Центр преткновения: жители Орла отстояли дом детского творчества

№44 (492) от 20 декабря 2017 г.

Жители города на публичных слушаниях высказались против передачи здания Дома творчества на улице Тульской под православный центр. В ходе слушаний всплыли такие интересные детали, что теперь к расследованию ситуации впору подключиться и правоохранительным органам. В частности, мэром города были зачитаны два взаимоисключающих письма, которые позволяют взглянуть на ситуацию с передачей здания под совершенно иным углом. Более того, в ходе слушаний выяснились подробности, которые зачастую скрыты от глаз большинства орловцев, но очень ярко иллюстрируют происходящие в городе процессы.

Два письма

На публичные слушания собралось более 150 человек, и люди подходили еще и еще после официального начала. Основным поводом для слушаний стало обращение Орловской митрополии о передаче в ее ведение здания Дома детского творчества. Многих насторожило, что от самой митрополии на слушания никто не пришел. Поэтому задать вопросы и получить ответы на месте было не у кого. В начале публичных слушаний собравшимся зачитали два письма. Первое ‒ это обращение Орловской митрополии за подписью самого митрополита Орловского и Болховского Антония с просьбой передать здание Дома детского творчества в безвозмездное пользование для реконструкции и создания на его месте семейного православного центра.

«Просим вас предоставить здание межшкольного учебного комбината №2 (назначение ‒ нежилое), общая площадь 2 630 кв. м в безвозмездное пользование для реконструкции данного здания», ‒ говорится в первом письме. «Что будет на этом месте?» ‒ спросили жители. На что им ответили, что в письме никаких планов по поводу предстоящей судьбы здания не содержится. Затем жителям зачитали второй, не менее интересный, документ ‒ ответ завканцелярией Орловской митрополии Серафима Юрашевича на обращение мэра с просьбой прояснить ситуацию и позицию по этому вопросу.

«В ответ на ваше письмо от 17.11.17 года сообщаю резолюцию на нем митрополита Антония. «Спасибо! Вопрос требует детального рассмотрения, так как лично в этой акции я не принимаю никакого участия. Ко мне никто не обращался по этому поводу, который нужно решать цивилизованным образом, а не тем, который предложен, как мне думается, людьми далекими от церкви и только жаждущими одного ‒ как бы поживиться за счет церковного», ‒ говорится во втором письме.

‒ Вы услышали представителя митрополии? Завканцелярией подписал этот документ, и я не могу ему не верить и вынужден вам зачитать, ‒ обратился к собравшимся Василий Новиков. После этого в зале поднялся сильный шум ‒ люди выкрикивали: «Какое из писем поддельное?», «Кто состряпал фальшивку?». Ответа на эти вопросы на слушаниях никто не дал. Но, учитывая, что одно письмо явно противоречит другому, правоохранительным органам необходимо разобраться: возможно, кто-то и впрямь занимается подделкой документов.

Грандиозные планы

Перед собравшимися выступила Татьяна Правада ‒ руководитель проектной группы по созданию семейного духовно-православного центра. Инициатором проекта, по словам Татьяны Правады, стал схиархимадрит Илий. Проект предполагал строительство храма, православной гимназии с пансионом, классов ремесел для дополнительных занятий. При этом под кружки Детского дома предполагалось отвести несколько кабинетов общей площадью 260 кв. м (то есть одну десятую часть от ныне существующих площадей). Кружки рассчитаны на занятия 120-150 человек. При этом, по проекту, комплекс для кружков должен иметь отдельный вход, отметила Правада.

По ее словам, с просьбой разработать проект православного центра к общественному движению обратилась Орловская митрополия. Она же и сформулировала техническое задание для будущего комплекса, а именно ‒—строительство храма, православной школы и мастерских. Проверить правдивость слов выступавшей было невозможно, так как, повторюсь, на слушания никто из представителей Орловской митрополии не пришел. И понять, кто все-таки стоил у истоков создания центра и стоял ли вообще, оказалось довольно сложно.

