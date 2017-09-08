Центр преткновения

№33 (481) от 4 октября 2017 г.

На днях в социальных сетях появились обращения родителей школьников, которые занимаются в Центре детского творчества на улице Тульской. Поводом для беспокойства стал огромный баннер, который внезапно сменил небольшую табличку, приглашавшую детей на занятия в новом учебном году. Баннер размещен на фасаде Центра детского творчества и гласит: «Здесь будет возведен Духовный центр в честь Преподобного священномученика Кукши, покровителя Орловской области: Православная гимназия и Храм Вознесения Христова. Комплекс возводится с благословения схиархимандрита Илия». Кроме того, в официальном издании областной власти – на сайте «Орел-Регион» (regionorel.ru/~CXLgP) 25 сентября появилась коротенькая заметка: «В Орле подготовлена площадка для строительства нового православного центра». В заметке говорится: «Храм Вознесения Господня и православная гимназия будут возведены по адресу: г. Орёл, ул. Тульская, 63 (р-н Выгонки, площадка бывшего учебно-производственного комбината).

Родители школьников забеспокоились: что будет с Центром творчества? С педагогами и учениками?

Попытки «Орловской среды» получить какие-либо внятные ответы от светских властей и представителей Орловской митрополии ни к чему не привели. Наш корреспондент отправился на место, чтобы самому посмотреть и на «подготовленную к строительству» площадку, и на здание «бывшего УПК».

По замкнутому кругу

Главное, что мы пытались выяснить, действительно ли здание детского центра и прилегающий участок передаются под строительство центра православного, и если да, то на основании каких документов (решений, постановлений и т.п.) это делается. Однако получить какую-либо информацию из официальных источников оказалось делом практически невозможным. Так, в администрации города Орла, куда мы обратились в первую очередь, нам, признаемся, в неофициальной беседе сообщили, что Центр детского творчества работает в штатном режиме, и никаких документов о передаче здания или о строительстве духовного центра в мэрии никто в глаза не видел. Но поскольку данное утверждение явно противоречило информации, содержащейся на баннере и опубликованной на официальном ресурсе обладминистрации, мы продолжили поиски истины – уже официальным путем.

Делая звонок в пресс-службу Орловской митрополии, мы были уверены: уж там-то точно должны знать о строительстве такого крупного православного центра! Однако пресс-секретарь Евгений Борисов заявил, что сам узнал об этом центре из информации, размещенной на сайте «Орел-Регион». Далее наш коллега предположил, что, поскольку в объявлении на фасаде упоминается старец Илий, то логичнее всего узнать все детали в областной администрации (интересная логика, не правда ли? – Прим. ред.). Соответственно, следующий звонок – руководителю пресс-службы губернатора и правительства области Сергею Тюрину. Тюрин сообщил, что область не имеет отношения к этому центру – необходимо обращаться в городскую администрацию. Тут «опомнился» пресс-секретарь митрополии, сам перезвонивший в редакцию и сообщивший, что направил нас по неверному адресу: надо ли говорить, что и он посоветовал обратиться в мэрию. Что мы, собственно, и сделали – круг замкнулся. В пресс-службе городской администрации на наш, казалось бы, простой вопрос, оперативно ответить не смогли, но пообещали прислать официальную информацию в начале недели (весь процесс происходил в минувшую пятницу). Пока же чиновники готовили официальный ответ, корреспондент «ОС» выехал на место.

