«Труд» готовят к продаже

№43 (622) от 9 декабря 2020 г.

4 декабря орловский облсовет согласовал продажу 100% акций типографии «Труд». Одна из главных причин — убыточная деятельность предприятия.

Названа номинальная стоимость госактивов типографии – 62,4 млн рублей. Чиновники надеются на увеличение этой суммы как минимум втрое в ходе торгов, однако депутат облсовета Валентина Остроушко уже сейчас в этом сомневается:

«Понятно, что уже спасти типографию нельзя, хотя я неоднократно поднимала этот вопрос. Но когда районные и главная областная газеты печатаются в Белгороде, это говорит о том, что мы сильно отстаем от своих соседей. А в то, что все пройдет честно, веры у меня нет, и, учитывая, что при всех фактах правительство области держало такого человека, как Блохин, вера у меня остается только в правоохранительные органы», — высказалась депутат.

Председатель облсовета Леонид Музалевский, в отличие от Остроушко, веру в правительство области не потерял, о чем и сообщил депутатам: «А у меня вера есть».

Прокурор Орловской области Владислав Малкин заявил, что надзорное ведомство берет вопрос продажи типографии под контроль.

Итак, сомнения в том, что правительство Орловской области намерено избавиться от единственной в регионе газетной типографии полного цикла, развеялись окончательно. Также очевидно, что предприятие в разные годы намеренно «вели к успеху» «эффективные менеджеры» из правительства региона и их ставленники — многочисленные директора типографии. «Эпопея» с «типографскими» скандалами продолжалась с 2011 года; о намеренном уничтожении предприятия, которое вгоняли в долги, высказывались и СМИ, и работники типографии, и депутаты, однако с годами ситуация к лучшему не менялась.

Чтобы в этом убедиться, достаточно ознакомиться с результатами проверки «отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности АО «Типография «Труд» Контрольно-счетной палатой Орловской области в 2018 году.

Объем проверенных средств составил 105 миллионов 129,3 тыс. рублей, из них средства областного бюджета — 27 миллионов рублей.

В ходе выездной проверки установлены излишки основных средств в количестве 8 единиц, из них объектов недвижимости 6 единиц; нарушений на общую сумму 8 миллионов 520,9 тыс. рублей, в том числе:

— нарушения п.1 ст. 81 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» — 1 миллион 065,8 тыс. рублей,

— неправомерные расходы за счет списания не имеющегося в наличии основного средства и переплаты по заработной плате – 389,6 тыс. рублей,

— нарушения бухгалтерского учета – 3 миллиона 450,2 тыс. рублей,

— упущенные доходы за счет заключения договоров безвозмездного пользования имуществом и нарушения законодательства в части организации возвратных отходов производства – 3 миллиона 615,3 тыс. рублей.

При осуществлении закупочной деятельности в проверяемом периоде нормы Федерального закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 «О закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» Обществом не применялись.

По результатам деятельности Обществом получен чистый убыток от финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год — 9 миллионов 012 тыс. рублей, за I квартал 2018 года — 2 миллиона 205 тыс. рублей.

Непокрытый убыток на 31.12.2017 составил 39 миллионов 556 тыс. рублей, на 31.03.2018 — 41 миллион 761 тыс. рублей.

В 2017 году Обществом не достигнуто основной цели согласно п.2.1 Устава Общества – извлечение прибыли.

Основными причинами убыточности деятельности АО «Типография «Труд» КСП назвала недостаточный уровень загрузки полиграфического оборудования; отсутствие возможности (в том числе и финансовой) для освоения развивающегося рынка упаковочной продукции как альтернативы традиционному рынку газетной продукции; отсутствие оборотных средств на предприятии; задолженность по долгосрочному кредиту и краткосрочным займам и другие.

В распоряжении редакции также имеются документы, адресованные руководителю регионального департамента госимущества и земельных отношений О. Платоновой и заместителю губернатора и председателя правительства области по экономике и финансам В. Тарасову, где результаты финансово-экономической деятельности предприятия изложены более подробно. Речь идет о конце 2018 года; обращения датированы 13 и 14 ноября.

Итак, по состоянию на 13.11.2018г. предприятие имело кредиторскую задолженность перед поставщиками в сумме 9,2 млн рублей, в том числе за пластины и краску, бумагу, электроэнергию, аренду земли, за техобслуживание котельной…

Задолженность перед работниками по заработной плате (за сентябрь, октябрь, ноябрь) составляла 1,5 млн рублей; перед бюджетом и внебюджетными фондами (налоги и страховые взносы) — 4, 9 млн рублей.

