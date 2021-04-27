27 апреля 2021



Трёх орловчан осудили за незаконные азартные игры

Собранные следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении в отношении трёх местных жителей.

Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенные группой лиц по предварительному сговору).

Следствием и судом установлено, что с февраля 2016 года по июнь 2018 года обвиняемые незаконно организовали и проводили азартные игры с использованием игрового оборудования, замаскированного под платежные терминалы, размещенные в помещениях торговых комплексов на территориях Северного и Заводского районов города Орла.

Приговором суда каждому из осужденных назначено наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей, сообщает СУ СК по Орловской области.

 

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Опубликовано 27 Апр 2021 в 10:43. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 9

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