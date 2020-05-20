«Транспорт пассажирский в Орле есть?»

№17 (596) от 20 мая 2020 г.

Таким вопросом озадачил администрацию города наш коллега журналист Андрей Коротченков, который неделю назад около часа ждал автобус маршрута №9 на остановке под дождем. Дело, естественно, было вечером. «Транспорта нет с 20-30 и до…, может и не будет», — написал Андрей Коротченков на своей странице в соцсети, а чуть ниже прокомментировал собственный пост: «В 21:23 приехал 9-й автобус, спасибо всем руководителям города и области…» Чиновники мэрии сарказм журналиста не оценили и без тени смущения пообещали передать обращение в отдел организации транспортного обслуживания населения и связи управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла. В переводе с бюрократического на русский это значит… Да, собственно, это ничего не значит.

Орловским чиновникам закон не писан

Полагаем, обращениями, подобными тому, которое опубликовал в сети Андрей Коротченков, транспортный отдел горадминистрации в последнее время был завален, образно выражаясь, от пола до потолка. Как и многочисленными публикациями местных СМИ, основанными на жалобах читателей орловских изданий и на собственном печальном опыте журналистов, которым, в отличие от чиновников, приходится передвигаться по городу не на служебном, а на общественном транспорте. И надо сказать, городские чиновники, как правило, реагировали на такие жалобы довольно живенько. Периодически то мэр Орла Новиков, то сити-менеджер Муромский, то его заместитель Гришин, отвечающий за работу городского транспорта, метали по адресу нерадивых перевозчиков громы и молнии, требовали разбирательств и грозили карами, но… нормальных пассажирских перевозок в Орле как не было, так и нет. И в ближайшее время, похоже, не будет. К такому выводу «Орловская среда» пришла, ознакомившись с результатами выездной проверки деятельности администрации города Орла в сфере организации пассажирских перевозок, которую в феврале 2020 года провели специалисты Юго-Западного межрегионального управления государственного автодорожного надзора ЦФО. Выводы, к которым пришли проверяющие, без преувеличения свидетельствуют о системном кризисе: чиновники, которые обязаны организовывать транспортное обслуживание жителей города, попросту не умеют этого делать. Или не хотят. Или то и другое вместе.

Проверяющие выявили целый букет нарушений, начиная с отсутствия должностных инструкций у лиц, ответственных за организацию транспортного обслуживания населения, заканчивая отсутствием планов по улучшению качества пассажирских перевозок, сведений о маршрутах и иных нормативных документов, как того требует федеральное законодательство. Что касается федеральных законов, то они для Орла, как выяснилось, оказались не писаны. Первое и главное нарушение, обнаруженное в ходе проверки, состоит в том, что Положение о создании условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения автомобильным и наземным электрическим транспортом в городе Орле, принятое еще в 2011 году, на момент проверки не соответствовало требованиям федерального законодательства.

В соответствии с Федеральным законом N 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» на местном уровне должен быть установлен порядок, прописывающий, каким образом можно открывать или закрывать маршруты, какие для этого нужны условия, как определять вместимость автобусов, сколько штук их должно быть на маршруте и т. п. В городе Орле такого порядка нет, чиновники все определяют на свое усмотрение.

Так, например, в ноябре 2019 года между управлением городского хозяйства и транспорта администрации города Орла и Орловской региональной общественной организацией пассажирских перевозчиков «ЛОГОС» был заключен муниципальный контракт по маршруту № 29 «Школа № 35 – станция Лужки». Опять же в соответствии с законом этот маршрут должны были включить в реестр маршрутов муниципального транспорта. Но такого маршрута в реестре нет и никогда не было. А значит, и муниципальный контракт с перевозчиком заключать не имели права. Но в мэрии решили иначе: 29-й маршрут преподнесли как спасение от транспортного коллапса в связи с закрытием моста Дружбы. Правда, нормально он так и не заработал. После многочисленных нареканий граждан 29-я маршрутка незаметно исчезла с орловских улиц. Как выяснилось, 1 марта 2020 года контракт с перевозчиком был расторгнут по соглашению сторон. Повторим: маршрут №29 отсутствовал в природе как таковой, тем не менее какой-то период времени перевозчик получал за его обслуживание деньги, в том числе, очевидно, и компенсации за перевозку льготных категорий граждан. А это, согласитесь, создает нехороший прецедент. Получается, подобным образом любой предприимчивый гражданин, владеющий энным количеством автобусов и имеющий, так сказать, выходы на чиновников мэрии, может прийти в нужный кабинет и попросить придумать для него какой-нибудь маршрут на пару-тройку месяцев, подзаработать на гражданах и благополучно ретироваться, как это и произошло с 29-й маршруткой. Надеемся, что этот алгоритм заинтересует не только предприимчивых граждан, но и главным образом прокуратуру – в конце концов, ведь прокуроры тоже, случается, ездят на общественном транспорте…

