24 ноября 2021



Ценам есть куда расти

№40 (664) от 24 ноября 2021 г.

На фоне продолжающегося роста цен на продукты питания, причин которого в Орловской области никто не называет, Росстат проинформировал о количестве произведенных и потребленных в нашем регионе овощей, картофеля, фруктов и ягод.

Судя по цифрам, орловчане по-прежнему «налегают» на картошку и недополучают фрукты и овощи. Дальше будет только хуже: орловские чиновники не делают ничего, чтобы производство этой продукции увеличивалось. Основное сельхозпроизводство сосредоточено в крупных холдингах, которые ориентированы на экспортные зерновые и масличные культуры, а крестьяне — владельцы личных подсобных хозяйств — до сих пор не имеют нормальной возможности реализовывать выращенную продукцию.

Все мы помним, как в последние годы областные и городские чиновники боролись с ярмарками выходного дня и в целом с уличной торговлей: закрывали, переносили, вводили плату за места даже для старушек с пучком петрушки. В результате цены на деревенские продукты взлетели до немыслимых пределов. Стимула, чтобы выращивать больше картофеля, овощей, фруктов, ягод, не говоря уже о том, чтобы содержать домашний скот, у крестьян на сегодняшний день нет. Более того, сельское население стареет и умирает. И сейчас, как мы видим, губернатор Орловской области Клычков озаботился ценами на продукты и даже развитием мелкооптовой торговли. Вот только кто её будет развивать? Чиновник Максим Петров, который предлагает нам молиться о ниспослании урожая сахарной свёклы? Или главный по АПК Сергей Борзёнков, благодаря которому, в том числе, с орловских полей исчезают картошка и овощи и, как грибы после дождя, растут свинокомплексы?

Итак, по валовому сбору овощей на 1 ноября 2021 года Орловская область занимала четырнадцатое место в ЦФО из семнадцати. Причем улучшить показатели в текущем году нашему региону не удастся, так как 100 процентов площадей под овощами к 1 ноября текущего года у нас уже были убраны. А с учетом того, что уборка овощей к этой дате была завершена далеко не во всех регионах Центрального федерального округа и продолжалась в ноябре, Орловская область может потерять и четырнадцатое место, опустившись еще ниже.

Основной сбор овощей, как и в прежние годы, приходится на хозяйства сельского населения – 45,5 тыс. тонн (85,1% от всего объема), что говорит о неразвитом промышленном производстве овощей. Следует обратить внимание и на тот факт, что валовой сбор овощей, собранных в хозяйствах всех категорий Орловской области в 2021 году, — 53,77 тыс. тонн – ниже, чем в 2020-м, на 7,3 тыс. тонн, или на 11,9%.

Исходя из нормы потребления овощей (без бахчевых культур) в 125 килограммов в год на человека, для собственного потребления Орловская область должна ежегодно производить порядка 90 тыс. тонн овощей. У нас сейчас производится менее 60% от потребности, определенной медицинскими нормами. С учетом низкой товарности овощей, отсутствия специализированных хранилищ по факту жители области потребляют еще меньше овощей, чем производится. По данным Росстата, жители Орловской области за последние пять лет потребляли от 60,7% (2016 г.) до 62,1% (в 2020 году) овощей от медицинской нормы. Ввоз, включая импорт, в 2020 году в Орловской области составил 25,4 тыс. тонн — 41% от произведенного в регионе.

По фруктам и ягодам статистика за этот год еще не представлена. Однако за 2020 год и предыдущие результаты еще более неутешительные.

В прошлом году в Орловской области было произведено 20,7 тыс. тонн собственных ягод и фруктов. Завезено, в том числе импортировано, 30,7 тыс. тонн продукции. И даже при этом среднестатистический орловчанин потребляет всего 64 кг фруктов в год, хотя по медицинским нормам ежегодно нам требуется 100 кг фруктов и ягод.

