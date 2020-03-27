27 марта 2020



Транспорт на “каникулах из-за коронавируса” будет работать как обычно

Общественный транспорт в областном центре на следующей неделе будет функционировать в обычном режиме. И это несмотря на то, что период с 30 марта по 5 апреля объявленный нерабочим. Как рассказали в пресс-службе городской администрации, перевозчики будут обязаны выполнять все условия муниципальных контрактов, заключенных с администрацией Орла, начиная от выхода всех единиц техники в рейс и заканчивая соблюдением графиков движения.

Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) с перевозчиками предпринимаются все необходимые меры по обеспечению профилактических и дезинфекционных мероприятий.

Вместе с тем, орловцам, особенно в возрасте старше 60 лет, в ближайшее время настоятельно рекомендовано воздержаться от поездок, если в этом нет острой необходимости.

Между тем, чтобы принудительно разобщить людей и заставить их сидеть дома, во многих городах вводят ограничение в работе общественного транспорта вплоть до полной отмены. Об этом пишет «Лента.Ру».

 

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Опубликовано 27 Мар 2020 в 11:54. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 23

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