«Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области» напомнил о правах потребителей при покупке в интернет-магазинах

Основные положения дистанционной торговли регулируются ст. 26.1 Закона РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Правилами продажи товаров дистанционным способом, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.09.2007 г. № 612.

Продажа товаров дистанционным способом — это продажа по договору розничной купли-продажи, заключаемому на основании ознакомления покупателя с предложенным продавцом описанием товара, содержащимся в каталогах, проспектах, буклетах либо представленным на фотоснимках или с использованием сетей почтовой связи, сетей электросвязи, в том числе информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также сетей связи для трансляции телеканалов и (или) радиоканалов, или иными способами, исключающими возможность непосредственного ознакомления покупателя с товаром либо образцом товара при заключении такого договора.

Онлайн-торговля обязывает продавца до заключения договора розничной купли-продажи предоставить покупателю информацию об основных потребительских свойствах товара, об адресе (месте нахождения) продавца, о месте изготовления товара, о полном фирменном наименовании (наименовании) продавца (изготовителя), о цене и об условиях приобретения товара, о его доставке, сроке службы, сроке годности и гарантийном сроке, о порядке оплаты товара, а также о сроке, в течение которого действует предложение о заключении договора.

Основания для возврата товара, приобретенного дистанционным способом:

  1. Отказ от товара надлежащего качества

Покупатель вправе отказаться от товара в любое время до его передачи, а после передачи товара — в течение 7 дней. В случае, если информация о порядке и сроках возврата товара надлежащего качества не была предоставлена в письменной форме в момент доставки товара, покупатель вправе отказаться от товара в течение 3 месяцев с момента передачи товара.

ВАЖНО запомнить, что возврат товара надлежащего качества возможен в случаях, если:

  • сохранены его товарный вид и потребительские свойства;
  • сохранен документ, подтверждающий факт и условия покупки товара у продавца.

Если по каким-либо причинам документ, подтверждающий факт покупки товара, у потребителя отсутствует, это не лишает его возможности ссылаться на другие доказательства приобретения товара (свидетельские показания, распечатки с сайта, свидетельствующие о  заказе товара и т.п.).

Наряду с этим необходимо помнить, что не все товары можно вернуть как товар надлежащего качества.

Не подлежит возврату товар, имеющий индивидуально-определенные свойства. Это означает, что данный товар был сделан индивидуально для потребителя, и только он может его использовать. Например, изготовление обуви  по меркам, которые предоставлены  конкретным потребителем;

2. По причине получения товара ненадлежащего качества, наличия в товаре недостатков.

В ст. 18 Закона РФ «О защите прав потребителей» и п. 29 Правил продажи товаров дистанционным способом закреплено право покупателя в случае получения товара ненадлежащего качества:

  • на безвозмездное устранение недостатков товара,
  • возмещение расходов на их исправление покупателем или третьим лицом,
  • требование о соразмерном уменьшении покупной цены,
  • замену на товар аналогичной марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.
  • отказ от исполнения договора и потребовать возврата уплаченной за товар суммы при возврате товара продавцу.

Покупатель вправе также потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему вследствие продажи товара ненадлежащего качества. Убытки возмещаются в сроки, установленные Законом РФ «О защите прав потребителей». Данный срок не может превышать десяти дней со дня предъявления покупателем соответствующего требования продавцу.

В отношении технически сложного товара потребитель в случае обнаружения в нем существенных недостатков вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы либо предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены в течение пятнадцати дней со дня передачи потребителю такого товара. По истечении этого срока указанные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

  • обнаружение существенного недостатка товара;
  • нарушение установленных Законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
  • невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

Продавец должен сообщить покупателю о необходимости использования квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Следует обратить внимание на то, что не все товары могут быть реализованы дистанционным способом. Не допускается продажа дистанционным способом алкогольной продукции, а также товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством Российской Федерации.

Консультационный центр по защите прав потребителей» ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области».

 

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Опубликовано 20 Апр 2017 в 14:49. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 11

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