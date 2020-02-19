Три колбы зерна для арабских шейхов

№6 (585) от 19 февраля 2020 г.

Как и ожидалось, на днях губернатор Орловской области Андрей Клычков вместе со свитой «послов» — членов регионального правительства и приближенных к нему лиц, отбыл в Объединенные Арабские Эмираты для участия в международной выставке Gulfood 2020.

Андрей Евгеньевич «не сидит на месте»

В социальных сетях Андрей Евгеньевич уже успел поделиться восторженными впечатлениями от первых дней выставки:

«Приступили к работе в рамках Gulfood 2020 – крупнейшей не только в регионе Персидского залива и Ближнего востока, но и во всем мире специализированной выставки пищевой промышленности. Ежегодно мероприятие в Дубае принимает более 100 тысяч посетителей из порядка 200 стран. Сегодня провели встречу с заместителем министра сельского хозяйства РФ Сергеем Львовичем Левиным и представителями бизнес-структур. Презентовали возможности агропромышленного комплекса Орловщины на глобальной инновационной платформе, став частью российской витрины товаров, с которой познакомились сотни посетителей – официальные лица, ведущие закупочные компании, дистрибьюторы и т.д.»

А для тех, кто ещё не понял целесообразности массовой заграничной тусовки орловских чиновников, не способных обеспечить достойным здоровым питанием собственные детсады, школы, больницы и другие социальные учреждения, но заявляющих о покорении мировых продовольственных рынков, Андрей Евгеньевич поясняет:

«Орловская область производит высококачественную, экологически чистую продукцию. У нас есть резервы для наращивания производства, и мы заслуживаем достойного места на внутреннем и внешнем рынках. Именно поэтому важно «не сидеть на месте»: оставаясь в рабочих кабинетах, деловой климат не улучшить, не обеспечить результативную инвестиционную работу, не найти новых бизнес-партнеров. Как говорится, под лежачий камень вода не течёт. Важно постоянно искать новые возможности для реализации потенциала области, её более широкого вовлечения во внешнеторговую деятельность. Наглядно демонстрировать успехи и преимущества региона, которых с каждым годом становится всё больше».

Андрей Евгеньевич разошелся так, что, того и гляди, не за горами его посещение Австралии, стран Карибского бассейна, Южной, Центральной и Латинской Америки, прямое налаживание контактов в Африке. А насчет достойного места Орловской области на внешних рынках, он, наверное, не в курсе, что наш регион находится на 66 месте среди регионов-экспортеров РФ с долей всей группы экспортных товаров — 0,1 %; немного лучше ситуация по экспорту растительного сырья – 26 место с долей экспортных товаров 0,4 %.

Немного удивляет тот факт, что нашим чиновникам, оказывается, не удавалось встретиться с заместителем министра сельского хозяйства РФ Сергеем Левиным на территории Российской Федерации, в Москве, и площадкой для встречи был выбран Дубайский мировой торговый центр. Неужели за пять лет работы в Минсельхозе замминистра не удалось ознакомиться с ситуацией в АПК Орловской области? Помнят ли в министерстве о четырех авантюрных инвестпроектах экс-губернатора Потомского, которые словенская компания «Рико» намеревалась реализовать в Орловской области в 2017 году на базе холдинга «Агрофирма «Мценская»? Речь шла о вложении на 25 млрд руб. в переработку зерна и мяса, производство кожи и обуви при возможном привлечении кредитов банка ВТБ.

По похожему лекалу готовился и нынешний визит Андрея Клычкова в Объединенные Арабские Эмираты. В отсутствие Артура Волошина, одного из инициаторов данного проекта, ныне находящегося в розыске, идею создания совместного предприятия по экспорту зерновой продукции в Дубай (ОАЭ) и дальнейшему реэкспорту в страны Персидского залива и Африки подхватили заместитель председателя правительства региона по развитию АПК Дмитрий Бутусов и заместитель губернатора и председателя правительства по планированию, экономике и финансам Вадим Тарасов.

В октябре 2019 года стало известно, что областные власти провели переговоры о создании совместного предприятия с агрохолдингом Al Dahra из ОАЭ, которое получит в управление зерновой кластер в Мценске (на базе всё той же, подконтрольной области, агрофирмы «Мценская») и доступ к логистическому хабу в порту эмирата Фуджейра для реэкспорта российского зерна в Персидский залив и Африку. Общие инвестиции в производство оценивались в более чем 13 млрд рублей, естественно, с возможным участием в проекте Сбербанка, который может предоставлять услуги по лизингу, факторингу и страхованию.

