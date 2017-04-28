Центр Орла стоит в пробке

Проезд в районе улиц Васильевской, Комсомольской, 1-й Посадской и Брестской затруднен.

По данным разных источников, транспортный коллапс вызван рядом нештатных ситуаций.

Как сообщает InfoOrel.ru со ссылкой на ПАО «Квадра» — «Орловская генерация», «участок Горького-Брестская выведен в ремонт по результатам гидравлических испытаний. В течение суток ремонт будет завершен. Асфальт на данном участке будет восстановлен сразу же после уплотнения грунта. Проведение данных работ было согласовано с органами ГИБДД и городской администрацией».

Здесь же продолжительное время находился автомобиль, который не мог продолжить движение из-за проблем с мотором.

Также Орловское ГИБДД сообщило «Истокам», что в районе 1-й Посадской произошло столкновение троллейбуса с машиной. Информация проверяется.