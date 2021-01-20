Транспорт пойдет в объезд, а орловчане – пешком?

№2 (626) от 20 января 2021 г.

С 1 февраля 2021 года движение транспорта по Красному мосту будет приостановлено. Это внесёт свои коррективы в схему муниципальной маршрутной сети, сообщается на официальном сайте администрации города Орла.

Как сообщила пресс-служба орловской мэрии, 19 января мэр Юрий Парахин подписал постановление о временном прекращении движения транспортных средств по Красному мосту. Согласно документу, мост будет закрыт до 22 ноября 2022 года.

Поток общественного транспорта, который до 1 февраля 2021 года двигался через Красный мост, будет направлен по ул. Фомина, ул. 3-й Курской, мосту Дружбы, ул. Гагарина и ул. Розы Люксембург.

В частности, изменения коснутся 13-ти автобусных маршрутов:

№2 «ул. Планерная — ул. Гайдара»,

№5 «Мегакомплекс ГРИНН — п. Булгаково»,

№11 «Спецавтобаза — Весёлая Слобода»,

№15 «Спецавтобаза — з-д Живмаш»,

№16 «ул. Планерная — ОАО «Северсталь-метиз»,

№20 «Микрорайон Зареченский — ул. Космонавтов»,

№21 «Микрорайон Ботаника — ул. Рощинская»,

№23 «Санаторий «Лесной» — Мегакомплекс ГРИНН»,

№24 «Наугорское кладбище — санаторий «Лесной»,

№26 «ул. Часовая — санаторий «Лесной»,

№34 «ОАО «Северсталь-метиз» — Мегакомплекс ГРИНН»,

№35 «909 квартал — ул. Цветаева»,

№48 «пер. Южный — Госуниверситет-УНПК».

Трамваи с 1 февраля 2021 года продолжат ходить только по Заводскому району, а в Железнодорожном районе их заменят автобусы.

Так, трамвай №1 «Железнодорожный вокзал — кольцо ТМК ГРИНН» будет двигаться от ТМК ГРИНН до трамвайного депо на ул. Карачевской. Затем пассажиры сделают пересадку на автобус, который проследует до железнодорожного вокзала по маршруту трамвая.

Внимание! Пересадка бесплатная при наличии билета!

Трамвай №3 «ул. Пушкина — завод «Химмаш» по Заводскому району будет осуществлять движение от завода «Химмаш» также до трамвайного депо на ул. Карачевской. В Железнодорожном районе его заменят автобусы.

Трамвай №4 «Железнодорожный вокзал — школа №35» заменится на автобусы, которые будут двигаться от з-да Медведева до школы №35.

Троллейбусы №1 «Автовокзал — санаторий «Лесной» и №8 «пер. Южный — Наугорское шоссе» после перекрытия Красного моста отменяются.

Для удобства жителей Орла администрация Орла подготовила визуализацию схем движения общественного транспорта с 1 февраля 2021 года. Ознакомиться с ними можно на официальном сайте мэрии https://www.orel-adm.ru/ru/about/photo/skhemy-dvizheniya-obshchestvennogo-transporta-posle-perekrytiya-krasnogo-mosta/

На сайте мэрии также опубликованы телефоны отдела транспортного обслуживания населения и связи управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла, по которым граждане могут обращаться, если у них возникнут вопросы по схемам движения общественного транспорта: (4862) 43-36-02, 43-71-14.

От редакции:

Заметим, что вопросы по работе городского транспорта у жителей Орла возникли уже давно, и ответов на них граждане не получают. Вот и по окончании новогодних каникул орловчане буквально завалили жалобами губернатора Клычкова – после праздников уехать на работу и с работы стало еще сложнее.

Некоторые комментарии возмущенных горожан опубликовал сайт «Орловские новости». Цитируем один из них:

«Уважаемый Андрей Евгеньевич! Когда наконец-то наладится работа общественного транспорта???? Утром уехать на работу невозможно!!!! Я, конечно, понимаю, что наши чиновники в столь ранний час еще спят и, вероятно, не представляют (или забыли), что в Орле существуют предприятия, которые работают с 6-7 утра. Но что делать нам, простым смертным? Толпы народа стоят на остановках, мерзнут. А если подходит маршрутка, то набивается битком! (к вопросу соблюдения мер безопасности при пандемии). Как только 16 маршрут отдали ТТП, начались проблемы! Сколько не обращались в администрацию – проблема не решается! Наверное, осталось только к Путину обратиться!», — написал пользователь @knatkevichs в Инстаграм.

Клычков ответил в бюрократическо-неформальном духе: дескать, когда нарушается график работы транспорта, «все набиваются, как селедки в бочку». И пообещал решить проблему «радикально» — вплоть до расторжения контрактов с перевозчиками. Может быть, Андрей Евгеньевич не в курсе, но такими обещаниями мэрия кормит орловчан не первый год, а транспорт работает все хуже и хуже. Поэтому ответ Клычкова вызвал новую серию язвительных комментариев – уже в группе «Орлвчане ВКонтакте». Опять же процитируем, может, губернатор и мэр Орла Парахин прочитают.

Алексей Мартынов

Все хорошо будет, поэтому я уехал из Орла

Владимир Смирнов

Сделал вид, что первый раз за время губернаторства это услышал!)))))

Антон Андреев

График утром соблюдается, только толку с того, если из некоторых частей города только на Газельке уехать можно. Максимум — ПАЗик, но тот тоже битком. Кто эти Газельки и ПАЗики на конкурсах одобрял? Несоблюдение графика вечером — это еще одна другая проблема, не менее серьезная.

Дмитрий Алехин

Как интересно он с Музалевским контракт будет расторгать?

Василий Милешкин

Дмитрий, как бы наоборот не вышло….

Елена Парамонова

Вопрос: когда заключают контракт с перевозчиком, в нем часы работы и расписание работы на маршруте прописаны? Ни утром ранним, ни вечером транспорта просто нет. Город останавливается.

Иван Зайцев

На сталепроклятый на прошлой неделе пустили большие автобусы. и сколько ж туда людей набились, у меня слов цензурных нет описать!

автобусы не самые удобные, как оказалось. место для стоящих пассажиров только в центре салона, в передней и задней части не разойтись, проходы не предназначены для перевозки там стоящих людей. но они всё равно набиваются.

Макар Гусев

Назовите хоть одного перевозчика, с кем контракт расторгли. Хватит уже сказки рассказывать.

Елена Трубина

Надо не контракты расторгать, а заставлять работать этих перевозчиков, накладывать огромные штрафы. Развивать ПАТП, ТТП. Помню раньше, на ПАТПшном 7 автобусе от родственников со Знаменки и 22.00 и в 22.30 было реально уехать. А сейчас город «живет» до 21.00 в лучшем случае. Надежда была на трамваи и троллейбусы, но и она оборвется с ремонтом Красного моста…

Действительно, с закрытием Красного моста город лишится двух троллейбусных маршрутов, а трамваи будут ходить только в Заводском районе. Что ждет нас в этом случае – страшно даже представить: мост будет закрыт почти два года – и это только по официальной версии. Как показывает горький орловский опыт, подобные проекты в сроки не выполняются – тем более, что подрядчик будет тот же, что ремонтировал многострадальный мост Дружбы. А значит, орловчанам, похоже, придется привыкать к дальним пешим переходам…