Треснувшую многоэтажку на Бурова обследуют за счет сборов на капремонт

Жители ул. Бурова, 26 приняли решение о проведении инструментального обследования дома. Напомним, 23 мая в квартире на втором этаже произошел хлопок бытового газа. По результатам визуального осмотра, которое проводила компания «Строительно-технические экспертизы и обследования», было установлено, что в трех квартирах имеются повреждения несущих конструкций — трещины на потолке и стенах. Для более полного определения повреждений и мероприятий по ремонту конструкций компания рекомендовала провести инструментальное обследование в шести квартирах, в которых имеются последствия происшествия.

9 июля жители дома №26 на ул. Бурова провели очную часть общего собрания, в повестку которого были внесены вопросы проведения инструментального обследования и определения источника его финансирования. Единогласно участники очного этапа проголосовали за то, чтобы провести экспертизу за счет средств, находящихся на лицевом счете дома по статье текущего ремонта общего имущества.

УК уже заключила договор на проведение обследования с ООО «Строительно-технические экспертизы и обследования». По заверениям представителей УК, результаты должны быть готовы к 23 июля.