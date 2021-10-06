«Тринадцатый нацпроект» Андрея Клычкова

№35 (659) от 6 октября 2021 г.

В Орле в течение двух дней — 30 сентября и 1 октября — проходил Форум малых городов и сельских территорий. Это странное во всех отношениях мероприятие, инициированное губернатором Андреем Клычковым, «продвигало» очередную его гениальную идею — тринадцатого нацпроекта, который, по мнению главы Орловского региона, должен «сохранить» и «возродить» российское село.

Губернатор ищет «мотиваторы», а прокурор требует результат

Что подразумевает Андрей Клычков под возрождением и развитием конкретных территорий, мы можем понять по «возрождению и развитию» города Орла, которым он вплотную занимался в течение всех своих губернаторских лет.

Это и так называемая реконструкция стратегически важных для города мостов — Дружбы и Красного, и создание «мёртвых» городских пространств без травы и деревьев, и «обилие» туристов на улицах Орла, которым есть на что посмотреть и есть потом что рассказать, и «строительство» обещанного Западного обхода Орла, который, как видим, значительно «разгрузил» областной центр; и «создание» новых рабочих мест, благодаря чему орловчане работают не в Орле, а вахтами в Москве.

Почему губернатор области все эти годы «исполнял» мэрские обязанности, нам не совсем понятно, ясно одно: спустя четыре года до губернатора Клычкова дошло: соседние города и сёла входят в состав Орловской области, и там тоже можно укладывать плитку и вырубать деревья, строить мосты, как в Орле и в Ливенском районе, посредством «ремспецмостов», а также школы — как на улице Зеленина в Орле, законность расходования денежных средств на строительство которой сейчас проверяет прокуратура.

— Сельским территориям нужна огромная поддержка национального проекта, — заявил на форуме орловский губернатор, и, вероятно, в этот момент главам районов области стало не по себе.

— Форум призван дать экспертные оценки, рекомендации, примеры успешной практики развития малых городов и сельских территорий, — продолжил Клычков. — Стоит задача полной перезагрузки принципов поддержки малых форм хозяйствования, вовлечения в деловую активность жителей сельских территорий и малых городов. Следует найти мотиваторы для развития малых и коллективных сельхозпроизводств и переработки, вернуться к алгоритмам системы потребительской кооперации. Надо мобилизовать систему продвижения фермерских и личных подсобных хозяйств.

— Необходимо делать всё, чтобы в малых городах и сёлах, в российской глубинке была современная, конкурентоспособная инфраструктурная база, рабочие места, чтобы людям было удобно и комфортно жить, хотелось строить семью на родной земле. Считаю решение этих задач приоритетом всей нашей работы, от которого зависит устойчивость всей страны, заявкой на новый национальный проект, — заключил Клычков.

Удивительно, но Андрей Клычков, как он подумал, впервые озвучил то, о чем говорят аграрные чиновники разного уровня на протяжении последних лет пятнадцати-двадцати. И, что самое удивительное, не только говорят, но и с успехом воплощают в жизнь, к примеру, в тех же соседних Липецкой и Белгородской областях. Как это сегодня происходит и будет происходить в Орловской области — нам известно. Полагаем, прокурору Орловской области Владиславу Малкину — тоже.

Не случайно в день форума — 1 октября – прокурор провел расширенное заседание коллегии прокуратуры области, на котором обсуждалось исполнение законов при реализации в Орловском регионе национальных проектов, исполнения правоохранительными органами законодательства при организации работы по предупреждению, выявлению, раскрытию и расследованию преступлений, связанных с хищением бюджетных средств, выделенных на реализацию национальных проектов.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, прокурор области отметил, что соблюдение законодательства при реализации национальных проектов является приоритетным направлением надзорной деятельности органов прокуратуры области и находится на его постоянном личном контроле.

Владислав Малкин подчеркнул: на реализацию национальных проектов из бюджета направляются значительные денежные средства. И они должны быть израсходованы адресно, рационально, приносить ожидаемый результат, чего, как известно, в Орловской области не происходит.

Нарушения в сфере реализации национальных проектов остаются распространенными, констатирует прокуратура. Так, прокурорами выявляются факты несоблюдения сроков контрактов, некачественного выполнения строительных работ, отсутствия контроля и претензионной работы со стороны заказчиков, несвоевременного заключения контрактов, хищения денежных средств.

