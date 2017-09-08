Трамваи и троллейбусы смогут платить за электроэнергию подешевле

Представители Орла собираются выйти с инициативой изменить тариф для электротранспорта. Предварительно вопрос об изменении тарифа орловские специалисты обсудили с коллегами из других городов Центрального федерального округа. Его решено рассмотреть на Совете муниципальных образований. Об этом сегодня, 28 ноября, на рабочем совещании сообщил заместитель начальник финансово-экономического управления Артем Митасов. Поручение подготовить ходатайство о пересмотре тарифа на электроэнергию для городского электротранспорта дал новый сити-менеджер Александр Муромский.

В случае успешного обсуждения инициативы на Совете, она будет направлена в Государственную Думу. Напомним, руководитель МУП «ТТП» Александр Коровин неоднократно озвучивал просьбу о том, чтобы транспорт не равняли с промышленностью. Сейчас МУП «ТТП» платит за потребленные энергоресурсы, как и все промышленные предприятия. Такая же ситуация и в соседних регионах. В случае если инициатива будет одобрена, предприятия этой категории приравняют к социально-значимым, и тариф для них будет снижен. Это поможет городскому элетротранспорту снизить финансовую нагрузку по оплате за электроэнергию, — сообщили в пресс-службе горадминистрации.