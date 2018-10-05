5 октября 2018



Три четверти звонков в колл-центр ФСС — от простых орловцев

С августа прошлого года в орловском региональном отделении Фонда социального страхования заработал колл-центр. Теперь любой житель может получить всю необходимую ему информацию, не выходя из дома и сэкономив при этом время. Так, с января по сентябрь через центр прошло более 24 тысяч звонков. Более 70% из них — от граждан, остальные — от работодателей. Жителей чаще всего интересует процедура получения технических средств реабилитации и путевок на санаторно-курортное лечение, начисление пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет и получение справок о выплатах. Страхователи же обычно обращаются по вопросам заполнения и передачи реестров, сдачи отчетности по форме 4-ФСС, правильности заполнения листков нетрудоспособности и постановки на учет.

Для того, чтобы узнать необходимую информацию, достаточно набрать номер (4862) 54-81-81 и дождаться ответа оператора. После чего можно задать любой вопрос, находящийся в компетенции ФСС. Специалисты предоставят обратившемуся всю информацию. Если же линия занята или ваш звонок сорвался, не стоит беспокоиться: оператор колл-центра обязательно перезвонит вам в течение дня, — отметили в пресс-службе ФСС.

 

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Опубликовано 05 Окт 2018 в 12:57. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 6

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