Лакомый кусочек

Первое, что бросается в глаза по адресу: Тульская, 63, это обшарпанный фасад здания. Поначалу создается впечатление, что оно вообще заброшенное. Но маленький листок за окном говорит, что вход со двора, за углом. На входе – вахтер, который поясняет, что директора центра на месте нет. Просим разрешения сделать снимки внутренних помещений, чтобы понять, насколько строение хорошо сохранилось внутри и сколько детей занимаются в кружках и секциях. Предлагаем читателям самим посмотреть на фото, чтобы убедиться: центр располагается в очень крепком здании. Здесь просторные, светлые коридоры. Все выкрашено и отремонтировано к началу нового учебного года. На стенах – поделки воспитанников центра. За дверями слышны детские голоса. В момент посещения в центре работали три секции. А вообще здесь действуют секция авиамоделизма и компьютерный класс, кружок изучения английского языка, кружок моделирования и конструирования одежды, вокальная студия, занимаются кадеты МЧС. Центр на месте бывшего УПК создан относительно недавно – в 2011 году. Но учитывая, что на Выгонке подобных центров творчества больше нет, сюда постоянно приходят школьники от мала до велика – причем не только местные, но и приезжают из соседних Северного и Орловского районов.

Несмотря на неприглядное состояние фасада, нет сомнений, что здание Центра вполне крепкое и может прослужить еще не один год. Толстые стены. Высокие потолки. Огромное количество кабинетов. Немаловажный момент – собственная локальная котельная. Неудивительно, что добротная «сталинка» стала лакомым куском. Вопрос – для кого?

Совпадение? Не думаем…

Поскольку, как уже говорилось, официальных внятных ответов добиться не удалось, воспользуемся неофициальной информацией. Некоторый свет на ситуацию пролили комментарии осведомленных источников в социальных сетях. Из них следует, что кружки в построенном на месте дома творчества православном центре сохранятся, и в них сможет заниматься любой желающий. А также, что православный центр будет строиться на средства неких меценатов. Правда, кто выступит в роли этих меценатов, осведомленные комментаторы не уточнили. Зато уточнили, что в новом центре будет открыта фабрика ремесел… Напомним, совсем недавно, когда официальные СМИ широко освещали открытие православного центра в Вятском Посаде, нам тоже много и красиво рассказывали о фабрике ремесел. И вот – не прошло и полгода – та же история: снова православный центр и снова фабрика ремесел. Совпадение? Не думаем…

Из информации, размещенной на официальном сайте центра в Вятском Посаде, о фабрике ремесел говорится буквально следующее: «Двухэтажное здание православной артели – это целая группа мастерских. Здесь расположены гончарные мастерские, паломники и гимназисты смогут ознакомиться с художественной обработкой древесины, металла, заняться кружевоплетением, керамикой, будет организован даже кулинарный класс, где будущие хозяюшки будут учиться готовить традиционные русские щи, ароматные пироги и расстегаи». Далее сайт сообщает, что «жемчужина православной артели – самая настоящая часовая мастерская. Здесь изготавливаются элитные часы, которые сами по себе являются настоящим искусством. Впоследствии здесь будет организовано обучение часовому делу». А далее следует ссылка на более подробную информацию о часовой мастерской. Заметим, об остальных мастерских фабрики ремесел на сайте больше не говорится ничего, а вот часовой посвящен целый раздел – впрочем, это даже скорее отдельная страница. Причем явно рекламного характера. Рекламируются эксклюзивные напольные часы для самых взыскательных клиентов. Подробно рассказывается, как их можно приобрести. Цены не указаны – о них договариваются отдельно, но понятно, что продукция не из дешевых. Непонятно другое: при чем здесь православный центр?

Кстати, на том же сайте Вятского Посада 1 октября 2017 года опубликована и информация о предстоящем строительстве православного центра на Выгонке. Цитируем дословно:

«Строительство духовного православного центра в честь прп. священномученика Кукши – покровителя земли Орловской – благословил духовник Патриарха Московского и всея Руси, схиархимандрит Илий (Ноздрин).

Храм Вознесения Господня и православная гимназия будут возведены по адресу: Тульская, 63 (р-н Выгонки, площадка бывшего учебно-производственного комбината).

