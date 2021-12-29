«Третий раз в одну воду»

«Место директора «Орелгосзаказчика» может снова занять Альберт Гутнов, — сообщило в понедельник ИА «Орловские новости». – Его кандидатура рассматривается областными властями на смену Александру Васильеву, которого Следственный комитет заподозрил в превышении должностных полномочий. Об этом «Орловским новостям» стало известно из собственных источников.

Альберт Гутнов руководил «Орелгосзаказчиком» в 2016 году, когда губернатором Орловской области был Вадим Потомский. На этом посту тогда Гутнов сменил Дениса Блохина. До этого он успел некоторое время поруководить областной Дорожной службой. На этот период пришлось появление в СМИ письма работников предприятия к президенту Владимиру Путину. Они утверждали, что с приходом Потомского Дорожная служба превратилась в «машину по «отмыву» и воровству бюджетных средств».

С отставкой Потомского Гутнов покинул Орловскую область и перебрался в Киров. В 2018 году он возглавил там местную дирекцию дорожного хозяйства. А спустя год ушел в отставку, написал заявление «по собственному желанию». Местные СМИ характеризовали Гутнова так: «довольно скрытный человек. Он редко дает интервью и нечасто появляется на публике».

Источник «Орловских новостей» в региональном правительстве информацию о возможном возвращении Гутнова в «Орелгосзаказчик» прокомментировал словами: «третий раз в одну воду».

Нынешений директор «Орелгосзаказчика» Александр Васильев стал фигурантом уголовного дела осенью этого года. Следствие полагает, что в декабре 2020 года сотрудники «Орелгосзаказчика» подписали документы о приемке в полном объеме работ по строительству ФОКа в лагере «Ветерок», в то время, когда обязательства по выполнению отдельных видов работ исполнены не были и до настоящего времени не завершены либо выполнены с нарушением строительных норм, что препятствует вводу объекта в эксплуатацию. Бюджету был причинен ущерб на сумму более 4 млн рублей. Васильеву предъявлено обвинение по статье о превышении полномочий (ст.286 УК РФ), он находится под домашним арестом», — сообщают «Орловские новости».

Источник: https://newsorel.ru/fn_806562.html