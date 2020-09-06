ЦИК попросили взять под контроль орловские выборы
№33 (612) от 8 сентября 2020 г.
Восемь кандидатов в депутаты Орловского горсовета шестого созыва составили обращение к председателю ЦИК России Элле Памфиловой, в котором просят Центризбирком взять на особый контроль соблюдение избирательных прав граждан в ходе выборов в горсовет. Поводом для обращения стали факты, заставившие кандидатов заподозрить, что итоги выборов могут быть сфальсифицированы. «Орловская среда» публикует выдержки из данного документа.
Видеообращение кандидатов — по ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=VGnggE9SwWg&feature=youtu.be
«Уважаемая Элла Александровна!
Ход досрочного голосования на выборах депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва заставляет подозревать, что готовятся масштабные фальсификации. Конверты, применяемые в ходе досрочного голосования, заклеиваются не герметично и легко вскрываются. Уголки не приклеиваются вообще. Как показали эксперименты с подобными конвертами, особенно легко они вскрываются при термическом воздействии. Проще говоря ‒ если проглаживать линию склейки утюгом. К нам поступает информация, что именно таким путем будет производиться фальсификация итогов голосования. Что конверты будут вскрываться, а бюллетени – подменяться.
Наблюдатели и члены участковых комиссий с правом совещательного голоса требуют обеспечить качественную заклейку конвертов любыми доступными способами: клей, скотч, стикеры и т.д. Ведь согласно п. 4 ст. 65 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» № 67-ФЗ (далее ‒ Федерального закона № 67-ФЗ), организация досрочного голосования должна обеспечивать тайну голосования, исключить возможность искажения волеизъявления избирателя, обеспечивать сохранность бюллетеня и учет голоса избирателя при установлении итогов голосования (…)
К сожалению, председатели и секретари некоторых участковых избирательных комиссий игнорируют законные требования наблюдателей и членов комиссий с правом совещательного голоса. В этой связи подаются обоснованные жалобы, рассмотрение которых затягивается (…)
По результатам первых дней досрочного голосования число граждан, проголосовавших досрочно, по ряду избирательных округов уже превышает 2%. Граждане, приходящие на избирательные участки, зачастую ссылаются на устные указания начальства. Нередко подвозятся асоциальные элементы.
В нарушение пункта 2.1 Методических рекомендаций, список причин для досрочного голосования размещается не только у входа, но и прямо на столе, где заполняются заявления о досрочном голосовании.
Нередко члены избирательных комиссий подсказывают избирателям, какую «уважительную» причину следует указать в заявлении. Иногда они даже заполняют за избирателей заявления. Это явное нарушение закона, ведь согласно п. 6 ст. 65 Федерального закона № 67-ФЗ причину досрочного голосования указывает в заявлении сам избиратель (…)
Есть информация, что «коронавирусные» ограничения будут в дальнейшем использоваться для ограничения прав наблюдателей и членов комиссий с правом совещательного голоса. Вероятны использование неисправных тепловизоров для определения температуры, а также необоснованная выдача предписаний о самоизоляции под надуманными предлогами.
По фактам, изложенным в данном заявлении, подано уже несколько десятков жалоб в участковые избирательные комиссии г. Орла (…)
Указанные выше обстоятельства заставляют предполагать, что избирательное законодательство будет нарушаться и дальше. Поступает информация, что возможна массовая подмена сейф-пакетов в ночи с 11 на 12 и с 12 на 13 сентября 2020 года. Якобы заготовлены сейф-пакеты с совпадающими номерами, а также незаконные тиражи бюллетеней. При этом вскрытие сейф-пакетов будто бы планируется провести максимально быстро, не позволив наблюдателям и членам комиссий с правом совещательного голоса возможности с этими сейф-пакетами ознакомиться.
Также есть информация, что в день голосования 13 сентября 2020 года планируется максимально ограничить доступ избирателей на избирательные участки. Способами такого ограничения могут стать необоснованно частые и продолжительные санобработки (в том числе с полным или частичным закрытием избирательных участков), а также искусственное создание очередей и иных препятствий к голосованию граждан. При этом сообщается, что наиболее активно подобные противоправные действия будут предприниматься на одномандатных избирательных округах №№ 4, 13, 16, 19, 21, 22, 23 и 26.
На основании изложенного просим:
- Взять на особый контроль соблюдение избирательных прав в ходе выборов депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва.
- Указать Муниципальной избирательной комиссии города Орла на то, что организация досрочного голосования должна обеспечивать тайну голосования, исключить возможность искажения волеизъявления избирателя, обеспечивать сохранность бюллетеня и учет голоса избирателя при установлении итогов голосования (п. 4 ст. 65 Федерального закона № 67-ФЗ).
- Разрешить использование стикеров и скотча для опечатывания конвертов при досрочном голосовании.
- Обеспечить хранение конвертов с бюллетенями и заявлений о досрочном голосовании в отдельных сейфах (железных ящиках), надежно опечатываемых с проставлением в том числе подписей наблюдателей и членов комиссий с правом совещательного голоса.
- Принять все возможные меры, чтобы не допустить подмены сейф-пакетов.
- Направить в город Орёл Орловской области представителей Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.
«6» сентября 2020 года
С уважением,
кандидаты в депутаты Орловского городского Совета
народных депутатов шестого созыва:
Перелыгин Руслан Викторович,
Елесин Сергей Владимирович,
Симонов Владимир Сергеевич,
Панухник Виктор Николаевич,
Клепов Константин Владимирович,
Корнеев Александр Николаевич,
Косогов Евгений Владимирович.