Мы не берем во внимание экзотические и тропические фрукты, которые не могут производиться в Орловской области по природно-климатическим условиям. Но почему Орловский регион не может обеспечить потребность своих же жителей в яблоках? В соответствии с действующими медицинскими нормами, орловский агропром должен производить не менее 36,2 тысячи тонн яблок, а, если учитывать личное и производственное потребление, потери при хранении и брак, ежегодно нашей области необходимо порядка 50 тыс. тонн. Это направление в регионе провалено практически полностью. Поэтому каждое выращенное в Орловской области яблоко при таком дефиците и становится «золотым». Нельзя забывать и о том, что в хозяйствах населения яблони дают урожай через год, а в годы с наибольшим урожаем яблоки не собираются, не закупаются у населения и соответственно не реализуются через оптовые и мелкооптовые базы. До 30-40% урожая яблок сгнивает в садах и на подворьях граждан.

По валовому сбору картофеля в текущем году Орловская область оказалась на 11 месте в ЦФО. Производство картофеля в хозяйствах всех категорий составило 195,5 тыс. тонн и сократилось на 28,9 тыс. тонн (минус 12,9%) по отношению к 2020 году. (Для сравнения, соседняя Брянская область произвела в 2021 году 1048,9 тыс. тонн картофеля). Побиты все прежние антирекорды, и это самый низкий валовой сбор картофеля за последние годы.

На долю хозяйств населения приходится 70,7% (138 тыс. тонн), то есть это основной сбор картофеля в регионе. По потреблению картофеля на душу населения в год (2020 году – 132 кг) Орловская область оказалась на втором месте в ЦФО после Брянской области. И хотя потребление картофеля на протяжении последних пяти лет сокращается, оно всё так же превышает медицинские нормы потребления, что объясняется как вкусовыми привычками и предпочтениями орловчан, сформированными за многие годы, так и доступностью этого продукта.

Формально в 2021 году Орловская область произвела в два раза больше картофеля, чем необходимо для личного потребления. Однако этот картофель, в большинстве своем некондиционный, нужно еще сохранить до весны, а часть оставить на семена.

Специалисты считают: учитывая, что в целом по стране ощущается острый недостаток картофеля, Орловщина с её природными и земельными ресурсами вполне могла бы увеличить площади под этой культурой в три раза и обеспечивать вторым хлебом крупные города России и ближнего зарубежья.

Что касается губернатора Клычкова, то особых тревог относительно нехватки в Орловской области «витаминов» он не испытывает. Тем более, что на днях глава региона заявил: цены на «социальные» продукты в нашем регионе одни из самых низких. Видимо, им есть куда расти. О том, что в Орловской области одни из самых низких в стране зарплат, он, конечно же, не упомянул. Согласно недавно опубликованному Рейтингу российских регионов по уровню зарплат в 2021 году Орловская область занимает «почетное» 79-е место из 85-ти.

Наталья Зарубина

К сведению:

Доля работающих с зарплатой ниже 15 тыс. рублей в Орловской области составляет 16,9%, только 1,4% (куда входят и наши чиновники из правительства региона) получают свыше 100 тысяч рублей. Самые распространенные зарплаты в Орловской области – от 17 до 35 тысяч рублей. Если взять в расчет средние зарплаты по регионам и примитивно разделить их на средние потребительские цены по базовым продуктам питания, то окажется, к примеру, что в среднем каждый работающий среднестатистический житель Белгородской области может позволить себе купить на всю зарплату от 74 до 151 кг свинины, житель Липецкой области – от 70 до 150 кг, Орловской – всего от 56 до 115 кг свинины (кроме бескостного мяса). Возьмем продукт попроще – картофель. Исходя из средних зарплат по регионам и цен на картофель, каждый работающий среднестатистический житель Белгородской области может купить от 510 до 1047 кг картофеля, Липецкой области – от 494 до 1065 кг, Орловской – от 449 до 926 кг картофеля на месячную зарплату.

