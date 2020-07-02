Три района Орловской области объявлены «чистыми» от коронавируса

Краснозоренский, Колпнянский и Корсаковский районы являются «чистыми» от COVID-19. Об этом сегодня заявил руководитель регионального департамента здравоохранения Иван Залогин в ходе еженедельного онлайн-брифинга.

В трех районах все пациенты, которым диагностировали коронавирус, сняты с учета с двумя отрицательными анализами. В Орле сегодня 2120 человек, зараженных коронавирусной инфекцией, из них 1351– выздоровели. В настоящее время в регионе в списке выздоровевших 2911 человек, это порядка 64% от числа заболевших.

Число умерших в Орловской области составляет 66 человек. В основном это мужчины и женщины в возрасте старше 50 лет. Как отмечает Залогин, все они входили в группу риска не только по возрасту, но и по наличию серьезных диагнозов, в числе которых онкологические новообразования, сахарный диабет, болезни сердечно-сосудистой системы, а также избыточный вес.