленности и торговли для систематизации информресурсов о состоянии инфраструктуры регионального потребительского рынка.

 

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Опубликовано 04 Фев 2022 в 19:08. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 9

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