Трёх орловчан осудили за незаконные азартные игры

Собранные следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении в отношении трёх местных жителей.

Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенные группой лиц по предварительному сговору).

Следствием и судом установлено, что с февраля 2016 года по июнь 2018 года обвиняемые незаконно организовали и проводили азартные игры с использованием игрового оборудования, замаскированного под платежные терминалы, размещенные в помещениях торговых комплексов на территориях Северного и Заводского районов города Орла.

Приговором суда каждому из осужденных назначено наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей, сообщает СУ СК по Орловской области.