Три четверти всех орловских детей пройдут обследование медиков

Мобильная поликлиника в Орловской области появилась четыре года назад. В прицепах двух КамАЗов размещены врачебные кабинеты педиатра, оториноларинголога, гинеколога, стоматолога, окулиста, функциональной диагностики, работает лаборатория и УЗИ. Орловские врачи едут в те уголки области, где нет «узких» специалистов и слабо оснащены местные районные больницы. По планам осмотреть 75% детей области, — сообщили в пресс-службе НКМЦ.

Во вторник мобильная поликлиника НКМЦ отправилась в Кромы. Главной особенностью очередного осмотра стал расширенный состав специалистов. Врачи вели приём не только в мобильном комплексе, два класса местной школы выделили для узкопрофильных специалистов: аллерголога, сурдолога, нефролога, кардиолога.

— Сегодня у нас работают более двадцати специалистов, а также главные внештатные специалисты по всем направлениям нашего детского здравоохранения. Всё это сделано для более масштабного полноценного осмотра и получения полной картины здоровья детей нашей области, — рассказал заведующий амбулаторно-поликлинической службой НКМЦ Пётр Минаков.

В этом выезде мобильной поликлиники есть ещё одна особенность — он даст старт практическому этапу уникального популяционного исследования, аналогов которому не было в конца 80-х.

— Мы реализуем этот проект в содружестве с ведущими научно-исследовательскими клиниками. Это не просто региональный проект, это большое исследование, в котором Орловская область стала первой. Оценка здоровья детей области ляжет в основу анализа. Так что сейчас это такое интересное мероприятие, аналогов которому практически не существует, — рассказал научный руководитель НКМЦ им. З.И.Круглой Сергей Румянцев.

Сегодня мобильная поликлиника завершит приём в Кромах. А до конца года врачи таким же составом побывают ещё четырёх крупных населённых пунктах области: Змиёвке, Глазуновке, Новосиле и Нарышкино.

 

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Опубликовано 22 Сен 2017 в 12:07. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

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