В текущем году органами прокуратуры региона выявлено более 500 нарушений в рассматриваемой сфере, только по материалам прокурорских проверок возбуждено 18 уголовных дел.

Так, по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ по факту растраты генеральным директором подрядной организации ООО «Ремспецмост» предназначенных для выполнения работ по контракту на реконструкцию «Красного моста» денежных средства в общей сумме более 179 млн рублей. Подрядчик заключен под стражу.

Прокуратурой выявлены факты многомиллионного хищения бюджетных средств при строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса в лагере «Ветерок». По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 286 УК РФ.

По инициативе прокуратуры организована проверка законности расходования бюджетных средств, выделенных на строительство школы по улице Зеленина в г. Орле.

Глава регионального надзорного ведомства подчеркнул, что реализация национальных проектов требует от всех органов скоординированной работы по контролю за исполнением программных мероприятий. Владислав Малкин потребовал от прокуроров на системной основе осуществлять надзорное сопровождение реализации национальных проектов — от процедуры выбора подрядчика до осуществления приемки выполненных работ, а также исполнения гарантийных обязательств, незамедлительно реагировать на нарушения, добиваться их устранения. Иными словами — осуществлять надзор за чиновниками, которые курируют нацпроекты и, соответственно, распоряжаются федеральными деньгами в Орловской области.

Понял ли губернатор, намеревающийся реализовывать в Орловской области «тринадцатый нацпроект», сей непрозрачный намёк?

Лотерея для орловского крестьянина

Тот факт, что губернатор Клычков «изобретает» новый нацпроект по развитию села, в то время как его подчиненные фактически проваливают исполнение госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Орловской области», принятой взамен ранее существующей «Устойчивое развитие сельских территорий Орловской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», вызывает недоумение.

Итак, новая госпрограмма рассчитана на 2020-2025 годы и состоит из проектной и процессной частей. В проектную часть госпрограммы включены пять ведомственных проектов: «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений», «Содействие занятости сельского населения», «Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях», «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях», «Благоустройство сельских территорий».

Ответственный исполнитель государственной программы — областной департамент сельского хозяйства, участники — департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области, региональный департамент здравоохранения.

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию государственной программы, составляет 3973391,5 тыс. рублей, из которых прогнозируемый объем средств федерального бюджета — 2786216,6 тыс. рублей, областной бюджет — 990674,8 тыс. рублей, остальное – средства муниципальных бюджетов и внебюджетные источники.

Примечательно, что общий объем средств распределен по годам неравномерно. К примеру, на 2022 год из бюджетов всех уровней предполагается выделить всего 190947,1 тыс. рублей, что, вероятно, станет самой низкой суммой выделяемых средств за все годы реализации программы.

В чём причина снижения финансирования, не поясняют ни губернатор, ни его подчиненные – чиновники, ответственные за выполнение программы. Можно предположить лишь одно – регион оказался не готов к её реализации: не подготовлены заявки, проектно-сметная документация, расчеты и обоснования. Как сообщалось ранее, многие муниципальные районы в программе не участвуют.

Результаты, которых ожидают чиновники, весьма скромные. Предполагается, что к концу 2025 года будет сохранена доля сельского населения в общей численности населения Орловской области на уровне не менее 33 процентов; достигнуто соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств не менее 95 процентов; повышена доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах до 50 процентов; улучшат жилищные условия 125 семей, проживающих и работающих на сельских территориях; уровень занятости сельского населения трудоспособного возраста достигнет 80 процентов в 2025 году; уровень безработицы сельского населения трудоспособного возраста снизится до 4 процентов в 2025 году.

К концу 2025 года орловские чиновники запланировали:

реализовать 98 проектов по благоустройству на сельских территориях;

обеспечить ввод в действие не менее 15,9 км распределительных газовых сетей; 11,4 км локальных водопроводов;

реализовать не менее 3 проектов комплексного обустройства площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку;

обеспечить ввод в эксплуатацию не менее 84,27 км автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенным на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции;

довести долю сельских населенных пунктов, имеющих доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, до 75 процентов;

обеспечить сокращение среднего радиуса доступности сельскому населению фельдшерско-акушерских пунктов до 6 километров;

довести уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой до 84 процентов.