Состоится ли в рамках Gulfood 2020 подписание соглашения между Орловской областью и компанией Al Dahra о создании зернового логистического хаба, остается загадкой.

Смущает одно: эта выставка не просто сельскохозяйственная, а специализированная — пищевой промышленности и производства напитков.

На сайте выставки прямо указано, что основными профилями Gulfood являются:

Выпечка и кондитерские изделия

Продукты питания и напитки

Пищевые ингредиенты

Пищевая упаковка и этикетки

Оборудование для маркировки, нанесения штрих-кодов и взвешивания

Машины и оборудование для пищевой промышленности

Холодильное оборудование

Оборудование для отелей и сервиса.

Зачем тогда муссировалась тема зерна на встрече с руководителями крупнейших зернопроизводящих хозяйств региона, которая предшествовала поездке? Ради формального предлога для служебной командировки и поручительства в спонсорской поддержке мероприятия?

Как отмечается, среди посетителей выставки Gulfood владельцы и служащие супер- и гипермаркетов бакалейных магазинов, производители, импортеры, экспортеры, дистрибьюторы продуктов и напитков, хотельеры и рестораторы (в том числе рестораны быстрого питания), государственные департаменты, отвечающие за снабжение больниц, госпиталей, гражданских и оборонных объектов, транспортные компании, ночные клубы и отели.

Остается только догадываться, к какой категории участников относятся члены орловской делегации во главе с Андреем Клычковым и с какими халяльными продуктами они прибыли на юбилейную 25-ю выставку Gulfood.

Судя по фото, выложенным в Instagram Клычкова, орловский павильон представляет собой «глобальную инновационную платформу»: сноп пшеницы — Your wheat «Ваша пшеница», три колбы с зерном, похожим на бобовые культуры, и два телевизора с виртуальной рекламой регионального АПК.





Февраль — лучшее время для шопинга

Об «успехах» команды Клычкова на поприще «продвижения» региональных товаров известно давно. Чего только стоит один проект на столичной площадке ФудСити, который, как и предполагалось, провалился, и о котором благополучно забыли. Поэтому орловские чиновники решили больше не размениваться на внутрироссийские выставки и рынки, а сразу покорять Ближний Восток. Между тем, с 10 по 14 февраля 2020 года в Москве проходила 27-я международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства «ПРОДЭКСПО 2020», практически аналог Gulfood. Но наши «эффективные менеджеры», которые вот-вот покорят космос, мероприятие, дающее реальные шансы на заключение выгодных контрактов, проигнорировали.

Орловскую делегацию представляла Торгово-промышленная палата. «Павильон Орловской области пользовался на выставке огромной популярностью», сообщается на сайте региональной ТТП, однако о планируемом увеличении объемов продаж орловских участников выставки, о расширении базы потенциальных клиентов и географии сбыта, а также о переговорах с закупщиками из оптовых компаний, федеральных и региональных сетей не сказано ни слова. Между тем, как сообщается на сайте «ПРОДЭКСПО», 48 процентов её посетителей планируют совершить закупки после выставки, а 92 процента участников оказались удовлетворены количеством и качеством деловых контактов. С чем приехали из Москвы орловские экспоненты: ООО «Дмитровские продукты» (мясная продукция), ИП Харламов М.В. (крупяные изделия), Кромской молочный завод, Ливенский комбинат хлебопродуктов АПК «Юность», ООО «Кондитерская фабрика», ООО «Орёлмолпром», ИП ГКФХ Максимов А.В. (фермерский молочный продукт, торговая марка «ИП Храмцова»)? С тем, что «депутат Государственной Думы Харитонов Николай Михайлович и официальная делегация гостей выставки посетили экспозицию региона»?

На «Продэкспо-2020» работали четыре центра закупок сетей. В центре закупок сетей Food, к примеру, состоялись прямые переговоры закупщиков из федеральных, региональных и локальных розничных сетей и поставщиков о поставках товара под брендами производителей. В другом Центре СТМ (Private Label) представители отделов СТМ розничных сетей провели переговоры с производителями о выпуске продукции под собственными торговыми марками розничных сетей. В первый же день в работе центров приняли участие 270 закупщиков из ста розничных сетей.