Назовем октябрьские цены на крупу гречневую ядрицу. В нашем регионе она стоила 104,14 руб./кг, в Белгородской области – 91,5 руб./кг, в Липецкой – 86,15 руб./кг. И это при том, что Орловский регион считается одним из основных производителей гречихи в стране. Такая же ситуация с ценами на мясо, плодоовощную, мукомольную и молочную продукцию.
Рекомендуемые Рациональные нормы потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания

(с изменениями на 1 декабря 2020 года)

 

       
N п/п Наименование продуктов кг/год/человек
1. Хлебные продукты (хлеб и макаронные изделия в пересчете на муку, мука, крупы, бобовые), в том числе: 96
(Строка в редакции, введенной в действие приказом Минздрава России от 1 декабря 2020 года N 1276. — См. предыдущую редакцию)
________________
Согласно рекомендациям ВОЗ всю пшеничную и кукурузную муку рекомендуется обогащать фолиевой кислотой до уровня содержания фолиевой кислоты 1.3 мг/кг.
(Сноска дополнительно включена приказом Минздрава России от 1 декабря 2020 года N 1276)		  
  мука для выпечки хлеба и кондитерских изделий из нее: 64
(Строка в редакции, введенной в действие приказом Минздрава России от 1 декабря 2020 года N 1276. — См. предыдущую редакцию)
_______________
Не менее 30% муки должно быть представлено сортами грубого помола.
(Сноска в редакции, введенной в действие приказом Минздрава России от 1 декабря 2020 года N 1276. — См. предыдущую редакцию)		  
  ржаная 20
  пшеничная, в том числе: 44
  мука пшеничная витаминизированная 24
  крупы, макаронные изделия и бобовые, в том числе: 32
  рис 7
  прочие крупы, в том числе: 14
  гречневая 4
  манная 2
  овсяная 2
  пшенная 2
  прочие 4
  макаронные изделия 8
  бобовые (горох, фасоль, чечевица и др.) 3
2. Картофель 90
3. Овощи и бахчевые, в том числе: 140
  капуста белокочанная, краснокочанная, цветная и др. 40
  помидоры 10
  огурцы 10
  морковь 17
  свекла 18
  лук 10
  прочие овощи (перец сладкий, зелень, кабачки, баклажаны и др.) 20
  бахчевые (арбузы, тыква, дыни) 15
4. Фрукты свежие, в том числе: 100
  виноград 6
  цитрусовые 6
  косточковые 8
  ягоды 7
  яблоки 50
  груши 8
  прочие фрукты 5
  сухофрукты в пересчете на свежие фрукты 10
5. Сахар 8
(Пункт в редакции, введенной в действие приказом Минздрава России от 1 декабря 2020 года N 1276. — См. предыдущую редакцию)  
6. Мясопродукты, в том числе: 73
  говядина 20
  баранина 3
  свинина 18
  птица (цыплята, куры, индейка, утки, гуси и др.) 31
  мясо других животных (конина, оленина и др.) 1
7. Рыбопродукты 22
8. Молоко и молокопродукты всего в пересчете на молоко,  
  в том числе: 325
  молоко, кефир, йогурт с жирностью 1,5-3,2% 50
  молоко, кефир, йогурт с жирностью 0,5-1,5% 58
  в том числе витаминизированные 50
  сметана, сливки с жирностью 10-15% 3
  масло животное 2
  творог с жирностью 9-18% 9
  творог с жирностью 0-9% 10
  сыр 7
9. Яйца (штук) 260
10. Масло растительное 12
11. Соль поваренная 1,8
(Пункт в редакции, введенной в действие приказом Минздрава России от 1 декабря 2020 года N 1276. — См. предыдущую редакцию)  

_______________

Согласно рекомендациям ВОЗ вся соль должна быть йодирована.

(Сноска в редакции, введенной в действие приказом Минздрава России от 1 декабря 2020 года N 1276. — См. предыдущую редакцию)

 

 

 

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Опубликовано 24 Ноя 2021 в 14:11. В рубриках: Экономика. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 97

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