Троллейбус №1 вернулся к прежнему маршруту

МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» восстановило контактную сеть на Московском шоссе. Напомним, в прошлую субботу упавшее сухостойное дерево повалило опору уличного освещения и троллейбусную линию на проезжую часть Московского шоссе. Из-за этого троллейбус №1 курсировал только до железнодорожного вокзала.

В понедельник аварийная бригада МУП «ТТП» установила новую опору, сегодня на неё закрепили сеть. Четыре дня потребовалось на то, чтобы «схватился» материал, который удерживает контактную опору. С сегодняшнего дня троллейбус №1 курсирует, как и прежде, – до санатория «Лесной».