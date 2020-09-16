Три грибника не смогли сами выбраться из леса

Осень – горячая пора для сотрудников МЧС России. И связано это не только с тушением сухой травы и стерни на полях. Орловцы часто теряются в лесах и на незнакомой местности, и тогда без посторонней помощи им не обойтись. Так, 15 сентября в 09.12 на пункт связи 22-й пожарно-спасательной части обратилась женщина и сообщила, что она и еще две ее спутницы заблудились в лесу, около деревни Казановка Знаменского района. Для поиска заблудившихся людей было организовано взаимодействие с единой дежурно-диспетчерской службой Знаменского района, полицией. От МЧС России на поиски была направлена оперативная группа пожарно-спасательной части № 22 В 12.10 того же женщины были найдены сотрудниками ПСЧ-22.

Каждый, собравшийся в лес или любую другую незнакомую местность, должен помнить и выполнять ряд правил, которые помогут благополучно вернуться домой.

Необходимо предупредить своих родных, знакомых. Желательно указать приблизительный маршрут. Перед уходом проверьте, есть ли с вами мобильный телефон, заряжена ли его батарея. Не лишними могут оказаться минимальный набор продуктов, вода, спички. Уходя, постарайтесь надеть яркую, хорошо заметную одежду.

Если же вы поняли, что заблудились, отстали от своих товарищей и не знаете, как выйти, то не впадайте в панику, остановитесь и попробуйте восстановить маршрут вашего движения, вернуться на знакомую вам тропинку. Помните, что линии электропередач наверняка выведут вас к людям. Шум от автодороги даст вам правильное направление выхода. Если вы поняли, что и это невозможно, то набирайте на мобильном телефоне номер «101» или «112». В ходе сообщения подробно объясните диспетчеру, откуда вы вошли, где предположительно находитесь, какие видите ориентиры, которые могут помочь оперативным группам найти вас. Если вы получили травму и не можете самостоятельно двигаться, обязательно сообщите об этом оператору. Поддерживайте связь с диспетчером, который проинформирует вас о том, как организованы поиски, даст совет по направлению движения навстречу поисковикам.