Цель — вбросить бюллетени «за углом»
В редакцию «Орловской среды» поступила информация, переданная ряду кандидатов в депутаты членами избирательных комиссий, которые подвергаются давлению и при этом не желают нарушать закон. В тексте анонимного заявления описывается предполагаемая технология фальсификации результатов голосования на предстоящих выборов и способы предупредить нарушения избирательного законодательства. Полагаем, информация будет интересна не только избирателям, наблюдателям и кандидатам, но также и облизбиркому, и правоохранительным органам.
«За честные выборы!
Ввиду невозможности выступить открыто с данным заявлением считаем необходимым довести до сведения следующую информацию, касающуюся предстоящих выборов 17-19 сентября 2021 года.
Готовится масштабная операция по массовым вбросам именно в переносные урны для голосования, так как стационарная урна будет находиться под круглосуточным наблюдением. Территориальными избирательными комиссиями на совещаниях дано четкое указание не только обеспечить явку (не менее 48 %), причем по дням и по процентам (17 сентября не менее 47%, 18 сентября не менее 30%, 19 сентября не менее 23%), но и провести вброс в переносные урны так, чтобы за партию «Единая Россия» было не менее 45%, за КПРФ — не менее 25%, за партию «Пенсионеры России» — не менее 6%, за кандидата, указанного администрацией — не менее 50%.
Комиссиям дано распоряжение провести основной вброс 17 и 18 сентября путем отправления трех, четырех, пяти и т. д. переносных урн для голосования на дому, чего никогда не было; всегда, даже при очень активном честном голосовании, обходились максимум двумя. Запускать урны наказано с самого утра в надежде, что некоторые наблюдатели не успеют подойти и зарегистрироваться к 8.00. Объяснить это рекомендовано тем, что, якобы, ну очень много народа просят обеспечить голосование на дому. Настоящая цель – «за углом» вбросить необходимое число бюллетеней за нужную партию и кандидата. Основной расчет сделан на то, что на 4-5 переносных урн у каждой избирательной комиссии не хватит наблюдателей ни у одного кандидата.
Распоряжения и указания поступают постоянно, исполнять эти «хитроумные» схемы предстоит простым членам участковых комиссий, которые в силу зависимости от вышестоящего руководства вынуждены идти на уголовное преступление (ст. 141, 142 УК РФ). Попытки провести всё честным путем грозят тем, что прежде всего председатели, замы и секретари могут потерять работу, так как они являются работниками бюджетной сферы. Потому и нет возможности выступить открыто. Выбор у членов УИК небольшой: увольнение или «статья».
В связи с вышеизложенным, надеемся, что Вы сможете предупредить данную схему хотя бы на некоторых участках следующими способами:
- Самый оптимальный: послать с каждой переносной урной наблюдателя.
- Очень внимательно следить за тем, как заполняются списки избирателей в части голосования на дому. Члены УИК обязаны вписать в список проголосовавших на дому с отметкой «проголосовал» в тот день, когда выдан бюллетень. С реально проголосовавшими проблем не будет. Но те, за кого вбрасывают, могут прийти и на другой день, поэтому на их фамилиях отметки «проголосовал» ставить не будут. Заполнять окончательно списки будут после 19.09.2021.
- Внимательно следить за сейф-пакетами, их номерами. Рекомендовано после закрытия участка вскрывать сейф-пакеты и «делать» спущенный свыше процент за «нужную» партию или кандидата, после чего запечатывать в новый сейф-пакет (их дадут с запасом). На каждую переносную урну свой сейф-пакет. Номера сейф-пакетов записываются в акте, копию которого вправе взять наблюдатель. 19.09.2021 все сейф-пакеты предъявляются и распечатываются. Сверить их номера (на день запечатывания и вскрытия) не составит труда.
- Проследить, чтобы после окончания голосования 19.09 члены УИК, которые работают со списками избирателей (подсчет выданных бюллетеней по спискам избирателей — процедура, следующая за погашением неиспользованных бюллетеней), не оставляли незаполненными строки в нижней части каждой страницы в списке избирателей (количество проголосовавших). Удостовериться, чтобы количество подписей избирателей и получение бюллетеня на каждой странице соответствовало числу, проставленному членом УИК в нижней части этой страницы».