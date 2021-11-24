Транспортные полицейские проработали со школьниками алгоритм разговора с аферистами

В рамках профилактической акции «Предупрежден – значит вооружен» сотрудники линейного отдела МВД России на станции Орел проводят тематические школьные уроки и разъясняют детям способы противодействия дистанционному мошенничеству, которое идет в ногу с техническим прогрессом в IT-сфере.

Транспортные полицейские дали детям рекомендации, как не стать жертвами преступлений: не передавать незнакомым людям в процессе телефонного разговора как данные собственных банковских карт, смс-коды и пароли, так и карт своих родителей, кроме того, правоохранители проработали со школьниками алгоритм разговора с аферистами, информирует Штаб ЛО МВД России на станции Орел.