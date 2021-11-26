26 ноября 2021



Троллейбус №1 вернулся к прежнему маршруту

МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» восстановило контактную сеть на Московском шоссе. Напомним, в прошлую субботу упавшее сухостойное дерево повалило опору уличного освещения и троллейбусную линию на проезжую часть Московского шоссе. Из-за этого троллейбус №1 курсировал только до железнодорожного вокзала.

В понедельник аварийная бригада МУП «ТТП» установила новую опору, сегодня на неё закрепили сеть. Четыре дня потребовалось на то, чтобы «схватился» материал, который удерживает контактную опору. С сегодняшнего дня троллейбус №1 курсирует, как и прежде, – до санатория «Лесной».

 

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Опубликовано 26 Ноя 2021 в 17:25. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 29

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