«Всего задолженность по налогам и взносам по требованиям, выставленным ИФНС, со сроком уплаты 20-29 ноября, составляет 3 миллиона 151 тысячу 636,58 рублей. Неуплата указанных налогов и взносов в срок, указанный в требованиях, влечет за собой блокировку расчетных счетов до полного погашения задолженностей, что, безусловно, парализует работу предприятия», указывается в обращении.

Также типография напоминает г-же Платоновой и г-ну Тарасову:

«Предприятие имеет задолженности по займам в сумме 19,9 млн рублей, в том числе, перед АО «Орелгортеплоэнерго» — в сумме 18 млн 159,7 тыс. рублей;

БУ ОО «МР БТИ» — в сумме 1 млн 092,1 тыс. рублей; ООО «Трансэнерго» — в сумме 612,4 тыс. рублей.

При этом по всем этим договорам есть решения арбитражных судов. В настоящий момент с расчетного счета предприятия списывается задолженность перед ООО «Трансэнерго».

Но и это еще не все: типография сообщает, что предприятием не погашен ежемесячный платеж по кредиту перед Сбербанком за октябрь 2018 года. Остаток задолженности на 13.11 2018г. составляет 242,1 тыс. руб. Кроме того, 21.11.2018 г. наступает срок погашения очередного платежа по кредиту в сумме 812,4 тыс. руб. Остаток основного долга по кредиту по состоянию на 21.11.2018 г. будет составлять 19 млн. рублей.

Таким образом, предприятию для предотвращения остановки и продолжения хозяйственной деятельности требовалось 36,5 млн рублей.

В документе также сообщается, что «предприятие не имеет материальных запасов для печати газет. Если не будут оплачены бумага и офсетные пластины 15.11.2018г., выход районных газет будет сорван».

И о самом главном: «Причина тяжелого финансового состояния АО «Типография «Труд» заключается в привлечении кредитных средств Сбербанка в 2011 году в размере 70 миллионов рублей. Из них 14,9 млн руб. были направлены на окончание работ по реконструкции здания МФЦ, 44,4 млн руб. — на оплату печатной машины ПОГ2-84Б-461, 9,4 млн рублей — на оплату двух линий СТР. Выплата кредита, срок погашения которого — июнь 2021 года, в настоящее время является трудновыполнимой задачей и тяжким финансовым бременем для АО «Типография «Труд». Ежемесячный платеж, по состоянию на ноябрь 2018 года составляет 812 000 рублей.

Кроме того, выручка от изготовления газетной продукции показывает падение, обусловленное закрытием редакций в связи с убыточностью деятельности, снижением тиражей периодических изданий и прочими кризисными явлениями, происходящими на полиграфическом рынке», информирует «Труд» своих учредителей.

К 2020 году ситуация в «Труде» не улучшилась, и областная власть посчитала: препятствий для того, чтобы продать или сдавать в аренду огромное здание в самом центре города, больше нет.

Останется ли в живых сама типография — уже без здания, пока неизвестно. Однако, как нам кажется, еще не поздно уточнить, что еще, помимо указанных выше причин, способствовало «процветанию» орловского монополиста на рынке печатной продукции в последние годы. Зачем типография арендовала оборудование по вырубке и склейке картонных коробок, если заказы на эту продукцию были единичными, и кто стоял за соответствующими договорами гражданско-правового характера? Почему единственная в области типография, печатающая газеты, осталась практически без заказов, и эту эстафету перехватили белгородские конкуренты? Кстати, как известно «Орловской среде», ряд региональных изданий сопротивлялись иногородней экспансии до последнего, печатая свои тиражи в «Труде», но теперь и они вынуждены «уходить» в типографии соседних регионов.

Есть и еще вопросы: за счет чего формировались стабильно высокие цены на газетную продукцию в типографии «Труд» и почему в других регионах печать газет дешевле даже с учетом доставки? Не нужно ли проверить «Труд» на сотрудничество с фирмами-прокладками, иначе как объяснить неадекватный рост цен на бумагу?

Почему руководство типографии не особенно волновал «уход» областных и районных газет в другие регионы? Что в приоритете у менеджеров государственного предприятия, если при этом они исправно платят за аренду машин для изготовления коробок при минимальных заказах?

«Орловская среда» обращается в Управление экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Орловской области и в прокуратуру области с просьбой проверить заключенные типографией договоры гражданско-правового характера на предмет наличия факторов, свидетельствующих о попытке довести государственное предприятие до преднамеренного банкротства.

Наталья Зарубина