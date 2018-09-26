«Товарищ Блохин никогда ни в чем не виноват»

№33 (526) от 26 сентября 2018 г.

В понедельник, в ходе очередной сессии облсовета, депутаты уличили во вранье главу департамента строительства ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Дениса Блохина.

Блохин отчитался об исправно работающей канализации в деревне Овсянниково Орловского района. Депутаты Орловского областного совета Виталий Рыбаков, Владимир Пукаев и депутат Платоновского сельского поселения Сергей Воронин разъяснили, что радужная картинка не соответствует действительности: сети водоотведения до сих пор не работают, дороги разрушены.

Чиновники превзошли себя

Напомним, в мае 2018 года, не найдя понимания у чиновников, получившие гору отписок жители деревни Овсянниково обратились с просьбой о помощи к депутату облсовета Виталию Рыбакову. Вместе с депутатом на место выезжали и журналисты «Орловской среды». Увиденное впечатлило: прежде уютная деревня, которая находится практически в черте города, превратилась в руины: дороги были разрушены, канализационные колодцы вывернуты, люди передвигались по самодельным мосткам. Жители пожаловались на то, что не могут без страха отпускать детей из дома, потому что они рискуют упасть в вырытые ямы, на то, что теперь не только в межсезонье им приходится ходить в резиновых сапогах, на неработающую канализацию и на чиновников, которые, несмотря на жалобы граждан, дали разрешение на ввод сетей в эксплуатацию.

Выяснилось, что на строительство сетей водоотведения в Овсянниково еще в конце 2015 года было направлено более 31 миллиона рублей, большая часть средств — федеральные. Заказчик работ — КУ ОО «Орелгосзаказчик», подрядчик — вологодская компания ООО «СегментСтрой». Деньги потратили в течение нескольких недель, «работы» велись вплоть до 2018 года и привели к полному разрушению дорожного покрытия; о нормальной канализации речи вообще не шло. Тем не менее в марте 2018 года управление градостроительства и архитектуры Орловской области выдало разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

После того, как депутат Рыбаков на сессии облсовета озвучил проблему врио Клычкову, отписки последовали и в его адрес. На этот раз чиновники превзошли сами себя, объясняя разрушение деревенских дорог грунтовыми водами, недостатками в проектной документации, которую заказывали жители и т.д и т.п.

Ситуация не менялась, деревня утопала в грязи, имитация бурной деятельности продолжалась.

Депутат Рыбаков вновь инициировал внесение вопроса о выполнении работ по восстановлению канализационных колодцев и проезжей части в деревне Овсянниково в повестку дня сентябрьской сессии облсовета.

На сессии облсовета экс-руководитель «Орелгосзаказчика», а ныне глава департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Денис Блохин заявил, что строительство сетей водоотведения велось в 2015, 2016 годах. КУ ОО «Орелгосзаказчик» было направлено исковое заявление о взимании штрафа с подрядчика в Арбитражный суд Орловской области. Решением Арбитражного суда от 23 июля 2018 года исковые требования удовлетворены, принято решение о взыскании с ООО «СегментСтрой» в пользу КУ ОО «Орелгосзаказчик» пени в размере свыше 2 млн 211 тыс рублей. Блохин также доложил, что в 2018 году подрядной организацией неоднократно выполнялись работы по гарантийному ремонту люков и очистке сетей канализации. В рамках гарантийных обязательств подрядчик якобы устранил недостатки на улице Школьная, переулках Садовый, Нагорный и Самарский. Далее Блохин предусмотрительно сослался на информацию неких представителей «Орелгосзаказчика»: «объект работает в штатном режиме, в настоящее время к системе подключено порядка 120 домов, всего планируется подключить 350 домов, через канализационную насосную станцию по показаниям счетчика ежесуточно проходит 40 кубических метров стоков, что соответствует объемам подключенных жилых домов».

