18 сентября 2020



Три депутата облсовета слагают свои полномочия

Вопросы о досрочном прекращении полномочий депутатов Руслана Перелыгина, Виталия Рыбакова и Игоря Рыбакова, а также о внесении соответствующих изменений в постановления облсовета рассмотрели на заседании профильного комитета. Вопрос включен в сентябрьскую сессию. Соответствующие заявления написаны, также подготовлены соответствующие постановления облсовета.

Как пояснили в пресс-службе облсовета, вакантный мандат по единому округу от избирательного объединения «Региональное отделение Политической партии Справедливая Россия» Избирательной комиссией Орловской области будет передан следующему по списку кандидату.

Вакантные места одномандатников В.А. Рыбакова и И.А. Рыбакова в областном Совете замещены не будут, поскольку согласно действующих законов, дополнительные выборы не назначаются и не проводятся, если в результате этих выборов депутат областного Совета не может быть избран на срок более одного года.

В итоге Орловский облсовет до избрания нового созыва будет работать не в полном составе – 48 депутатов.

 

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Опубликовано 18 Сен 2020 в 12:06. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 33

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