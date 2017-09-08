Центр преткновения: вопросы без ответов

№35 (483) от 18 октября 2017 г.

На минувшей неделе в Центре детского творчества №5 на Тульской, 63 прошла встреча родителей воспитанников кружков и секций с представителями организации, которая хочет построить на этом месте «семейный православный молодежный духовный центр». Мы уже подробно писали об этом в статье «Центр преткновения» №33 (481) от 4 октября 2017 г. По сравнению с предыдущей неделей картина происходящего изменилась очень интересным образом — стала известна позиция инициатора стройки, проявились все (или почти все) действующие лица, обрисовалась перспектива обучения детей на время реконструкции и трудоустройства преподавателей центра творчества, а также судьба здания в том случае, если родители не пойдут на уступки. Кроме того, стало понятно, что не совсем верна ранее прозвучавшая информация об отзыве из горадминистрации заявления строителей православного центра. Сейчас пакет необходимых документов просто дорабатывается, а с руководством города ведутся переговоры. То есть в скором времени замороженный процесс снова активизируется. Сразу оговоримся, что беседа происходила очень эмоционально, разговор велся на повышенных тонах (причем, с обеих сторон) и по окончании у собравшихся осталось ничуть не меньше вопросов, чем было перед встречей. Вероятно, потому, что на встречу не пришли официальные лица, способные дать компетентный ответ: ни из управления образования, ни из управления муниципальным имуществом, не было и депутата, отвечающего за этот округ в горсовете.

Действующие лица и исполнители

Если на предыдущей встрече с родителями за всех пришлось отвечать одному директору центра детского творчества Алексею Сухорукову, то в этот раз к жителям пришли: руководитель проекта создания «Духовного православного центра» Татьяна Правада, настоятель храма в Вятском Посаде иерей Роман Фаустов, директор православной гимназии в Вятском Посаде Николай Трошин. А в разгар беседы появился и депутат орловского облсовета Андрей Митин. Попытки руководителя проекта Татьяны Правады рассказать о всех прелестях, которые планируется построить на месте детского центра (а это будет храм, гимназия и корпус для кружков), натолкнулись на возмущенные вопросы жителей. Пришедших волновали не духовные, а вполне земные проблемы — куда переведут кружки и сохранят ли преподавателей? Вначале родителей пытались убедить, что детей переведут на два года в соседние школы, где и будут работать все те же секции. Но родители, оказывается, уже провели собственное расследование и выяснили, что в двух близлежащих школах №30 и №33 нет возможности разместить кружки и секции на 300 человек — в одной из школ нет даже продленки, а дети учатся в две смены. Возить детей в другие центры творчества — нет возможности у жителей Выгонки. Финальным аккордом стала просьба создателей православного центра к жителям просто потерпеть полтора-два года «вы же терпите, когда у вас дома ремонт!».

Рассказ настоятеля Романа Фаустова о том, какой авторитетный человек старец Илий и как он выбирал место для создания центра, также были прерваны гулом голосов — жителей интересовала вполне светская составляющая: можно ли отремонтировать здание, не передавая его в ведение РПЦ? Пришедшие на встречу хором заявили, что спонсоры, которые готовы отремонтировать здание, рассматривают только один вариант: реконструкция под православный центр. Вариант «оставить здание светским властям» даже не обсуждается, так как спонсоры готовы вкладываться только в православный центр. А в нищем городском бюджете нет денег, чтобы отремонтировать признанную аварийной часть центра. Можно, конечно, передать здание области — но это должны решать городские власти. И не факт, что область отремонтирует действующий центр. Поэтому жителям предложили два выхода.

Выбирайте: или уйдете добровольно, или выгоним

Подошедший чуть позже начала дискуссии депутат облсовета Андрей Митин активно включился в общение с жителями и сделал несколько важных заявлений. Жителей возмутило, что власти должны были раньше следить за состоянием здания и вовремя проводить ремонты, не доводя строение до аварийного состояния. На что депутат законодательного органа ответил дословно: «Я — не власть!». Затем родителям напомнили, что часть дома №63 находится в аварийном состоянии, и если жители не захотят добровольно покинуть центр — то придет проверка архнадзора и «все здание признают аварийным». Итоговое высказывание господина Митина звучало так: «Я за то решение, которое примет народ. Но должна администрация города сказать — как это все будет делаться. Это городское здание. Если город будет ремонтировать это здание — я только «за». Если здание останется без ремонта — центр необходимо закрывать, иначе беда будет!»

Здесь следует добавить очень важную деталь. Директор центра Алексей Сухоруков заявил, что в ближайшее время собирается провести обследование работающей части здания, чтобы «убедиться в его безопасности». Дело в том, что аварийной признана только выходящая на улицу Тульскую часть центра творчества. Вторая часть — пристройка — проходила проверку в последний раз в 2009 году. С тех пор состояние несущих конструкций никто не исследовал. Обследование будет проводить независимая экспертная комиссия. Когда будут известны результаты, мы обязательно познакомим читателей с итогами обследования.

