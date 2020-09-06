ЦИК попросили взять под контроль орловские выборы

№33 (612) от 8 сентября 2020 г.

Восемь кандидатов в депутаты Орловского горсовета шестого созыва составили обращение к председателю ЦИК России Элле Памфиловой, в котором просят Центризбирком взять на особый контроль соблюдение избирательных прав граждан в ходе выборов в горсовет. Поводом для обращения стали факты, заставившие кандидатов заподозрить, что итоги выборов могут быть сфальсифицированы. «Орловская среда» публикует выдержки из данного документа.

Видеообращение кандидатов — по ссылке

https://www.youtube.com/watch?v=VGnggE9SwWg&feature=youtu.be

«Уважаемая Элла Александровна!

Ход досрочного голосования на выборах депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва заставляет подозревать, что готовятся масштабные фальсификации. Конверты, применяемые в ходе досрочного голосования, заклеиваются не герметично и легко вскрываются. Уголки не приклеиваются вообще. Как показали эксперименты с подобными конвертами, особенно легко они вскрываются при термическом воздействии. Проще говоря ‒ если проглаживать линию склейки утюгом. К нам поступает информация, что именно таким путем будет производиться фальсификация итогов голосования. Что конверты будут вскрываться, а бюллетени – подменяться.

Наблюдатели и члены участковых комиссий с правом совещательного голоса требуют обеспечить качественную заклейку конвертов любыми доступными способами: клей, скотч, стикеры и т.д. Ведь согласно п. 4 ст. 65 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» № 67-ФЗ (далее ‒ Федерального закона № 67-ФЗ), организация досрочного голосования должна обеспечивать тайну голосования, исключить возможность искажения волеизъявления избирателя, обеспечивать сохранность бюллетеня и учет голоса избирателя при установлении итогов голосования (…)

К сожалению, председатели и секретари некоторых участковых избирательных комиссий игнорируют законные требования наблюдателей и членов комиссий с правом совещательного голоса. В этой связи подаются обоснованные жалобы, рассмотрение которых затягивается (…)

По результатам первых дней досрочного голосования число граждан, проголосовавших досрочно, по ряду избирательных округов уже превышает 2%. Граждане, приходящие на избирательные участки, зачастую ссылаются на устные указания начальства. Нередко подвозятся асоциальные элементы.

В нарушение пункта 2.1 Методических рекомендаций, список причин для досрочного голосования размещается не только у входа, но и прямо на столе, где заполняются заявления о досрочном голосовании.

Нередко члены избирательных комиссий подсказывают избирателям, какую «уважительную» причину следует указать в заявлении. Иногда они даже заполняют за избирателей заявления. Это явное нарушение закона, ведь согласно п. 6 ст. 65 Федерального закона № 67-ФЗ причину досрочного голосования указывает в заявлении сам избиратель (…)

Есть информация, что «коронавирусные» ограничения будут в дальнейшем использоваться для ограничения прав наблюдателей и членов комиссий с правом совещательного голоса. Вероятны использование неисправных тепловизоров для определения температуры, а также необоснованная выдача предписаний о самоизоляции под надуманными предлогами.

По фактам, изложенным в данном заявлении, подано уже несколько десятков жалоб в участковые избирательные комиссии г. Орла (…)

Указанные выше обстоятельства заставляют предполагать, что избирательное законодательство будет нарушаться и дальше. Поступает информация, что возможна массовая подмена сейф-пакетов в ночи с 11 на 12 и с 12 на 13 сентября 2020 года. Якобы заготовлены сейф-пакеты с совпадающими номерами, а также незаконные тиражи бюллетеней. При этом вскрытие сейф-пакетов будто бы планируется провести максимально быстро, не позволив наблюдателям и членам комиссий с правом совещательного голоса возможности с этими сейф-пакетами ознакомиться.

Также есть информация, что в день голосования 13 сентября 2020 года планируется максимально ограничить доступ избирателей на избирательные участки. Способами такого ограничения могут стать необоснованно частые и продолжительные санобработки (в том числе с полным или частичным закрытием избирательных участков), а также искусственное создание очередей и иных препятствий к голосованию граждан. При этом сообщается, что наиболее активно подобные противоправные действия будут предприниматься на одномандатных избирательных округах №№ 4, 13, 16, 19, 21, 22, 23 и 26.

На основании изложенного просим:

Взять на особый контроль соблюдение избирательных прав в ходе выборов депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва.

Указать Муниципальной избирательной комиссии города Орла на то, что организация досрочного голосования должна обеспечивать тайну голосования, исключить возможность искажения волеизъявления избирателя, обеспечивать сохранность бюллетеня и учет голоса избирателя при установлении итогов голосования (п. 4 ст. 65 Федерального закона № 67-ФЗ).

Разрешить использование стикеров и скотча для опечатывания конвертов при досрочном голосовании.

Обеспечить хранение конвертов с бюллетенями и заявлений о досрочном голосовании в отдельных сейфах (железных ящиках), надежно опечатываемых с проставлением в том числе подписей наблюдателей и членов комиссий с правом совещательного голоса.

Принять все возможные меры, чтобы не допустить подмены сейф-пакетов.

Направить в город Орёл Орловской области представителей Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.

«6» сентября 2020 года

С уважением,

кандидаты в депутаты Орловского городского Совета

народных депутатов шестого созыва:

Перелыгин Руслан Викторович,

Елесин Сергей Владимирович,

Симонов Владимир Сергеевич,

Панухник Виктор Николаевич,

Клепов Константин Владимирович,

Корнеев Александр Николаевич,

Косогов Евгений Владимирович.