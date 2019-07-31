31 июля 2019



Троицкое кладбище в Орле некому убирать

Между управляющей компанией «Зеленая роща» и ООО «МРСК «Орелстрой» в апреле был заключен договор на вывоз отходов с кладбищ города Орла, в том числе с Троицкого кладбища. Как пояснили в пресс-службе «Зеленой рощи», вывоз отходов объемом два бункера по 8 кубических метров проходил по четвергам. По условиям муниципального контракта, подрядчиком (помимо обязанностей по сбору ТКО на территории кладбищ) устанавливались емкости для сбора ТКО. Однако, 15 июля, подрядчики убрали бункеры для сбора отходов. Соответственно, вывоз ТКО с территории Троицкого кладбища перевозчиком «Зеленой рощи» не осуществлялся — по причине отсутствия технической возможности.

«Орелстрой» инициировал процедура расторжения в одностороннем порядке муниципального контракта на содержание кладбищ города Орла. Соответственно, будет расторгнут контракт и с «Зеленой рощей». Региональный оператор готов возобновить вывоз ТКО после того, как УКХ города поставит емкости для сбора ТКО и заключат договор на вывоз отходов, — отметили в пресс-службе регоператора.

 

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Опубликовано 31 Июл 2019 в 16:27. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 24

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