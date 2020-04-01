Транспорт в Орле работает в режиме выходных, а каждый рейс дезинфицируют

Власти Орла проверили, как работает общественный транспорт в условиях карантинных каникул. На проверенных маршрутах автобусы были в надлежащем санитарном состоянии, у всех водителей имелись средства для дезинфекции салона. Водители рассказали, что производят обработку после каждого круга движения, то есть примерно каждый час. Завтра рейд пройдет по другим маршрутам движения общественного транспорта.

Как уточнил замглавы городской администрации Евгений Гришин, сейчас транспорт работает в режиме выходного дня — интервал движения увеличен. Орловцев настоятельно призывают строго соблюдать режим самоизоляции и не выходить на улицу без острой необходимости. Также городские власти просят родителей внимательно следить за своими детьми, так как жители постоянно присылают фотографии с гуляющими в орловских дворах компаниями подростков.