Разве могут такие ничтожно малые показатели свидетельствовать о перспективном развитии сельских территорий Орловщины?

На деле же оказывается, что Клычков со своими подчиненными не в силах осуществить даже эти мизерные планы. По плану программы «Ввод (приобретение) жилых помещений (жилых домов) для граждан, проживающих на сельских территориях» в 2020 году этот показатель должен быть составить 1,652 тыс. кв. метров, осилили только 0,2047 (12,4 %).

Планировалось повысить уровень занятости сельского населения трудоспособного возраста до 65 %, а по факту едва дотянули до 49%. Уровень безработицы сельского населения трудоспособного возраста не должен был превысить 4,5%, фактически он составил 5,3 %.

О развитии инфраструктуры на селе: ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенным на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции, планировался в объеме 15,4 км. Фактически построено 14,37 км.

Ввод в действие локальных водопроводов должен был составить 11,4 км в 2020 году, фактически введено 0,0 км.

В стране развивается цифровая экономика, а в Орловской области каждый пятый селянин не имеет доступа к чистой питьевой воде. И, похоже, орловских чиновников это мало беспокоит. Буквально недавно, 4 октября, в областной администрации состоялось аппаратное совещание, на котором руководитель департамента сельского хозяйства Александр Шалимов доложил о ходе реализации программы «Комплексное развитие сельских территорий в Орловской области» в 2021 году.

Общий объем средств господдержки на развитие сельских территорий в Орловской области в 2021 году составляет 760,9 млн рублей с учетом дополнительных средств, поступивших из резервного фонда Правительства Российской Федерации, в объеме 78 млн рублей. (Заметим, что изначально в программе на 2021 год стояла иная сумма – 800,099,6 млн рублей).

Из этой суммы 710,9 млн рублей предоставлено из федерального бюджета (планировалось привлечь 727,27 млн рублей). На строительство автомобильных дорог в сельской местности направлено 620 млн рублей, на улучшение жилищных условий граждан – 1,7 млн рублей, на благоустройство сельских территорий – 9,5 млн рублей, на современный облик сельских территорий – 85,3 млн рублей.

Объем финансирования из областного бюджета составил 7,2 млн рублей (планировалось 30,10 млн рублей), местных бюджетов – 2,3 млн рублей (планировалось 2,28 млн рублей), внебюджетных источников – 41,4 млн рублей (планировалось 40,4 млн рублей). Почему Клычков решил сэкономить и выделил в четыре раза меньше запланированного на столь дорогое его сердцу направление – развитие сельских территорий – непонятно. Возможно, счёл выделение 185 млн рублей на реконструкцию парка Победы в Орле более целесообразным.

Как видно из доклада чиновников, почти 90% средств, выделенных по программе «Комплексное развитие сельских территорий Орловской области», планируется израсходовать на строительство автомобильных дорог.

Ни о каком улучшении жилищных условий селян, обеспечении их качественной питьевой водой, улучшении медицинского, транспортного обслуживания при столь мизерном финансировании речи быть не может.

Планируемый показатель по вводу (приобретению) жилых помещений (жилых домов) для граждан, проживающих на сельских территориях, на текущий год составляет аж целых 0,075 тыс. кв. метров. То есть только один орловский селянин станет обладателем нового жилья! Это не госпрограмма по развитию села, а какая-то лотерея, согласитесь.

Олигархический феодализм в орловском «колхозе»

Говоря о необходимости отдельного национального проекта в контексте развития сельских территорий, губернатор Орловской области почему-то ни словом не обмолвился о роли «стратегических» инвесторов орловского АПК. А обсудить эту тему, причем с приглашением представителей этих самых инвестиционных компаний, было бы весьма кстати. К сожалению, наш Андрей Евгеньевич посчитал, что присутствие «акул» орловского агробизнеса на форуме не только не даст ему возможности сохранить пасторальный дух пафосного мероприятия, но и вызовет немало неудобных для него вопросов.

Как можно говорить о развитии, строить какие-то планы, не считаясь с существующим положением дел на селе, где от хозяйствующих субъектов иногда зависит больше, чем от региональных чиновников?