Кроме храма в честь Вознесения Господня на территории центра расположатся православная гимназия, часовня, купель, иконная лавка. Также будет возведена фабрика ремёсел, где для детей будут преподаваться различные кружки: гончарное дело, столярное дело, вышивание и многие другие. В так называемую артель могут ходить на занятия не только будущие гимназисты, но и дети, обучающиеся в других школах».

Теперь сопоставим факты и попробуем сделать выводы.

Заинтересованные «персоналии»

Во-первых, информация о предстоящем строительстве размещается на двух ресурсах. Один из них – ресурс администрации Орловской области, второй (сайт православного центра в Вятском Посаде) – ресурс – внимание! – Орловской митрополии (о чем на том же самом сайте имеется информация). Таким образом, делаем вывод: доводы представителей областной власти и той же самой митрополии о том, что они не владеют информацией… как бы это сказать поделикатнее – несостоятельны (не хочется употреблять более точное и более грубое существительное).

Во-вторых, как говорится на вышеназванном сайте, на фабрике ремесел в будущем православном центре на Выгонке «будут преподаваться» те же «кружки», что и в Вятском Посаде. Но, согласитесь, обработка древесины и металла, а также гончарное дело не совсем то же, что авиамоделирование, английский язык и компьютерные курсы. Как впрочем, фабрика ремесел не совсем то же, что дом детского творчества. Отсюда напрашивается вывод: опасения родителей школьников не беспочвенны. Им прямым текстом сообщают, что в доме детского творчества откроется очередная артель, и не исключено, что работать она будет в первую очередь на коммерческой основе – как пресловутая часовая мастерская. Причем таинственным «меценатам» на этот раз не придется вкладывать большие деньги в строительство центра «с нуля» – достаточно подреставрировать существующее добротное здание. Ну, а школьникам «меценаты» позволят вышивать и лепить горшки.

Что характерно, есть и в-третьих. Как стало известно «Орловской среде» из собственных источников, на днях центр детского творчества на Тульской посещал депутат областного совета Андрей Митин. Его интересовало число занимающихся в центре детей. При этом депутат якобы заявил, что руководство центра занимается приписками: дескать, по факту кружки и секции посещает гораздо меньше детей, чем это отражено в отчетах.

Вскоре после его визита на фасаде центра и появилась табличка о предстоящем возведении здесь другого центра – православного. Более того, в день установки вывески на фасаде в здание приходил человек в церковном облачении. Затем родителям школьников стало известно, что 27 сентября во дворе дома творчества должна состояться установка православного креста, для чего здесь была вырыта яма. Как говорят очевидцы, ожидалось, что прибудут представители митрополии и даже телевидение. Однако что-то не срослось: никто не приехал, и крест так и не установили. Однако яма осталась: ее пока прикрыли дощечкой, чтобы никто из детей туда случайно не упал.

Выводы из этих фактов делать пока рано, а вот некоторые предположения выдвинуть можно. Прежде всего – о странном визите депутата Митина. Здесь напрашиваются две возможные версии. Либо депутат пришел в центр исключительно как депутат, но тогда странно, почему его заинтересовало именно число воспитанников, а, например, не проблемы, которые испытывает учреждение (наверняка ведь они есть)? Либо это был визит заинтересованного лица – в этом случае хотелось бы знать, чьи интересы он представляет. Почему-то нам кажется, что не свои собственные (хотя и такую возможность можно допустить), особенно если учесть, что Митин считается приближенным к первым лицам областной власти и даже к самому пока еще губернатору Потомскому. Кстати, пока еще губернатор Потомский, равно как и его помощник Геннадий Цурков числятся все на том же сайте Вятского Посада в любопытном разделе «Персоналии». О первом сообщается, что он «участвовал в возведении православного центра с самого начала», о втором — что «непосредственно руководил строительством духовного православного центра». Таким образом, не исключено, что эти самые персоналии и есть заинтересованные лица – особенно, если опять же учесть, что центр на ул. Тульской задуман по образу и подобию центра в Вятском Посаде.

