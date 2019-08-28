Третий этап амнистии капиталов продлится до 29 февраля 2020 года

С 1 июня в России стартовал третий этап амнистии капиталов. Граждане, которые еще не задекларировали свои заграничные счета и активы, смогут сдать специальную декларацию в любую налоговую инспекцию или в центральный аппарат ФНС России до 29 февраля 2020 года. Третий этап амнистии капиталов имеет свои особенности. Нововведения третьего этапа в том, что на этот раз необходимо не только указать в декларации зарубежный счет, но и перевести деньги в любой российский банк и представить подтверждающую выписку. То же касается и контролируемых иностранных компаний. Теперь закон требует их перевести в российскую юрисдикцию в один из специальных административных районов в Калининградской области или Приморском крае. Лица, раскрывшие зарубежные активы перед налоговыми органами, получают гарантии правовой защиты своих имущественных интересов, освобождения от ответственности, предусмотренной российским законодательством, конфиденциальности полученной информации, — напомнили в пресс-службе ФНС.