Центр Орла стоит в пробке

Проезд в районе улиц Васильевской, Комсомольской, 1-й Посадской и Брестской затруднен.

По данным разных источников, транспортный коллапс вызван рядом нештатных ситуаций.

Как сообщает InfoOrel.ru со ссылкой на ПАО «Квадра» — «Орловская генерация», «участок Горького-Брестская выведен в ремонт по результатам гидравлических испытаний. В течение суток ремонт будет завершен. Асфальт на данном участке будет восстановлен сразу же после уплотнения грунта. Проведение данных работ было согласовано с органами ГИБДД и городской администрацией».

Здесь же продолжительное время находился автомобиль, который не мог продолжить движение из-за проблем с мотором.

Также Орловское ГИБДД сообщило «Истокам», что в районе 1-й Посадской произошло столкновение троллейбуса с машиной. Информация проверяется.

 

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Опубликовано 25 мая 2017 в 13:28. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 37

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