Документы, которых никто не видел

Самое главное, что интересовало пришедших на встречу жителей — вместит ли новый центр (как обещают его создатели) всех желающих заниматься в секциях? На этот вопрос четкого ответа не прозвучало, так как пока разработан только эскиз будущего благолепия. Никаких проектов, рассчитанных под конкретное число обитателей центра, еще не существует — документация только готовится. Так же, как нет и никаких закрепленных на бумаге договоренностей с городскими властями. В плане приватизации на 2017 и на 2018 годы здания на Тульской, 63 нет. Не удалось корреспонденту «Орловской среды» увидеть и разрешения на установку вывески с эскизом православного центра на фасаде детского центра творчества. А с документами на установку православного креста вообще вышел необъяснимый казус — создатели православного центра заявили, что они во дворе яму не копали и кто вообще собирался устанавливать крест — не знают. Соответственно, нет и никаких документов на проведение земляных работ и на использование муниципальной земли под установку креста. Между тем яма была — и это зафиксировано на фото. Как пояснили сотрудники центра — во дворе собирались ставить православный крест, ожидался даже приезд телевидения, но приехавшие рыть яму не предъявляли никаких документов. Пришли — вырыли, через несколько дней закопали. Очень показательный момент — ни правоохранительные органы, ни городские власти не заинтересовала попытка захвата муниципальной земли и здания. Классика жанра: «нет тела — нет дела».

Что же касается обещания устроителей центра взять в новые кружки всех детей, кто захочет обучаться — то жители на встрече напомнили недавнюю историю. Как многие хорошо помнят, на Выгонке раньше существовал кинотеатр «Салют», и когда его закрывали, муниципальные власти обещали жителям сделать на этом месте спортивный центр. Естественно, жители поверили и поддержали проект. Но по факту сейчас в здании бывшего кинотеатра расположен… обычный магазин. То есть обещания как легко даются, так же легко и берутся назад. Главное — убедить граждан освободить существующее здание, где сейчас занимается порядка 300 детей. Тут как нельзя лучше подойдет высказывание сэра Уинстона Черчилля: «Политик должен уметь предсказать, что произойдет завтра, через неделю, через месяц и через год. А потом объяснить, почему этого не произошло». Жители не хотят верить голословным обещаниям — они хотят видеть проект и быть уверены, что новый центр вместит всех, кто занимается в кружках и секциях сейчас.

Детей на улицу, педагогов — в отставку?

Очень много эмоций вызвало несоответствие направлений деятельности некоторых кружков и секций традициям православия — например, сейчас в центре творчества работают и вокальная студия, и авиамодельный кружок. У присутствующих возникли вопросы: как будут уживаться эстрадное пение и храм? Помимо обещаний, что «все секции сохранятся», никакой конкретики жители добиться не смогли. Не была названа даже цена вопроса, так как нет проекта. А раз нет проекта — не может быть и никаких гарантий, что новый центр вместит все 300 человек, которые здесь занимаются сейчас. Ведь если на данный момент в здании только 1 центр и пустующая (аварийная) часть, то после реконструкции тут будут три различных по функционалу и площади строения. Вопрос о судьбе преподавателей действующего центра вообще заболтали, хотя изначально он был одним из главных для пришедших.

Не понравились жителям и постоянно звучавшие аналогии с недавно построенным центром в Вятском Посаде, который возводился на базе пустующего недостроенного здания. На Тульской — ситуация принципиально иная: под православный комплекс хотят забрать работающий и наполненный жизнью центр. Однако инициаторы строительства раз за разом приводили параллели — как возмущались жители Вятского Посада до начала стройки и как они счастливы сейчас. Затем иерей Роман Фаустов рассказал о заброшенном колхозе, который взялась восстанавливать РПЦ. На что жители опять же возразили, что здание их центра творчества — не заброшено, поэтому аналогия изначально некорректна.

Вопросы без ответа

В конце встречи без ответов остался целый ряд вопросов. Самый главный — кто выступил организатором встречи и каков был ее статус? Если это были общественные или публичные слушания, то почему не было официального объявления в установленном порядке и не велся протокол предложений и итогов? Если судьба здания уже предрешена, куда денут педагогов? Эти люди останутся без работы? Где будут заниматься дети из кружков и секций всё то время, пока будет закрыто на реконструкцию старое здание? По какой цене будет продано это здание и будет ли оно вообще продано? Не стоит забывать: мы живем в светском государстве и по светским законам. И если выставить здание на торги — могут найтись и другие предприниматели, которые захотят выкупить это шикарное строение с толстыми и прочными стенами, локальной котельной и большой дворовой территорией для своих нужд. При этом в отличие от сегодняшних «спонсоров», новые владельцы вполне смогут предложить детскому центру какое-нибудь здание взамен — этот вариант устроил бы многих родителей. Не услышали пришедшие и ответы на такие вопросы: почему судьбу учреждений дополнительного образования в Орле решают не депутаты горсовета, не представители горадминистрации, а некие «спонсоры»? Почему до сих пор не озвучена официальная позиция РПЦ по поводу всего происходящего? Есть еще очень много всяких «почему». Как стало известно «Орловской среде», на ближайших комитетах городского совета может быть рассмотрена ситуация вокруг центра детского творчества №5 и, возможно, тогда наступит хоть какая-то ясность, а жители Выгонки получат ответы на свои вопросы.

Сергей Миляхин

Когда верстался номер

Мэр города прокомментировал ситуацию, сложившуюся со зданием на улице Тульской, в котором работает Центр детского творчества.

— К настоящему времени в Орловском городском Совете нет предложений и соответствующих документов по вопросу передачи помещения Центра кому бы то ни было. Напомню, что ранее были предложения по включению здания в прогнозный план приватизации, в свое время они не были реализованы.

Если в горсовет поступят предложения о безвозмездной передаче здания, то депутаты города, фракция „Единой России“ будут рассматривать такие предложения с точки зрения требований действующего законодательства и основываясь на пожеланиях жителей микрорайона Выгонка, — отметил мэр.