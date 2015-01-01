Трудоустроенных орловских инвалидов будет намного больше

Свыше 11 тысяч инвалидов трудоспособного возраста проживает в нашем регионе, однако работает из них лишь третья часть или 30,5 % от общего числа инвалидов в трудоспособном возрасте. Между тем, Минтруд поставил задачу повысить уровень занятости к 2020 году до 50% — сообщили в орловской службе занятости.

Поскольку решение проблем трудоустройства инвалидов невозможно без взаимодействия структур, непосредственно участвующих в трудовой реабилитации, областная служба занятости работает в тесном взаимодействии с бюро МСЭ. В рамках сотрудничества специалисты центров занятости населения районов ежемесячно предоставляют в бюро информацию о вакантных рабочих местах, размещают информацию о деятельности органов службы занятости населения и услугах, оказываемых гражданам, имеющим ограничения в труде. В свою очередь, специалисты учреждений медико-социальной экспертизы предоставляют информацию в центры занятости населения об инвалидах, желающих работать, получить профессию (специальность) по направлению органов службы занятости с учетом своих индивидуальных особенностей и рекомендаций врачей-реабилитологов.

В прошлом году инвалидам было предоставлено 415 услуг по профессиональной ориентации. На профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование направлено 17 безработных граждан, имеющих инвалидность. Профессиональное обучение проводилось по профессиям, пользующимся спросом на региональном рынке труда: оператор эЭВМ, оператор котельной, продавец, электромонтер по эксплуатации распределительных сетей, охранник 4 и 6 разрядов, портной.

Проведенный службой занятости в регионе мониторинг потребности инвалидов в трудоустройстве показал, что многие орловские инвалиды высказывают пожелание работать на дому. Однако в последние годы предприятиями нашей области практически не заявляются вакансии с надомной занятостью. Вместе с тем, подчеркивалось, что создание надомных рабочих мест для инвалидов могло бы стать одной из альтернативных возможностей исполнения работодателями законодательства о квотировании рабочих мест для инвалидов.

Не менее важным представляется и вопрос о расширении возможностей для трудоустройства инвалидов на специальные рабочие места. Одной из таких возможностей является создание на предприятиях Орловской области небольших специализированных цехов для трудоустройства инвалидов (например, для инвалидов, имеющих заболевания органов слуха, зрения и т. д.). С учетом установления в законодательстве особых требований к оснащению (оборудованию) специальных рабочих мест для инвалидов такой подход будет способствовать эффективному исполнению работодателями обязанности по созданию в рамках квоты специальных рабочих мест для инвалидов, — уверены в службе занятости.