— Восстановительные работы по устройству дорог и проездов выполнены в соответствии с объемами, предусмотренными сметой, что явно недостаточно, — добавил Блохин. — По информации Орловского района, администрацией сельского поселения разработана сметная документация на устройство покрытия автодороги из щебня в деревне Овсянниково протяженностью 2,9 км. По остальным улицам деревни Овсянниково протяженностью 5,9 км — разработка сметной документации ведется. Работы по устройству автомобильных дорог щебнем будут начаты в 2019 году. В соответствии с поручением президиума областного совета 20 сентября с участием главы сельского поселения и представителя «Орелгосзаказчика» проведена встреча с инициативной группой жителей, достигнута договоренность, что 25 сентября будут сформированы предложения по совершенствованию системы водоотведения и очередности устройства дорог щебнем. В настоящее время ведется работа по передаче объекта эксплуатирующей организации.

Граждане и их фуфайки

Депутат Рыбаков поинтересовался:

— По вашему утверждению, все сделано и все работает на сегодняшний день?

Блохин подтвердил: все сделано и все работает. И пояснил: все было бы совсем хорошо, если бы не жители:

— Отдельные моменты бывают, например, один из жителей неправильно подключил систему канализации к своему дому, в связи с чем у него произошло затопление цокольного этажа дома. В целях ликвидации данной ситуации данный гражданин затампонировал всю систему канализации в деревне Овсянниково фуфайкой. Поэтому есть случаи воровства крышек на колодцах, на прошлой неделе 40-тонный большегруз, который завозил песок к одному из строящихся граждан, развернулся, естественно, колодец не выдержал. Все эти недостатки были устранены, в том числе с помощью подрядной организации, в кратчайшие сроки.

Рыбаков:

-На сегодняшний день никаких подтоплений, вы утверждаете, нет. Все работает исправно в деревне Овсянниково, так или не так? Говорите прямо.

Блохин:

— По моей информации, это так.

Рыбаков:

— Может быть, слово местному депутату предоставим, и тогда вопрос закроем?

Слово предоставили депутату Платоновского сельского поселения Сергею Воронину.

— На самом деле ситуация обстоит совершенно по-другому. Денис Анатольевич оперирует предоставленными ему документами, они на самом деле не соответствуют действительности, это все не так, — сообщил депутат местного совета. Мы подготовили список проблемных мест, со слов «Орелгосзаказчика», это два колодца, а мы за выходные нашли порядка тридцати-сорока. Это первое. Второе. Щебень, который был запланирован и принят на 90 процентов на отсыпку дорожного полотна, он отсутствует, и никто из 1854 жителей деревни не видел, куда его отсыпали. Начался осенний период, дети пошли в школу, а есть улицы, где не то что проехать, а пройти невозможно, я прошу оказать нам помощь и решить этот вопрос.

Спикер облсовета Музалевский:

— Все-таки давайте для чистоты процесса: так канализация работает или нет?

Воронин:

-Не работает. Она не может работать, система водоотведения на улице Школьная, к примеру, не доделана, потому что там есть два колодца, которые забиты, есть ряд колодцев на улицах, которые тоже забиты, и они требуют ремонта.

Блохин:

— Мы ждем предложений, замечаний от жителей, от депутата, для того, чтобы мы могли с выездом на место еще раз посмотреть, что у нас там не работает.

Рыбаков:

-Теперь вопрос, Андрей Евгеньевич, к вам, ваше распоряжение ваши же чиновники проигнорировали, мягко сказать. Поэтому я вас прошу сделать оргвыводы. А что касается товарища Блохина, то он никогда ни в чем не виноват.

Депутат Владимир Пукаев:

-Хотелось бы поддержать коллегу из сельского поселения, вам докладывают одно, а в реальности ситуация другая, и хочу также проинформировать, что по наказам избирателей в этом году выделены средства, если вы запланируете сейчас строительство или благоустройство дороги… Посмотрите.

Клычков:

Нужно туда выехать еще раз, вы там уже были, объективную картину подвести и доложить.

Также Клычков отметил, что оргвыводы он будет делать сам.

Рыбаков озвучил свой прогноз на ближайшие месяцы:

— Я уверен, что люди не получат блага цивилизации до зимы. Это вам ответ, Андрей Евгеньевич.

С момента, когда проблема Овсянниково была озвучена врио Клычкову, прошло полгода. С наступлением холодов ситуация не изменилась, более того, чиновники в присутствии теперь уже губернатора Клычкова на голубом глазу отчитываются о том, что все работы в Овсянниково завершены и недостатки устранены. Клычкову, объездившему все районы города и области неоднократно, все еще не понятна «объективная картина» в изуродованном пригородном населенном пункте. Ясность в этот вопрос вновь поручено внести Денису Блохину.

