6 августа 2021



Тротуар вдоль дома №2 по Ягодному переулку обещают восстановить уже в этом году

Жители города обратились в администрацию Орла с просьбой вернуть им тротуар. Дело в том, что по программе ремонта дворов была отремонтирована территория вокруг высотки на переулке Ягодном. Однако проектировщики забыли одну маленькую деталь — тротуар вдоль дома №2, по которому люди ходили от соседних домов “спального района” до остановки общественного транспорта. Поскольку в проекте тротуара не было, то и восстановить его ни по гарантии, ни каким-либо другим способом оказалось невозможно. Люди с колясками ходили по проезжей части. И вот, как сообщили в пресс-службе городской администрации, при ремонте проезда по переулку Ягодному пешеходам вернут пропавшую безопасную дорожку.

 

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Опубликовано 06 Авг 2021 в 15:59. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 14

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