Андрей Клычков, как и положено коммунисту, ностальгирует по колхозам и совхозам, но при этом, как и его предшественник-однопартиец Вадим Потомский, делает всё, чтобы на Орловщине развивался и процветал олигархический феодализм. Земельный банк одной только компании Мираторг в Орловской области за последние годы разросся почти до 170 тысяч гектаров. В отдельных районах области присутствие этой компании столь значительно, что не считаться с этим фактором уже нельзя. Мираторгу принадлежит пятая часть пашни в Знаменском районе, 1/3 пашни в Хотынецком районе, от 50 до 60% пашни в Сосковском, Кромском, Троснянском районах, более 60% — в Шаблыкинском и Дмитровском. На сельских территориях юго-западных районов области фактически доминирует одна компания. Агрохолдинг имеет земли еще в нескольких районах области, не только в ближайших Урицком, Болховском, но и в таких отдаленных, как Новодеревеньковский, и ряде других. А теперь представьте маршрутизацию движения тяжелой почвообрабатывающей техники и грузогабаритного транспорта на этих территориях. Что будет с местными сельскими дорогами? Это и есть развитие сельских территорий по-клычковски?

Сказки про новые рабочие места, создаваемые инвесторами, мы слышали не раз. Это работа для местного населения или для «кочевников», которых привозят за сотни километров не только из других районов области, но и из других регионов?

Муниципалитеты годами не могут разработать и согласовать проекты по программе развития сельских территорий, чтобы хоть ненамного улучшить жизнь селян, зато «эффективным» инвесторам, благодаря поддержке областного правительства, удается, несмотря на пандемию и отсутствие своевременной разрешительной документации, в кратчайшие сроки строить свинарники вблизи орловских сёл и деревень.

Рады ли местные жители таким инвесторам, можно не спрашивать, достаточно посмотреть соцсети граждан, проживающих на территориях присутствия компании. Вот один из отзывов пользователя соцсети ВК: «Сперва они огородили Кривцовский мемориал колючей проволокой, а теперь строят загоны для быков на поле Солдатской славы. В конце концов часть колючей проволоки непосредственно вокруг мемориала в Болховском районе их заставили снять, а вот на поле Солдатской славы в Кромском районе компания осуществила задуманное – строительство складов».

Поскольку губернатор так и не ответил на вопросы подписчиков, полагаем, что он согласовал строительство промышленных объектов на земле, политой солдатской кровью, исключительно ради развития сельских территорий. Навозные стоки вместе с запахами от планируемых к строительству 17 свинокомплексов – всё это тоже для местных территорий и людей, проживающих на юго-западе области. Артезианскую воду будут пить свиньи, не из лужи же их поить. А мы должны понимать, что свиньи не могут ждать 2025 года, как жители сельских районов Орловской области, которым Клычков пообещал повысить уровень обеспеченности питьевой водой до 84%. Откормленные на орловских хлебах свиньи будут отправляться на переработку в соседнюю Курскую область, как сейчас отравляются в Брянскую абердин-ангусы. Не факт, что свинина Мираторга попадет на орловские прилавки, как не попадает сейчас говядина, дефицит которой в Орловском регионе катастрофический. Как известно, Орловская область, имея специализированное, дотируемое поголовье КРС Мираторга, вынуждена импортировать из-за рубежа говядину на десятки миллионов долларов. Андрей Евгеньевич, это что за проекты такие, и как они связаны с развитием сельских территорий?

Мираторг – самый крупный, но не единственный латифундист в Орловском регионе. Второй – ООО «Авангард-Агро-Орел» с земельным банком порядка 130 тыс. га и зоной присутствия в 18 районах области. Эта компания известна исключительно растениеводческими проектами, разбиваемыми тяжелыми машинами дорогами, отсутствием стационарных баз и как следствие — постоянных рабочих мест. Подобных холдингов с чуть меньшим воздействием на окружающую среду и негативно влияющим на развитие сельских территорий в Орловской области еще несколько.

