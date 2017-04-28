Треть пострадавших от укусов клещей в Орловской области — дети

К медикам за помощью обратилось уже 306 пострадавших от укусов клещей, — сообщили в Роспотребнадзоре. Из числа пострадавших 112 — дети. Благодаря прохладной весне обращаемость по поводу присасывания клещей оказалась на 10% ниже, чем в 2016-ом. При этом обследование клещей, снятых с людей, показало, что 12,3% паразитов инфицированы боррелиями.

Обработка от вредных паразитов проведена в местах массового отдыха населения и на территориях образовательных организаций. Всего обработано 216 га, в том числе летних оздоровительных учреждений 115,2 га. Всего же на предмет заселенности клещами обследована площадь 347,1 га.

Поскольку прививкой защититься от боррелиоза невозможно — санитарные службы советуют орловцам соблюдать элементарные правила поведения на природе. Используйте светлую одежду, максимально закрывающую кожные покровы с плотно застегнутыми манжетами и воротом (рекомендуется заправлять рубашку в брюки, штанины в носки), голову и шею необходимо защитить платком или другим головным убором. Применяйте современные акарицидные и акарицидно-репеллентные средства для обработки открытых участков кожи и верхней одежды. Каждые полчаса проводите само — и взаимоосмотры, уделяя особое внимание складкам и швам одежды. Постарайтесь не садиться и не ложиться на траву. После возвращения из леса необходимо как можно быстрее провести полный осмотр тела, одежды. При возможности одежду снять и вывесить ее на воздухе на несколько часов.

При обнаружении на коже присосавшегося клеща необходимо обратиться за медицинской помощью, даже если вы сняли клеща самостоятельно. Только врач может решить вопрос о необходимости назначения антибиотикотерапии. И не забывайте — обследуется на наличие опасных боррелий не человек, а клещ, поэтому процедура платная.