Цель — вбросить бюллетени «за углом»

В редакцию «Орловской среды» поступила информация, переданная ряду кандидатов в депутаты членами избирательных комиссий, которые подвергаются давлению и при этом не желают нарушать закон. В тексте анонимного заявления описывается предполагаемая технология фальсификации результатов голосования на предстоящих выборов и способы предупредить нарушения избирательного законодательства. Полагаем, информация будет интересна не только избирателям, наблюдателям и кандидатам, но также и облизбиркому, и правоохранительным органам.

«За честные выборы!

Ввиду невозможности выступить открыто с данным заявлением считаем необходимым довести до сведения следующую информацию, касающуюся предстоящих выборов 17-19 сентября 2021 года.

Готовится масштабная операция по массовым вбросам именно в переносные урны для голосования, так как стационарная урна будет находиться под круглосуточным наблюдением. Территориальными избирательными комиссиями на совещаниях дано четкое указание не только обеспечить явку (не менее 48 %), причем по дням и по процентам (17 сентября не менее 47%, 18 сентября не менее 30%, 19 сентября не менее 23%), но и провести вброс в переносные урны так, чтобы за партию «Единая Россия» было не менее 45%, за КПРФ — не менее 25%, за партию «Пенсионеры России» — не менее 6%, за кандидата, указанного администрацией — не менее 50%.

Комиссиям дано распоряжение провести основной вброс 17 и 18 сентября путем отправления трех, четырех, пяти и т. д. переносных урн для голосования на дому, чего никогда не было; всегда, даже при очень активном честном голосовании, обходились максимум двумя. Запускать урны наказано с самого утра в надежде, что некоторые наблюдатели не успеют подойти и зарегистрироваться к 8.00. Объяснить это рекомендовано тем, что, якобы, ну очень много народа просят обеспечить голосование на дому. Настоящая цель – «за углом» вбросить необходимое число бюллетеней за нужную партию и кандидата. Основной расчет сделан на то, что на 4-5 переносных урн у каждой избирательной комиссии не хватит наблюдателей ни у одного кандидата.

Распоряжения и указания поступают постоянно, исполнять эти «хитроумные» схемы предстоит простым членам участковых комиссий, которые в силу зависимости от вышестоящего руководства вынуждены идти на уголовное преступление (ст. 141, 142 УК РФ). Попытки провести всё честным путем грозят тем, что прежде всего председатели, замы и секретари могут потерять работу, так как они являются работниками бюджетной сферы. Потому и нет возможности выступить открыто. Выбор у членов УИК небольшой: увольнение или «статья».

В связи с вышеизложенным, надеемся, что Вы сможете предупредить данную схему хотя бы на некоторых участках следующими способами: