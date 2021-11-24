Ценам есть куда расти

№40 (664) от 24 ноября 2021 г.

На фоне продолжающегося роста цен на продукты питания, причин которого в Орловской области никто не называет, Росстат проинформировал о количестве произведенных и потребленных в нашем регионе овощей, картофеля, фруктов и ягод.

Судя по цифрам, орловчане по-прежнему «налегают» на картошку и недополучают фрукты и овощи. Дальше будет только хуже: орловские чиновники не делают ничего, чтобы производство этой продукции увеличивалось. Основное сельхозпроизводство сосредоточено в крупных холдингах, которые ориентированы на экспортные зерновые и масличные культуры, а крестьяне — владельцы личных подсобных хозяйств — до сих пор не имеют нормальной возможности реализовывать выращенную продукцию.

Все мы помним, как в последние годы областные и городские чиновники боролись с ярмарками выходного дня и в целом с уличной торговлей: закрывали, переносили, вводили плату за места даже для старушек с пучком петрушки. В результате цены на деревенские продукты взлетели до немыслимых пределов. Стимула, чтобы выращивать больше картофеля, овощей, фруктов, ягод, не говоря уже о том, чтобы содержать домашний скот, у крестьян на сегодняшний день нет. Более того, сельское население стареет и умирает. И сейчас, как мы видим, губернатор Орловской области Клычков озаботился ценами на продукты и даже развитием мелкооптовой торговли. Вот только кто её будет развивать? Чиновник Максим Петров, который предлагает нам молиться о ниспослании урожая сахарной свёклы? Или главный по АПК Сергей Борзёнков, благодаря которому, в том числе, с орловских полей исчезают картошка и овощи и, как грибы после дождя, растут свинокомплексы?

Итак, по валовому сбору овощей на 1 ноября 2021 года Орловская область занимала четырнадцатое место в ЦФО из семнадцати. Причем улучшить показатели в текущем году нашему региону не удастся, так как 100 процентов площадей под овощами к 1 ноября текущего года у нас уже были убраны. А с учетом того, что уборка овощей к этой дате была завершена далеко не во всех регионах Центрального федерального округа и продолжалась в ноябре, Орловская область может потерять и четырнадцатое место, опустившись еще ниже.

Основной сбор овощей, как и в прежние годы, приходится на хозяйства сельского населения – 45,5 тыс. тонн (85,1% от всего объема), что говорит о неразвитом промышленном производстве овощей. Следует обратить внимание и на тот факт, что валовой сбор овощей, собранных в хозяйствах всех категорий Орловской области в 2021 году, — 53,77 тыс. тонн – ниже, чем в 2020-м, на 7,3 тыс. тонн, или на 11,9%.

Исходя из нормы потребления овощей (без бахчевых культур) в 125 килограммов в год на человека, для собственного потребления Орловская область должна ежегодно производить порядка 90 тыс. тонн овощей. У нас сейчас производится менее 60% от потребности, определенной медицинскими нормами. С учетом низкой товарности овощей, отсутствия специализированных хранилищ по факту жители области потребляют еще меньше овощей, чем производится. По данным Росстата, жители Орловской области за последние пять лет потребляли от 60,7% (2016 г.) до 62,1% (в 2020 году) овощей от медицинской нормы. Ввоз, включая импорт, в 2020 году в Орловской области составил 25,4 тыс. тонн — 41% от произведенного в регионе.

По фруктам и ягодам статистика за этот год еще не представлена. Однако за 2020 год и предыдущие результаты еще более неутешительные.

В прошлом году в Орловской области было произведено 20,7 тыс. тонн собственных ягод и фруктов. Завезено, в том числе импортировано, 30,7 тыс. тонн продукции. И даже при этом среднестатистический орловчанин потребляет всего 64 кг фруктов в год, хотя по медицинским нормам ежегодно нам требуется 100 кг фруктов и ягод.

Мы не берем во внимание экзотические и тропические фрукты, которые не могут производиться в Орловской области по природно-климатическим условиям. Но почему Орловский регион не может обеспечить потребность своих же жителей в яблоках? В соответствии с действующими медицинскими нормами, орловский агропром должен производить не менее 36,2 тысячи тонн яблок, а, если учитывать личное и производственное потребление, потери при хранении и брак, ежегодно нашей области необходимо порядка 50 тыс. тонн. Это направление в регионе провалено практически полностью. Поэтому каждое выращенное в Орловской области яблоко при таком дефиците и становится «золотым». Нельзя забывать и о том, что в хозяйствах населения яблони дают урожай через год, а в годы с наибольшим урожаем яблоки не собираются, не закупаются у населения и соответственно не реализуются через оптовые и мелкооптовые базы. До 30-40% урожая яблок сгнивает в садах и на подворьях граждан.

По валовому сбору картофеля в текущем году Орловская область оказалась на 11 месте в ЦФО. Производство картофеля в хозяйствах всех категорий составило 195,5 тыс. тонн и сократилось на 28,9 тыс. тонн (минус 12,9%) по отношению к 2020 году. (Для сравнения, соседняя Брянская область произвела в 2021 году 1048,9 тыс. тонн картофеля). Побиты все прежние антирекорды, и это самый низкий валовой сбор картофеля за последние годы.

На долю хозяйств населения приходится 70,7% (138 тыс. тонн), то есть это основной сбор картофеля в регионе. По потреблению картофеля на душу населения в год (2020 году – 132 кг) Орловская область оказалась на втором месте в ЦФО после Брянской области. И хотя потребление картофеля на протяжении последних пяти лет сокращается, оно всё так же превышает медицинские нормы потребления, что объясняется как вкусовыми привычками и предпочтениями орловчан, сформированными за многие годы, так и доступностью этого продукта.

Формально в 2021 году Орловская область произвела в два раза больше картофеля, чем необходимо для личного потребления. Однако этот картофель, в большинстве своем некондиционный, нужно еще сохранить до весны, а часть оставить на семена.

Специалисты считают: учитывая, что в целом по стране ощущается острый недостаток картофеля, Орловщина с её природными и земельными ресурсами вполне могла бы увеличить площади под этой культурой в три раза и обеспечивать вторым хлебом крупные города России и ближнего зарубежья.

Что касается губернатора Клычкова, то особых тревог относительно нехватки в Орловской области «витаминов» он не испытывает. Тем более, что на днях глава региона заявил: цены на «социальные» продукты в нашем регионе одни из самых низких. Видимо, им есть куда расти. О том, что в Орловской области одни из самых низких в стране зарплат, он, конечно же, не упомянул. Согласно недавно опубликованному Рейтингу российских регионов по уровню зарплат в 2021 году Орловская область занимает «почетное» 79-е место из 85-ти.

Наталья Зарубина

К сведению:

Доля работающих с зарплатой ниже 15 тыс. рублей в Орловской области составляет 16,9%, только 1,4% (куда входят и наши чиновники из правительства региона) получают свыше 100 тысяч рублей. Самые распространенные зарплаты в Орловской области – от 17 до 35 тысяч рублей. Если взять в расчет средние зарплаты по регионам и примитивно разделить их на средние потребительские цены по базовым продуктам питания, то окажется, к примеру, что в среднем каждый работающий среднестатистический житель Белгородской области может позволить себе купить на всю зарплату от 74 до 151 кг свинины, житель Липецкой области – от 70 до 150 кг, Орловской – всего от 56 до 115 кг свинины (кроме бескостного мяса). Возьмем продукт попроще – картофель. Исходя из средних зарплат по регионам и цен на картофель, каждый работающий среднестатистический житель Белгородской области может купить от 510 до 1047 кг картофеля, Липецкой области – от 494 до 1065 кг, Орловской – от 449 до 926 кг картофеля на месячную зарплату.

Назовем октябрьские цены на крупу гречневую ядрицу. В нашем регионе она стоила 104,14 руб./кг, в Белгородской области – 91,5 руб./кг, в Липецкой – 86,15 руб./кг. И это при том, что Орловский регион считается одним из основных производителей гречихи в стране. Такая же ситуация с ценами на мясо, плодоовощную, мукомольную и молочную продукцию.

Рекомендуемые Рациональные нормы потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания

(с изменениями на 1 декабря 2020 года)

_______________

Согласно рекомендациям ВОЗ вся соль должна быть йодирована.

(Сноска в редакции, введенной в действие приказом Минздрава России от 1 декабря 2020 года N 1276. — См. предыдущую редакцию)