Цена вопроса

Затем на трибуну поднялся директор Дома творчества и рассказал о том, что сейчас образовательное учреждение расположено в двух зданиях ‒ основном и более поздней пристройке. Основное здание было признано аварийным и закрыто. В пристройке работают кружки и секции. В начале года было подано 256 заявлений от родителей школьников на занятия в этом Доме творчества. Поэтому обещания создателей православного центра о том, что новое здание вместит всех детей, которые сейчас посещают кружки, мягко говоря, не соответствует действительности: по словам директора центра здесь можно разместить 250 воспитанников. Новый же центр рассчитан максимум на 150 человек. (О работе центра мы подробно писали в статье «Центр преткновения: вопросы без ответов» №35 (483) от 18 октября 2017 г.)

Дальше прозвучало два очень интересных вопроса. «На каком основании на здании бывшего УПК находится баннер с информацией, что здесь будет православный центр? Кто разместил баннер?», ‒ поинтересовались из зала. Отвечать пришлось первому заместителю главы горадминистрации Олегу Минкину.

«Оснований для размещения такого баннера на здании центра нет. Этот баннер размещен несанкционированно. В адрес митрополии было направлено письмо с требованием, чтобы баннер был демонтирован до рассмотрения вопроса горсоветом», ‒ ответил Олег Минкин. Директор центра пояснил, что в ходе монтажа баннера рабочие просто сказали, что все документы и согласования имеются. Мэр пообещал разобраться, кто самовольничает в городе.

Дальше события разворачивались стремительно. Второй вопрос из зала совпал, по словам Василия Новикова, с его собственным списком вопросов ‒ почему нигде не озвучивается цена: сколько стоит земля под Домом творчества, в какую сумму оценивается здание, которое просят отдать в бессрочное и безвозмездное пользование? По мнению жителей, только земельный участок стоит порядка 26 миллионов рублей.

Заместитель председателя горсовета Владимир Негин вместо ответа на вопрос о цене имущества и земли заметил, что целью публичных слушаний является вопрос передачи или не передачи здания. В ответ зал зашумел ‒ жителей не устроила такая позиция. Как можно передавать имущество, если неизвестна его цена? Одно дело – подарить рубль и совсем другое – несколько десятков миллионов из городской казны. Между тем депутат Негин продолжал стоять на своем, пояснив, что вопрос о цене здания и земли будет рассматриваться горсоветом только в том случае, если на публичных слушаниях будет принято положительное решение. Жители снова гулом выразили неодобрение…

Церковь отделена от государства?

Сразу несколько выступавших обратили внимание на тот факт, что Орел ‒ это многонациональный и многоконфессиональный город. Сейчас Дом творчества дает дополнительное образование всем детям без исключения и оглядок на вероисповедание. Политика государства направлена на то, чтобы объединить всех людей, а создание на месте Дома творчества только православного центра будет ущемлять права других верующих ‒ мусульман, иудеев, баптистов. В очередной раз собравшиеся напомнили, что по закону у нас церковь отделена от государства, поэтому вмешательство митрополии в работу светского Дома творчества выглядит не совсем корректно. (Напомним, ранее было зачитано письмо, что митрополия не имеет отношения к этому проекту). Как вариант жители предложили выбрать на Выгонке любой пустырь и построить на этом месте хоть храм, хоть часовню ‒ они против не будут. Это предложение было встречено громкими аплодисментами.

К истории аварийного корпуса

Историю здания, которая заслуживает особого внимания, напомнил собравшимся экс-депутат горсовета Андрей Рослов.

‒ Здесь вы услышали письмо, которое, как я понимаю, можно считать официальным ответом митрополии. Никакого отношения Орловская митрополия к этому вопросу не имеет. И там звучит совершенно четкая фраза, что в данном случае не надо впутывать сюда РПЦ, в этот чисто коммерческий проект.

А теперь я хочу сказать об истории, как это здание становилось аварийным. Дело в том, что у меня есть заключение независимой организации, которая проводит подобные экспертизы в Орловской области более 40 лет. Я по своей инициативе провел экспертизу (я имею в виду основной корпус), как это здание было признано аварийным в 2009 году. Заключение было однозначным. Здание УПК №2 не является аварийным. Сделана экспертиза о том, что здание аварийное, была буквально за одни выходные. Это был или 2009 или 2010 год. Я общался с теперь уже бывшим директором УПК, который взаимодействовал с комиссией, которая проводила исследование однотипного здания 23-й школы. Все работники обследовавшей организации в один голос заявляли, что здание это шедевральное, сделано на века и будет стоять пятьсот лет. Что произошло за выходные, он до сих пор не знает. Но детей отсюда выгоняли незаконно. Я неоднократно это говорил на заседаниях городского совета. И коммерческая структура, которая здесь на Выгонке, она одна фактически – вот истинный интересант этого всего мероприятия. Заказывал демпинговую оценку ‒ за три копейки это здание должно было уйти еще тогда, когда я был депутатом городского совета.

