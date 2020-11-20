Традиции Потомского неискоренимы: очередной новый объект в Орле теперь постоянно ремонтируют

На мосту Дружбы народов бригады ООО «Ремспецмост» с начала недели ремонтируют деформационные швы. Именно к ним у администрации Орла возникли серьёзные замечания. Случай является гарантийным, поэтому подрядчик производит работы за свой счёт. Чтобы не перекрывать движение полностью, сейчас работы ведутся на полосе следования автомобилей с ул. 5 Августа на ул. Розы Люксембург. Затем бригады ООО «Ремспецмост» перейдут на обратное направление.

Всего на мосту Дружбы восемь деформационных швов. Завершится ремонт до конца недели. Представитель ООО «Ремспецмост» рассказал, какова технология ремонта. Сперва деформационные швы зачищаются от старого материала, грязи и пыли, обезжириваются праймером. После этого на разогретую поверхность наносят мастику — связующий материал, который предотвращает разрушение твёрдого слоя. В финале деформационный шов посыпают гранулированным щебнем или крупнозернистым песком. На застывание свежему деформационному шву нужно около часа.

Директор МКУ «Управление капитального строительства г. Орла» Сергей Костиков подчёркивает, что работы по мосту Дружбы по-прежнему не приняты и не оплачены в полном объёме. А на комитете горсовета депутат Владимир Строев отметил, что если в проекте была заложена ошибка, то как следует починить швы зимой вообще не удасться- придется ждать весны и делать уже как следует при нормальных температурах. Наше издание подробно писало, о проблемах с проектом ремонта мосты Дружбы народов в статье “Аттракцион невиданной смелости” в №30 (523) от 5 сентября 2018 г. http://orelsreda.ru/attraktsion-nevidannoj-smelosti/ Проект разрабатывала фирма-двойник серьезного проектного института. Например, после сдачи объекта выяснилось что на мосту тротуары не подняты относительно проезжей части. Пешеходы могут пораниться об острые углы ограждения. А теперь еще и деформационные швы.