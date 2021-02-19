Центр ЭКО на Орловщине планируется открыть в мае

Центр ЭКО планировалось запустить еще в прошлом году, но в связи с пандемией финансовые средства были перераспределены и направлены на борьбу с COVID-19. Открытие учреждения позволит орловским семьям, страдающим бесплодием, увеличить доступ к процедуре экстракорпорального оплодотворения. Об этом рассказал руководитель депздрава Иван Залогин в ходе онлайн-брифинга.

«В настоящее время в центре активно идет комплектация оборудованием и оснащение мебелью. На март запланировано получение разрешительных документов от Управления Роспотребнадзора по Орловской области и других лицензионных органов. Ориентировочно в апреле-мае мы планируем запустить работу центра», — отметил Иван Залогин.

Он напомнил также, что после улучшения эпидемиологической ситуации в регионе и спада пандемии на базе Кромской ЦРБ будет открыто 30-коечное паллиативное отделение. Соответствующие ремонтные работы в учреждении проводились в 2020 году, также в больнице имеется необходимое оборудование. Уже сейчас паллиативное отделение также на 30 коек действует на базе Плещеевской ЦРБ.