Верхи не могут, низы не хотят

Мы не станем подробно расписывать все выявленные нарушения по пунктам – простым гражданам вряд ли будет интересно, какие именно бюрократические процедуры игнорировали чиновники орловской мэрии. Но на двух установленных проверкой фактах стоит остановиться особо, поскольку они ярко иллюстрируют картину полной анархии в сфере транспортного обслуживания орловчан.

Во-первых, как установили проверяющие, в администрации Орла попросту отсутствовали должностные инструкции чиновников, отвечающих за организацию работы пассажирского транспорта в городе. Это значит, что ни глава городской администрации Александр Муромский, ни его заместитель Евгений Гришин, он же начальник управления городского хозяйства и транспорта, ни заместитель Гришина Д. Ветров, ни начальник отдела транспорта того же управления А. Молодчинин до последнего времени не несли никакой ответственности за тот бардак, который в последнее время творится в сфере пассажирских перевозок в Орле. А между тем орловчане еще хорошо помнят, как несколько лет назад мэр Орла Виктор Сафьянов поплатился должностью формально именно за бездействие в организации работы по транспортному обслуживанию жителей города Орла. Нынешние «отцы города» бездействуют не меньше – и это второй вопиющий факт, о котором мы хотим рассказать читателям. Как выяснилось в ходе проверки, городская власть фактически не контролирует, как перевозчики выполняют условия муниципальных контрактов: претензионная работа не ведется, информация о мерах, принятых к перевозчикам по исполнению претензий, отсутствует.

По закону, если перевозчик не выполняет свои обязанности, ему должна направляться претензия, если нарушение не устраняется, накладывается штраф, который обозначен условиями контракта, а уже потом можно расторгать и сам контракт. На практике же, как утверждают наши источники в мэрии, претензии направляются далеко не всем. А если и направляются, то никаких последствий для перевозчиков не влекут.

Более того, зачастую вместо претензий «маршрутчики» получают письма за подписью господина Гришина с просьбой улучшить свою работу. Надо ли говорить о реакции на такие просьбы?

Неудивительно, что, чувствуя свою полную безнаказанность и полную неспособность администрации навести порядок, перевозчики в ответ на все жалобы горожан, не стесняясь, дают комментарии, что им, допустим, невыгодно выпускать автобусы на маршруты по вечерам или соблюдать интервал движения в 10 минут, а не в полчаса. О том, что общественный транспорт существует для того, чтобы с максимальным комфортом перевозить пассажиров, а не пассажиры существуют для того, чтобы обогащались перевозчики – причем, исключительно в удобное для них время, в Орле, похоже, как-то подзабыли. Пока что граждан, не готовых добираться после 20-00 из одного конца города в другой пешком или ежевечерне ездить с работы домой на такси, худо-бедно выручают муниципальные трамваи и троллейбусы. Повторим: пока. Потому что с назначением на должность директора МУП ТТП депутата Орловского облсовета Андрея Митина перспективы единственного муниципального транспортного предприятия, и до того еле держащегося на плаву, представляются совсем безрадостными.

Дело идет к развалу?

Как ранее писала «Орловская среда», Андрей Митин был назначен исполняющим обязанности руководителя ТТП в конце марта 2020 года. На этой должности депутат облсовета сменил Юрия Гордюшина, который много лет проработал в Трамвайно-троллейбусном предприятии, пройдя, что называется все профессиональные ступени – от инженера до замдиректора. Что же касается господина Митина, то его последнее место работы – гендиректор ООО «МАН» (основной вид деятельности – торговля пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями). Причем свою трудовую деятельность в данном ООО господин Митин завершил в далеком 2007 году, после чего занимался исключительно деятельностью политической – был депутатом облсовета (фракция «Единая Россия»). Впрочем, полагаем, это не помешает господину Митину выиграть объявленный мэрией конкурс на замещение вакантной должности директора МУП ТТП и избавиться от приставки и.о. Как не помешает и отсутствие инженерно-технического образования и опыта работы в сфере электротранспорта. Поскольку ни подобного образования, ни опыта по условиям конкурса, опубликованным на официальном сайте городской администрации, господину Митину и не требуется. По версии мэрии, директор ТТП должен иметь высшее образование (господин Митин в 2011 году получил диплом менеджера государственного и муниципального управления Орловской региональной академия госслужбы), стаж руководящей работы не менее двух лет, а также опыт работы в сфере управления транспортными пассажирскими перевозками, а далее – внимание! – в торговле, оказании прочих персональных услуг. Словом, все то, чем обладает именно господин Митин.

