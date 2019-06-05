Троицкое кладбище утопает в мусоре

№19 (556) от 5 июня 2019 г.

Троицкое кладбище утопает в мусоре, чиновники врут, заявляя, что с апреля уборка мест захоронений идет полным ходом. Об этом в приемную депутата Рыбакова сообщил житель Орла Владимир Волобуев.

«2019 год, май, Троицкое кладбище утопает в мусоре, что идет вразрез публичным заявлениям в соцсетях руководителей города о том, что работы по вывозу мусора идут полным ходом. 29 мая я лично посетил Троицкое кладбище и официально заявляю, что никаких работ там не велось», сообщил житель Орла.

В минувшую пятницу, 31 мая, мы тоже в этом убедились. У входа на территорию храма и кладбища находился большой контейнер для мусора, но это не спасает положение: чем дальше от входа, тем больше становится мусорных куч, которые никто не собирается убирать и вывозить. Захоронения расположены так близко друг к другу и проходы настолько узкие, что здесь не проедет даже мини-трактор. Иного выхода, как грузить и выносить мусор вручную, просто нет. Несколько контейнеров, имеющиеся на территории кладбища, давно переполнены.

Территория Троицкого мемориального кладбища выглядит не лучше: здесь давно не косили, урны для мусора также переполнены. Так что ни о какой «системной работе по вывозу мусора», которую с апреля якобы пытается организовать администрация города Орла, давая бесконечные поручения УКХ и «Зеленой роще», речи не идет. Так как контейнеров не хватает, а имеющиеся уже не видны из-за наваленного сверху мусора, системой стало стихийное складирование листвы, сорняков, веток и старых венков между могилами.