На следующий день в центре закупок сетей HoReCa провели деловые встречи 60 закупщиков из 30 сетей отелей, ресторанов, кафе/кейтеринга, представляющих 2650 точек. Они отбирали поставщиков на 2020 год.

И в заключительный день продфорума центр закупок сетей International представлял розничные сети Европы, США, Китая и стран ближнего зарубежья. 55 закупщиков из 16 стран вели переговоры с потенциальными российскими поставщиками для 31 зарубежной сети.

На тематических сессиях форума выступили известные аналитики продовольственного рынка, эксперты в области онлайн торговли, методик переговоров с розничными сетями и закупщиками, топ-менеджеры международных, федеральных и региональных розничных сетей, руководители ведущих российских компаний-производителей и поставщиков продуктов питания.

Поставщики продовольствия получили свежую аналитику о развитии розничных форматов, потребительском поведении, а также о последних изменениях в регулировании отношений поставщик-сеть, новых инструментах для повышения маржинальности работы с сетями и другую имеющую важное практическое значение информацию, например, как войти в торговые сети мелким сельхозтоваропроизводителям, чтобы донести до покупателя свой товар.

Данные Орелстата говорят о том, что на долю организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, в 2019 году в Орловском регионе приходилось более половины общего оборота (52,7%). В данной группе хозяйствующих субъектов большую роль играет развитие сетевых компаний. Самые «быстрорастущие» на орловском рынке — Орловский филиал АО «ТАНДЕР» (МАГНИТ), территориально обособленное структурное подразделение (ТОСП) ООО «АГРОТОРГ» (ПЯТЕРОЧКА), ООО «ЕВРОПА», ООО «ТОРГСЕРВИС 71» (СВЕТОФОР), ТОСП ООО «АЛЬФА ВЛАДИМИР», ТОСП ООО «АЛЬФА РЯЗАНЬ», ТОСП ООО «БЕТА – М» (КРАСНОЕ И БЕЛОЕ) и др.

На долю розничных рынков и ярмарок приходилось всего 4,1% оборота розничной торговли, или 5,7 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 94,2% к уровню 2018 года.

Но зачем орловским чиновникам работать на «ПРОДЭКСПО» в холодной Москве, если им сейчас комфортнее в теплом Дубае? Тем более что вторая половина февраля в одном из крупнейших городов ОАЭ— начало нового купального сезона и лучшее время для шопинга.

Где купить своё, орловское?

И все же хочется разобраться, что конкретно Клычков собирается поставлять в Объединенные Арабские Эмираты? Зерно? Специалисты считают, что вряд ли с нашими затратами на производство и качеством зерна, уступающего выращенному в южных регионах, у Орловской области есть какие-либо шансы. Будет ли орловское зерно конкурентоспособнее с учетом логистики на доставку к портам отгрузки и далее, до портов приемки в ОАЭ, большой вопрос.

К тому же, без глубокого передела сырьевой зерновой экспорт с большим трудом можно считать перспективным с точки зрения развития региона.

Где взять продукцию глубокого передела? Промышленное производство в регионе, включая пищевую и перерабатывающую промышленность, находится практически на нуле.

По показателю «Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами» Орловская область занимает последнее место в ЦФО по итогам 2019 года.

В своем инвестиционном послании глава региона поручил региональному департаменту сельского хозяйства обеспечить в 2020 году объем экспорта сельскохозяйственной продукции не менее $90 млн. Сейчас доля продукции АПК в товарной структуре экспорта составляет 7,5%.

По словам Андрея Клычкова, к 2024 году Орловщина рассчитывает довести экспорт зерновых до $62 млн, масложировой продукции – до $52 млн, а «прочей готовой сельхозпродукции» – до $24 млн. По итогам первого полугодия 2019 года в структуре экспорта по странам (товаров из группы «Продукты растительного происхождения») на первом месте Латвия (87%), на втором месте Беларусь (4%), на третьем – Украина (2,2 %). Объединенных Арабских Эмиратов в списке стран-импортеров орловских товаров нет.

Уже в 2019 году Орловская область с трудом пыталась выполнить план экспорта продукции АПК, доведенный Минсельхозом РФ в рамках реализации федеральной программы «Экспорт продукции АПК». Целевые показатели для нашего региона составляли $88,8 млн, план на 2024 год (срок окончания программы) — $150 млн.

