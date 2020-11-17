17 ноября 2020



“Триумф” продолжит работы в парке Победы

Определился подрядчик, который продолжит работы в парке Победы в рамках второго этапа реконструкции. Муниципальный контракт на последующее благоустройство этой общественной территории будет заключен с ООО «Триумф» до конца месяца. Напомним, парк Победы — обширная территория, благоустройство которой разделено на несколько этапов.

В настоящий момент реализуется первый этап благоустройства. До 1 мая 2021 года будет вымощена плиткой тропиночная сеть, обустроены карманы для скамеек и урн, площадки для мусорных контейнеров, биотуалеты, а также проезд к общественной территории (заезд будет со стороны улицы Космодемьянской).

Работы в рамках первого этапа уже ведёт ООО «Триумф». Ежедневно на объекте трудятся свыше 100 человек, около 20 единиц техники. Второй этап, в свою очередь, разделён на очереди. Минувшая конкурсная процедура определила подрядчика для первой. Контракт на 150 676 942 рублей будет заключен 23 ноября 2020 года. Завершить работы подрядчик обязан к 31 июля 2021 года.

Первая очередь второго этапа благоустройства предусматривает установку наружного электроснабжения и световых опор, установку малых архитектурных форм, расширение тропиночной сети вглубь парка Победы. Появятся детская игровая и спортивная площадки. В рамках этого же этапа будет установлена мемориальная стела, — пояснили в пресс-службе горадминистрации.

В последующем будет объявлен поиск подрядчика на реализацию второй очереди второго этапа благоустройства. В её рамках запланировано обустройство входной группы в парк Победы, тематических зон отдыха, летней сцены, некапитальных объектов общественного питания и пунктов проката спортивного инвентаря, установка видеонаблюдения.

 

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Опубликовано 17 Ноя 2020 в 15:24. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 6

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