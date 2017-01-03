Требуется помощь

Здравствуйте, уважаемые друзья, хочу обратиться к вам за помощью для своего ребенка. Для моей прекрасной и любимой малышки Софочки. Меня зовут Крестина, мне 34 года, живу я в г.Орле, и в моей семье произошла беда. В 2012 г. я родила недоношенную девочку. Первые три дня были критическими между жизнью и смертью: легкие моей дочки самостоятельно не могли дышать, и врачи через неделю перевезли ее в городскую больницу. Она лежала два месяца, врачи боролись за ее жизнь, она справилась и через два месяца нас перевели в отделение недоношенных для набора веса. Когда нас выписывали, в выписке поставили диагноз: перинатальное ишемически-гемморагическое поражение головного мозга: церебральная ишемия 3-й степени, ВЖК 3-й степени, кистозная дегенерация головного мозга, эпилептический синдром, синдром мышечной гипотонии. Правосторонняя деструктивная плевро-пневмония купирована, БЛД новая форма. Ретинопатия 1-я стадия. Родной отец Софочки отказался от нее и от дальнейшей помощи ребенку. Я всеми силами старалась бороться самостоятельно, занималась, занимаюсь и буду заниматься с дочкой ежедневно дома: делаем ЛФК, массаж, читаем развивающие книги, покупаем массажеры, а также лечимся в государственных больницах: г. Орла, ДОКБ Круглой, в г. Санкт-Петербурге, ДОКБ святой Ольги, г. Москве, РДКБ, в частных клиниках. Однако, к моему глубокому несчастью, самостоятельно справиться с болезнью пока не получается.

Сейчас нам уже 4,5 года, у Софочки не утрачен интеллект, врачи говорят, есть шансы, но на реабилитацию необходимы значительные денежные средства, а у меня и моих родителей с крохотной пенсией уже просто нет возможностей оплачивать лечение, и я просто умоляю вас: помогите моей малышке побороть этот недуг. В 2016 г. нам предложили пройти реабилитацию в г. Челябинске, МЦ «Сакура», у нас появилась надежда…

Мы просим всех неравнодушных о помощи в сборе средств, распространении любой информации о Софочке, нам важна любая ваша помощь и поддержка. Любая сумма – это уже шанс для Софочки на то, что она будет ходить своими ножками самостоятельно и сможет побороть этот ужасный недуг. Мы с Софочкой очень хотим ходить и нам жизненно необходима реабилитация. С огромной благодарностью от всей нашей семьи каждому человеку за любую помощь для нашей малышки Софии.

С уважением, мама Софии

Евгранова Крестина.

Тел: 8 (953) 418-56-78, 8 (953) 418-91-33

Реквизиты:

Помощь Рындиной Софии Сергеевне, сбор на реабилитацию.

Pay Pal – xresti1982@yandex.ru

Евгранова Крестина Геннадьевна (мама)

Visa Qiwi — 89534185678 Теле2

Евгранова Крестина Геннадьевна (мама)

Яндекс Деньги – 410013831453084

Евгранова Крестина Геннадьевна (мама)

Сбербанк – 4276134007968536

Евгранова Крестина Геннадьевна (мама)

МТС Деньги — 4042669051860652

Евгранов Сергей Вячеславович (муж)

Копии всех медицинских документов, подтверждающих диагноз, а также счета, подтверждающие стоимость лечения, банковские реквизиты имеются в распоряжении редакции газеты «Орловская среда».