В 2019 году объем экспорта продукции масложировой отрасли из региона должен составить $30 млн, злаков — $47 млн, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности — $8,5 млн, мясной и молочной продукции — $200 тыс., прочей продукции АПК — $3,1 млн. На 6 декабря 2019 года общий показатель был выполнен на 82,5% от плана ($73,3 млн).

В то же время, Тамбовская область на 32 % перевыполнила плановый показатель ($114,1 млн), установленный Минсельхозом РФ. В чем секрет успеха соседей? Основную долю в структуре экспорта тамбовской сельхозпродукции традиционно составляют зерновые. Больше всего их вывозится в Латвию (там находится один из основных экспортных портов — Лиепая), Тунис, Йемен, Турцию. Существенный объём экспорта составляет продукция пищевой и перерабатывающей промышленности. Растет вывоз из региона подсолнечного масла (экспортируется в Узбекистан, Киргизию, Грузию). Тамбовский сахар и меласса (кормовая патока) вывозятся в Казахстан, Узбекистан и Белоруссию; мясо (с предприятий «Тамбовский бекон» и «Тамбовская индейка») — в Юго-Восточную Азию и Африку.

Стоит ли надеяться, что Клычков, испытав чувство эйфории от общения с шейхами и поразившись разнообразию продовольственных товаров, наконец-то поймет, что пора задумываться о развитии пищевой и перерабатывающей промышленности в Орловской области?

На сегодняшний день мы имеем навязываемую так называемыми инвесторами сырьевую модель региона, по принципу: «Орловщине – истощенные почвы, ухудшающаяся экология, минимум рабочих мест, территории без лишних людей, минимум социальной ответственности, а добавленная стоимость, готовая продукция и основная маржа – другим регионам и, естественно, инвестору в карман». И орловских чиновников это вполне устраивает.

Клычков хвастается успехами в агропромышленном комплексе, но где те самые экологически безопасные продукты, произведенные в Орловской области: говядина, мясо и яйцо птицы, орловское молоко, ржаной хлеб, местная плодоовощная продукция?

По данным Орелстата, за 9 месяцев 2019 года производство мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы составило 98,9 % к 2018 году, молока жидкого обработанного, включая молоко для детского питания, — 91,6 %, муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур – 81,4 %, круп – 83,1%. Просели показатели производства комбикормов. Что в сухом остатке получили жители Орловщины от «рекордных» урожаев, привесов и надоев 2019 года? Где купить своё, орловское, экологически чистое, о котором говорит губернатор? Есть ли вообще в области хотя бы один из товаропроизводителей, работающих без «химии»: гормонов, антибиотиков, пестицидов, химических удобрений?

Наращивание объёмов агроэкспорта напрямую зависит от качества поставляемых за рубеж товаров, указывает Россельхознадзор. Экспортируемая продукция должна соответствовать не только ветеринарно-санитарным требованиям Российской Федерации, стран Таможенного союза, но и требованиям стран-импортёров. В противном случае могут последовать нотификации от компетентных органов зарубежных стран, что грозит существенными экономическими и имиджевыми потерями для России. Например, бодяк полевой не является карантинным растением в нашей стране, но если его обнаружат в российском зерне во Вьетнаме, то в лучшем случае «заражённую» партию вернут, в худшем — закроют экспорт зерна из России в целом. Не только продукция, но и производство должно соответствовать требованиям стран-импортёров. Так что же предлагают иностранным партнерам орловские чиновники? Какая продукция, по мнению Клычкова, заслужила «достойные места на внутреннем и внешнем рынках»? Похоже, ответов на эти вопросы просто нет.

Подготовила Наталья Зарубина

Судя по астрологическому прогнозу, время для заключения экспортных сделок орловские чиновники выбрали неудачное.

С 17 февраля сменилась фаза видимого движения Меркурия (с директно-стационарной на ретро-стационарную), и начался трехнедельный период ретроградного Меркурия, когда не рекомендуется ни брать деньги взаймы, ни давать их в долг, подписывать договоры и совершать сделки, заводить новые знакомства (они окажутся недолговечными). Период ретро-Меркурия хорош для возврата долгов, пересмотра ранее достигнутых договоренностей и внесения необходимых дополнений в ранее составленные документы, а также для подведения итогов и отдыха. Полагаем, именно последним и занимаются наши чиновники-вояжеры.