Разница лишь в том, что в Вятском Посаде центр возводили с нуля, здесь же намереваются прийти на почти готовую площадку с капитальным зданием, которое, правда, сначала надо «реквизировать». Удастся ли это сделать заинтересованным лицам, думаем, станет известно в ближайшем будущем. Пока же в центре объявили о родительском собрании, которое назначено на вторник (когда этот номер газеты будет уже в типографии).

«Убедительная просьба присутствовать! Не будьте безразличны к судьбе центра и образованию ваших детей», – говорится в объявлении о собрании. «Орловская среда» будет следить за развитием событий вокруг здания на Тульской, 63.

Сергей Миляхин

Татьяна Филева

От редакции:

Тема, затронутая в данном материале, достаточно деликатная – прежде всего потому, что касается в том числе и вопросов вероисповедания и отношения к религии. Поэтому редакция считает необходимым обозначить свою позицию.

На наш взгляд, в регионе, где преобладает население православного вероисповедания, закономерно и разумно открывать православные центры. Однако при этом не стоит забывать, что Орловская область – это субъект Российской Федерации, светского государства. И в этом государстве четко разделяются учреждения светские и церковные. Центр детского творчества – это учреждение исключительно светского характера и таким должно оставаться, поскольку дает возможность развиваться детям из любых семей независимо от религиозных взглядов их родителей и их самих. Православный центр по определению не смогут (или не захотят) посещать, скажем, мусульмане или ортодоксальные иудеи. Поэтому одно не должно подменяться другим. Дабы не порождать общественных конфликтов, которых в последнее время и так слишком много, тем более в Орловской области.

Казалось бы, чего проще: найти свободную площадку, построить на ней православный центр – и нет проблемы. Однако вместо логичного простого решения «продавливается» явно провокационное. Зачем? Думаем, дело прежде всего в коммерческом интересе, который прикрывается высокими словами о развитии духовности. Полагаем, понимают это и в Орловской митрополии – как нам показалось, церковные власти неслучайно дистанцируются от происходящего. Тем более, в церковной среде хорошо помнят не такие уж давние времена, когда светские власти отнимали у Церкви здания храмов и монастырей, чтобы устроить там клубы и зернохранилища. Неужели гонимые и гонители поменялись местами? Мы не хотим в это верить. Мы надеемся, что Церковь этого не допустит. Потому что Господь этому не учил.

Когда верстался номер:

Во вторник, 3 октября редакция «Орловской среды» получила официальный ответ из мэрии.

Цитируем:

«По информации заместителя начальника управления – начальника отдела организационной и кадровой работы управления образования администрации города Орла Татьяны Генераловой о строительстве православного центра в честь преподобного священномученика Кукши в части, касающейся Центра детского творчества №5, расположенного по адресу: г. Орел, ул. Тульская, 63, сообщаем следующее.

В администрацию города Орла поступало обращение Орловской региональной общественной организации «Всенародное православное движение» о предоставлении им здания бывшего межшкольного учебного комбината №2 по адресу: ул. Тульская, 63. Но 29.09.2017 года от той же общественной организации в администрацию города Орла поступило обращение с просьбой оставить его без рассмотрения, то есть оно было отозвано.

Решений о передаче здания бывшего межшкольного комбината №2, реорганизованного в 2011 году путем присоединения к Центру детского творчества, не принималось. Центр детского творчества №5 работает в штатном режиме». (конец цитаты)

Как стало известно «Орловской среде», яму, приготовленную для установки креста во дворе Центра детского творчества, внезапно закопали несколько дней назад – те же неизвестные граждане, которые ее выкопали. Остается добавить, что учредителями общественной организации «Всенародное православное движение» значатся Ноздрин Алексей Афанасьевич, Степанов Сергей Николаевич, а также Цурков Геннадий Николаевич – помощник губернатора Орловской области Потомского Вадима Владимировича. Полагаем, комментарии здесь не нужны.