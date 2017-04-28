Три четверти жителей частного сектора Орла заключили договоры на вывоз мусора
От 75 до 85% орловцев, проживающих в частном секторе, имеют договоры на вывоз ТБО, сообщает администрация г. Орла.
Отсутствие у жителей частного сектора договоров на вывоз ТБО и нежелание граждан платить за эту услугу чиновники называют основной проблемой, мешающей организации вывоза мусора на территории областного центра.
Специалистами администрации совместно с активистами органов ТОС проведена соответствующая работа с населением. Большая часть договоров уже заключена, определены места для контейнерных площадок.
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