Комментарии

Со страницы Андрея Клычкова в Instagram:

klychkov_andrey

Приступили к работе в рамках Gulfood 2020 – крупнейшей не только в регионе Персидского залива и Ближнего востока, но и во всем мире специализированной выставки пищевой промышленности. Ежегодно мероприятие в Дубае принимает более 100 тысяч посетителей из порядка 200 стран. Сегодня провели встречу с заместителем Министра сельского хозяйства РФ @mcx_rf Сергеем Львовичем Левиным и представителями бизнес-структур. Презентовали возможности агропромышленного комплекса Орловщины на глобальной инновационной платформе, став частью российской витрины товаров, с которой познакомились сотни посетителей – официальные лица, ведущие закупочные компании, дистрибьюторы и т.д.

Орловская область производит высококачественную, экологически чистую продукцию. У нас есть резервы для наращивания производства, и мы заслуживаем достойного места на внутреннем и внешнем рынках. Именно поэтому важно «не сидеть на месте»: оставаясь в рабочих кабинетах деловой климат не улучшить, не обеспечить результативную инвестиционную работу, не найти новых бизнес-партнеров. Как говорится, под лежачий камень вода не течёт. Важно постоянно искать новые возможности для реализации потенциала области, её более широкого вовлечения во внешнеторговую деятельность. Наглядно демонстрировать успехи и преимущества региона, которых с каждым годом становится всё больше.

dmitrijkuchukmail.ru

Очень круто! Только что за продукцию экологически чистую в Орле делают? Керамику что?

vinograd_made_eagle

@dmitrijkuchukmail.ru зерно!!!

_kassyan_

@vinograd_made_eagle зерно химией заливают с посевной и до самой уборки. Да и производство продуктов под маркой «экологически чистое» в зоне Чернобыльского загрязнения- прекрасная идея

dmitrijkuchukmail.ru

@vinograd_made_eagle Шутка конечно хорошая! Таким зерном может похвастаться только Генрих Стерлингов, но не наш агропромышленный комплекс к сожалению! Одних только пчёл в 19 году ради количества сколько уничтожили.

vinograd_made_eagle

@dmitrijkuchukmail.ru это была случайность!!!

vinograd_made_eagle

@_kassyan_ так в зоне вся Центральная часть, что же теперь не выращивать ничего!!!?

rerih_t

Почему орловские помидоры стоит более 160 р. Как будто их везли из-за границы. А пестицидные еле розовые 99р? Неужели у них такая себестоимость и выращивание настолько дорого?

vinograd_made_eagle

@rerih_t где их продают?

rerih_t

@vinograd_made_eagle в магазине Европа

arristos

@rerih_t собственно как и писали в камментах по поводу реляций о постройке теплиц, что продукция будет на рынках Орла по диким ценам. Теплицы строят не для того, чтобы кормить Орёл, а чтобы в Мск продавать. Это как всегда — в Орле остаётся грязь и вонь, а блага уходят куда-то.

babenkovak

@arristos мы в Мск и рады покупать орловские продукты, в частности, помидоры. Да только все завалено турецким и египетским барахлом…

_mama_kama_

Если бы на Орловщине была экологически чистая продукция, нам бы не привозили из соседних областей молоко, масло, птицу и и т.д.

arristos

@_mama_kama_ вы себе противоречите. Экологически чистая идёт тем, кто может за это платить. В Орле не могут — уровень зарплат не позволяет. А чтобы кормить орловчан сюда гонять экологически грязную из соседних областей, подешевле. Вы — ресурс, а не цель.

mityay_0

спасибо вам за все

kuznetsov2253

Отдахнули и толку нет, лучше Орловской областью занялись. Ни предприятий ни инвестиций, одни показухи

sv3131

@kuznetsov2253 именно ! Отдохнули за наш с вами счёт ! Орловщина как была в грязи , нищете и безработице так и осталась ! Зато есть фонтаны ! И гробницы на центральной улице города …..( печалька.

baranovskaia284

Здравствуйте Уважаемый Андрей Евгеньевич! Пишет Вам работник»Орловского Мелькомбината». Что будет с Комбинатом?

(Авторские орфография и пунктуация сохранены)