Прочие требования вроде знания и умения применять нормативно-правовые акты можно считать формальными. И почему-то мы не сомневаемся, что по результатам конкурса (а они должны были быть подведены 15 мая и опубликованы в течение недели с момента завершения) должность директора ТТП займет именно господин Митин. Правда, есть сомнения в том, сможет ли господин Митин выполнить основное условие трудового договора, а именно – «добросовестно и разумно руководить предприятием, обеспечивать выполнение установленных для предприятия основных экономических показателей, высокоэффективную и устойчивую работу предприятия», как того требует мэрия. Причем сомнения терзают не только журналистов, но и, например, экс-директора ТТП Александра Коровина, который резко раскритиковал кандидатуру Митина на апрельской сессии горсовета.

«Сейчас мы видим, что с поста руководителя убрали человека, который имеет стаж и опыт. А человек, который сейчас занимает эту должность, не имеет никакого права ее занимать, так как не имеет ни того, ни другого», — без обиняков заявил Коровин, добавив, что с предприятия уже увольняются специалисты, и вообще «дело идет к развалу общественного транспорта».

Полагаем, опасения Коровина имеют под собой почву. Как стало известно «Орловской среде» из собственных источников в ТТП, целый ряд новых инициатив господина Митина вызвал непонимание и неприятие сотрудников предприятия. Так, например, нам сообщили, что новый руководитель инициировал процесс передачи обязанностей кондукторов водителям трамваев, что, по мнению работников, повлечет сокращение рабочих мест в связи с единовременным увольнением всех кондукторов и водителей, не согласных работать без кондуктора. Кроме того, подобное новшество, если, конечно, оно будет реализовано, чревато повышением аварийности, так как водитель вынужден будет отвлекаться на сбор платы с пассажиров. При этом не стоит забывать, что многие трамвайные остановки расположены на проезжей части, что увеличивает риски.

Кроме того, в ТТП говорят о намерении нового руководителя сократить число слесарей, обслуживающих вагоны, и водителей-перегонщиков, работающих на замене технически неисправных вагонов.

В случае, если эти планы действительно имеют место, и если они будут проведены в жизнь, неизбежен резкий рост аварийности и травматизма и как следствие – самые плачевные последствия для ТТП. Но, похоже, ни чиновников мэрии, ни однопартийцев Андрея Митина из фракции «Единая Россия» Орловского горсовета подобные перспективы, пусть пока и гипотетические, не пугают. Как не пугает и полное отсутствие у новоявленного директора опыта работы в столь специфической сфере и успешного руководства транспортным предприятием, имеющим для города. стратегическое значение. Сомнения в компетенции Митина и его способности эффективно руководить ТТП выразили лишь два депутата горсовета – уже упоминавшийся Александр Коровин и коммунист Иван Дынкович. Ранее аналогичное мнение высказывал и депутат Орловского облсовета Виталий Рыбаков, усомнившийся в том, что такой «специалист», как Митин, может спасти тонущее ТТП. По мнению депутата, для спасения предприятия необходимо соблюсти два условия: вернуть ТТП долги за перевозку льготников и назначить грамотного руководителя. Однако, в мэрии, похоже, считают иначе – и, увы, это не удивляет. Как говорилось выше, орловские чиновники допустили массу нарушений в процессе организации пассажирских перевозок в городе, так почему бы не допустить еще одно, проигнорировав требования тарифно-квалификационного справочника, которые предусматривают наличие у руководителя предприятия уровня ТТП не менее чем пятилетнего стажа работы на аналогичной должности и высшего технического образования? Что может этому помешать? Разве что прокурорская проверка, которая, мы очень на это надеемся, все же будет проведена и даст ответы как на вопрос о правомерности назначения Митина на должность и.о. директора МУП ТТП, так и на вопрос о законности требований к кандидатуре руководителя муниципального транспортного предприятия, прописанных в условиях конкурса на замещение вакантной должности.

«Орловская среда» будет следить за развитием событий и информировать читателей.