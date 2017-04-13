Торопиться не надо?

№16 (464) от 17 мая 2017 г.

На сессии облсовета, прошедшей 3 апреля, губернатор Потомский сообщил депутатам, что договоры аренды земельных участков, выделявшихся областным департаментом имущества АИЖК Орловской области для строительства микрорайона «Малый Петербург», будут расторгнуты. Таким образом областное правительство «завершило» программу по возведению жилья эконом-класса.

Как известно, программа доступного жилья в Орловской области полностью провалилась — вместо «Малого Петербурга» в Северном районе Орла выросла живописная березовая рощица. Однако точку в данной истории ставить рано. Дело в том, что за аренду земельных участков АИЖК задолжало области более трех миллионов рублей. В связи с этим депутат областного совета Виталий Рыбаков направил в адрес руководителя областного департамента имущества и по совместительству председателя совета директоров АИЖК Андрея Синягова депутатский запрос, в котором просил сообщить, какие претензионная работа ведется с должником. Как выяснилось из ответа Синягова, претензии в АИЖК департамент направлял еще в декабре 2016 г., однако долг АИЖК не погасило. Тогда в конце января 2017 года департамент имущества переложил миссию взыскания долга с АИЖК на плечи правового департамента, которым руководит Федор Карпычев. Тот же раскачался только к апрелю, направив исковые документы о взыскании задолженности в адрес АИЖК 13.04.2017 г.

То есть в течение четырех месяцев господин Синягов, известный ревностным отношением к сохранности и преумножению областного имущества и бюджетных средств, никак не реагировал на такую медлительность своих коллег из правового департамента и не торопил их со взысканием этих средств. Между тем, хорошо известно, что когда надо, господин Синягов умеет действовать оперативно: например, в считанные дни расторгать договоры аренды с индивидуальными предпринимателями и тут же повышать сумму аренды в разы. Но взыскание долга с АИЖК, очевидно, не тот случай: возвращать три миллиона в бюджет будут через Арбитражный суд. Сколько еще месяцев на это понадобится — неизвестно…