И я напомню коллегам, которые сегодня представляют городской совет, именно по моей инициативе горсовет принимал решение и протокольно поручал: «при любых реорганизациях здания УПК №2 оно должно остаться в образовательной среде муниципалитета». И на сегодня это решение никто не отменял, оно для всех здесь присутствующих имеет принципиально важное значение.

Я хочу сказать, что на сегодня вопрос стоит совершенно четко: нужно найти средства на капитальный ремонт этого здания в размере 75-77 млн рублей. Письмо подготовлено инициативной группой в адрес врио губернатора Орловской области Андрея Клычкова, чтобы эти средства изыскали, и здание стало полноценным детским Домом творчества с возможностью привлечения спортивных организаций, потому что на Выгонке нет ничего подобного (зал зааплодировал).

…У нас действительно светское государство. У нас государство и церковь разделены. И когда мы с вами ходим в храм, мы имеем на это полное право, но когда наши крохи, которые муниципалитет имеет, хотят вот таким образом «отжать», я не знаю – для чего? Нам это здание нужно для того, чтобы наши дети здесь развивались. И мы все сделаем для того, чтобы на все 100% оно заработало для наших детей, ‒ отметил в своем выступлении Андрей Рослов. Зал опять взорвался аплодисментами.

Учителей никто не спросил

Ранее, на собраниях жителей, и в этот раз, на публичных слушаниях, звучали предложения на время реконструкции Дома творчества разместить действующие здесь кружки и секции в двух ближайших школах. Между тем, как стало понятно из выступления учителя школы №30 Марины Рословой, учителей никто не спрашивал ‒ готовы ли они отдать свои кабинеты под кружки и секции в вечернее время.

‒ Я являюсь учителем школы №30, куда хотят на время якобы перенести кружки. Я, конечно, не директор школы и не администрация, но как учитель могу вам сказать, что ни один учитель не захочет отдать свой класс во вторую смену… Слишком большим трудом нам даются эти кабинеты, когда мы их в августе вводим в эксплуатацию. Слишком большим трудом, и трудом наших же родителей, которые помогают. В классах стоят инструменты и другая дорогая аппаратура. Как вы себе представляете занятие кружков и секций в наших кабинетах? Как это будет? Это нереально сделать, ‒ отметила Марина Рослова.

Точку ставить рано?

К сожалению, формат газеты не позволяет процитировать все выступления и предложения, звучавшие на публичных слушаниях. Объединяет их лишь одно: в поддержку реконструкции и передачи здания под православный центр не выступил ни один человек. Итоговое голосование показало, что соотношение жителей, выступивших за православный центр и тех, кто проголосовал за сохранение Дома творчества, составило примерно 1 к 10. Самое же главное, что проблема аварийного состояния части Дома творчества не должна исчезнуть после публичных слушаний, уверены жители Выгонки. Они подготовили обращение к врио губернатора с просьбой помочь найти средства на капитальный ремонт и введение в строй всех площадей Дома творчества. Тогда здесь можно было создать еще несколько кружков и секций и вернуть центру «технический» профиль. Сбором подписей занялись сразу же по окончании слушаний.

А другая часть граждан решила инициировать проверку деятельности самого горсовета, чтобы выяснить, почему столько лет не предпринималось никаких попыток отремонтировать центр творчества. Как так получилось, что здание получило статус «аварийного» всего за пару дней? Кто и для чего так спешил с оформлением документов? Необходимо разобраться и с двумя письмами, о которых зашла речь в начале публичных слушаний: было ли изначальное обращение митрополита Антония или его не было, как утверждает во втором письме Серафим Юрашевич. Ведь подделка документов ‒ это уголовно наказуемое деяние. Поэтому редакция «Орловской среды» просит считать эту публикацию официальным обращением в правоохранительные органы.

Сергей Миляхин