Об этой стороне «инвестиционной политики» Клычков и его подчиненные Борзенков, Шалимов, Антонцев предпочитают помалкивать. Почему не поддерживаются сельскохозяйственные организации, действительно составляющие опору орловского села? АФ «Мценская» Мценского района, ЗАО «Славянское» Верховского района, ООО «Вико» Краснозоренского района, ЗАО «Куракинское» Свердловского района, ООО «Речица» Ливенского района и ряд подобных? Руководители этих успешных хозяйств являются не только лидерами в производстве растениеводческой и животноводческой продукции, но и реализуют социальные инициативы на своих территориях. Может господину Клычкову пора обратить внимание на такие хозяйства и через госпрограммы оказывать финансовую помощь тем, кто сохраняет село и улучшает жизнь крестьян, а не обслуживать интересы олигархата?

Земля — латифундистам, лапти — крестьянам?

Стоит ли говорить, что подобные вопросы на форуме не обсуждались. Зато активно муссировалась тема агротуризма. По понятным причинам юго-западные районы остаются вне этой темы. Леса и поля, огороженные колючей проволокой, застроенные многочисленными свинарниками с характерным амбре, вряд ли покажутся привлекательными для горожан. Жителям этих сел, не имеющим работы, только и остается, что плести лапти да ткать полотенца.

А вот на остальных маршрутах «Бирюзового кольца» чиновники надеются подзаработать, вот только сначала они просят денег у государства.

Андрей Клычков, называющий себя инициатором форума малых городов и сельских территорий, пригласил немало экспертов для обсуждения этой темы, в том числе директора департамента координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук Министерства науки и высшего образования РФ Вугара Багирова.

Выступивший в режиме видеоконференцсвязи господин Багиров отметил, что Федеральный научный центр зернобобовых и крупяных культур и Всероссийский научно-исследовательский институт селекции плодовых культур являются ведущими научными организациями. Они вносят огромный вклад в развитие сельских территорий не только Орловской области, но и всей России. К сожалению, вербальная оценка орловских ученых никак не соотносится с финансовой составляющей их оплаты труда, которая так и не приведена в соответствие с майскими указами президента. К тому же участившиеся задержки с выплатой заработной платы грозят стать регулярными.

И что же думают об этом чиновники? Как они поддерживают аграрную науку? Немного фактов: порядка 30% гороха в области и 50% сои являются сортами иностранной селекции. Практически 100% гибридов сахарной свеклы, подсолнечника и рапса, 90% зерновой кукурузы, 50% ячменя – иностранного происхождения. Так чему же помогают развиваться руководители орловского АПК? Отечественной селекции или иностранной?

Что сегодня происходит с Шатиловской сельскохозяйственной опытной станцией? Почти три года назад Андрей Клычков со своим ближайшим помощником, ответственным за развитие АПК Сергеем Борзенковым, решили «привести в порядок» федеральные земли Шатиловки, передав их в пользование ЩелковоАгрохим. Убедили директора ФНЦ ЗБК Задорина, что это принесет профит и институту, и станции. Так крупнейшая российская химическая компания стала заправлять на исторических землях станции и проводить здесь так называемые опыты. Вместо традиционных для Шатиловки культур на полях выращивались рапс, кукуруза – и не только отечественные, но и иностранные сорта. Доставалась ли часть этого урожая Шатиловке? На этот вопрос до сих пор нет ответа. Известно ли господину Багирову об этих фактах? Как и о том, что значительная часть имущественного комплекса научной станции не только обветшала, но и растащена на металлом. Из коровников станции исчезли молокопровод и доильное оборудование. Землю надлежащим образом сама станция не обрабатывает. На начало октября не убраны гречиха и соя. Посеяно не более 500 га озимых, хотя сев их должен был завершиться еще в сентябре. После партнера-инвестора ЩелковоАгрохим на полях остался бурьян. Это реальная картина, а не то, что «видит» из своего «московского» далека чиновник от науки.

И только местный энтузиаст Людмила Сычева со своими коллегами сохраняет славную историю, а в какой-то степени и репутацию Шатиловской станции. Музей в селе Моховом действительно хорош и мог бы стать центром притяжения для многих туристов. Если бы здесь были нормальная вода и нормальная связь. Эти проблемы не решаются годами. К тому же разрушенные склады и сортировальные комплексы самой станции, заросшие деревьями и бурьяном, выглядят чудовищно.

Теперь вот Шатиловка «ожидает» «тринадцатый нацпроект Клычкова», с которым придут «возрождение» и «развитие».

Наталья Зарубина

Фото пресс-службы Орловского облсовета