Наталья Зарубина

Комментирует депутат Рыбаков:

Я остаюсь при своем мнении: какие выборы — такой и губернатор.

После 5 октября 2017 года, когда к нам приехал Андрей Евгеньевич Клычков, я не допускал никакой критики в его адрес в течение полугода. Но после того как товарищ Клычков за шесть месяцев не принял никаких кадровых решений в отношении членов команды Потомского, я понял, что это продолжение какой-то непонятной для жителей нашей области игры. Клычков как никто должен был знать, что, давая возможность и дальше продолжать работу команде Потомского и заметать следы, заканчивать «проекты», он дает возможность этим «специалистам» спрятать концы в воду.

Весной этого года жители деревни Овсянниково и местный депутат Воронин Сергей Гочевич пришли ко мне, как в последнюю инстанцию, так как ни до одного члена правительства они не достучались, никакие жалобы не помогали. Эту проблему я озвучил на сессии облсовета, и коммунист Клычков перед своей избирательной кампанией резво дал соответствующие указания своим чиновникам.

Но, глядя на предыдущие его действия, я для себя сделал вывод: никаких указаний они не выполнят, проигнорируют, затянут сроки, и люди к зиме не получат благ цивилизации. Я в течение лета выезжал в Овсянниково, приезжали подрядчики неизвестные, также неизвестно, за чей счет они работы проводили и кто им платил. Это уже вопрос к «Орелгосзаказчику». Вопросы есть и к главе района, на чьей территории это непотребство совершалось, к Юрию Парахину. Наш президент Владимир Владимирович Путин говорит: главная тема — это комфортное проживание граждан. Кто-нибудь из орловских чиновников услышал посыл президента? Он грубо игнорируется.

Считаю, что и Следственному комитету следует обратить внимание на то, когда эти работы начали и когда закончили — по документам. Когда были перечислены деньги — аванс, и когда произведен окончательный расчет. Думаю, всплывет неприглядная ситуация.

На сегодняшний день проблема в том, что у подрядчика нет денег. Куда они делись — вопрос правоохранительных органов. Сегодня на часе контроля я был до глубины души возмущен тем, что глава департамента строительства господин Блохин нагло лгал — непосредственно своему работодателю, коммунисту товарищу Клычкову, и, что самое страшное, лгал нам, депутатам, которых действительно избрал народ. Не так как некоторых — с 83 процентами и непонятным процентом явки.

Я предложил Клычкову сделать оргвыводы, на что он ответил, что он сам будет решать. Со страниц вашей газеты хочу сказать: Клычков много на себя берет, это не те кадры, с которыми стоит работать. А то, что он ничего не решит, никого не уволит, и все далее пойдет по наклонной, в этом можно не сомневаться.

Я очень опечален и очень расстроен, что прошло лето, а ситуация в Овсянников не изменилась, на объекте и конь не валялся. Поэтому буду продолжать наблюдать за этой ситуацией, хотя, вы знаете, этот округ не мой. Вместе с активными гражданами будем держать эту ситуацию не на губернаторском контроле, а на народном контроле жителей деревни Овсянниково и моём — депутата Орловского областного совета.

— Я считаю, что Андрей Евгеньевич Клычков медленно и уверенно нарабатывает себе имиджевый минус. 5 октября 2018 года будет ровно год, как он здесь, и год его работы — подтверждение того, что я сказал на недавней пресс-конференции. Непонятно, как проходила избирательная кампания, люди требуют результативной работы, но в течение почти года мы слышим одну коммунистическую болтовню. Повторюсь: как выбирали, кого избрали, такая и будет работа. И эта работа не пойдет, пока Клычков не избавится от остатков команды Потомского, финансовых «специалистов», при молчаливом согласии которых дербанили ГУПы и бюджет. Все эти «специалисты» по финансам были председателями балансовых комиссий предприятий, которые в результате их «деятельности» шли ко дну. Таких же «специалистов» мы видим и в строительстве: юбилейные объекты не выдерживают никакой критики, и в сельском хозяйстве, где за прошедшие годы не реализовано ни одного значимого проекта.