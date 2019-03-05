«Троицкие хороводы» решили перенести на новую площадку

В этом году двадцатый фольклорный праздник «Троицкие хороводы в Орловском Полесье» состоится в селе Льгов Хотынецкого района, — сообщили в пресс-службе облправительства. Праздник состоится в День Святой Троицы 16 июня.

Уже разработан проект ребрендинга события. Изменение места проведения фестиваля объяснили желанием расширить площадку и сделать акцию более масштабной и комфортной для гостей и участников. Напомним, уже много лет главной проблемой «Троицких хороводов» остается невозможность попасть на фестиваль тем орловцам, у кого нет личного автотранспорта. Каждый раз чиновники ссылаются на то, для всех желающих что есть межраойнные рейсовые автобусы. Вот только на «Троицкие хороводы» можно попасть на одном-единственно — самом раннем рейсе. Вопрос о выделении дополнительных автобусов традиционно из года в год игнорируется.

Второй обычной бедой орловского фестиваля остается транспортный коллапс для обладателей личных авто. Организаторы пока ни разу не смогли грамотно разместить на полянах автомобили гостей и поэтому дорога из Полесья во второй половине дня превращается в многокилометровую пробку. Если с первой проблемой перенос на новую площадку никак не поможет, то что будет со второй бедой — орловцы испытают на собственной шкуре уже этим летом.

В остальном глобальных перемен, судя по релизу, не предвидится. «Атмосферу древнерусского праздника будут создавать выступления фольклорных коллективов, народные забавы и местные подворья, где можно будет попробовать блюда национальной русской кухни, угоститься чаем из самовара с медом и вареньем. На празднике соберутся мастера народных промыслов. Каждый желающий сможет попробовать себя в старинных народных ремеслах — гончарном, игрушечном, плетении из лозы и трав, традиционной росписи, вышивке бисером», — сообщили в пресс-службе.