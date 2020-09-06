8 сентября 2020



ЦИК попросили взять под контроль орловские выборы

№33 (612) от 8 сентября 2020 г.

Восемь кандидатов в депутаты Орловского горсовета шестого созыва составили обращение к председателю ЦИК России Элле Памфиловой, в котором просят Центризбирком взять на особый контроль соблюдение избирательных прав граждан в ходе выборов в горсовет. Поводом для обращения стали факты, заставившие кандидатов заподозрить, что итоги выборов могут быть сфальсифицированы. «Орловская среда» публикует выдержки из данного документа.

Видеообращение кандидатов — по ссылке

https://www.youtube.com/watch?v=VGnggE9SwWg&feature=youtu.be

 

«Уважаемая Элла Александровна!

                Ход досрочного голосования на выборах депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва заставляет подозревать, что готовятся масштабные фальсификации. Конверты, применяемые в ходе досрочного голосования, заклеиваются не герметично и легко вскрываются. Уголки не приклеиваются вообще. Как показали эксперименты с подобными конвертами, особенно легко они вскрываются при термическом воздействии. Проще говоря ‒ если проглаживать линию склейки утюгом. К нам поступает информация, что именно таким путем будет производиться фальсификация итогов голосования. Что конверты будут вскрываться, а бюллетени – подменяться.

Наблюдатели и члены участковых комиссий с правом совещательного голоса требуют обеспечить качественную заклейку конвертов любыми доступными способами: клей, скотч, стикеры и т.д. Ведь согласно п.  4 ст. 65 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» № 67-ФЗ (далее ‒ Федерального закона № 67-ФЗ), организация досрочного голосования должна обеспечивать тайну голосования, исключить возможность искажения волеизъявления избирателя, обеспечивать сохранность бюллетеня и учет голоса избирателя при установлении итогов голосования (…)

К сожалению, председатели и секретари некоторых участковых избирательных комиссий игнорируют законные требования наблюдателей и членов комиссий с правом совещательного голоса. В этой связи подаются обоснованные жалобы, рассмотрение которых затягивается (…)

По результатам первых дней досрочного голосования число граждан, проголосовавших досрочно, по ряду избирательных округов уже превышает 2%. Граждане, приходящие на избирательные участки, зачастую ссылаются на устные указания начальства. Нередко подвозятся асоциальные элементы.

В нарушение пункта 2.1 Методических рекомендаций, список причин для досрочного голосования размещается не только у входа, но и прямо на столе, где заполняются заявления о досрочном голосовании.

Нередко члены избирательных комиссий подсказывают избирателям, какую «уважительную» причину следует указать в заявлении. Иногда они даже заполняют за избирателей заявления. Это явное нарушение закона, ведь согласно п. 6 ст. 65 Федерального закона № 67-ФЗ причину досрочного голосования указывает в заявлении сам избиратель (…)

Есть информация, что «коронавирусные» ограничения будут  в дальнейшем использоваться для ограничения прав наблюдателей и членов комиссий с правом совещательного голоса. Вероятны использование неисправных тепловизоров для определения температуры, а также необоснованная выдача предписаний о самоизоляции под надуманными предлогами.

По фактам, изложенным в данном заявлении, подано уже несколько десятков жалоб в участковые избирательные комиссии г. Орла (…)

Указанные выше обстоятельства заставляют предполагать, что избирательное законодательство будет нарушаться и дальше. Поступает информация, что возможна массовая подмена сейф-пакетов в ночи с 11 на 12 и с 12 на 13 сентября 2020 года. Якобы заготовлены сейф-пакеты с совпадающими номерами, а также незаконные тиражи бюллетеней. При этом вскрытие сейф-пакетов будто бы планируется провести максимально быстро, не позволив наблюдателям и членам комиссий с правом совещательного голоса возможности с этими сейф-пакетами ознакомиться.

Также есть информация, что в день голосования 13 сентября 2020 года планируется максимально ограничить доступ избирателей на избирательные участки. Способами такого ограничения могут стать необоснованно частые и продолжительные санобработки (в том числе с полным или частичным закрытием избирательных участков), а также искусственное создание очередей и иных препятствий к голосованию граждан. При этом сообщается, что наиболее активно подобные противоправные действия будут предприниматься на одномандатных избирательных округах №№ 4, 13, 16, 19, 21, 22, 23 и 26.

На основании изложенного просим:

  • Взять на особый контроль соблюдение избирательных прав в ходе выборов депутатов Орловского городского Совета народных депутатов шестого созыва.
  • Указать Муниципальной избирательной комиссии города Орла на то, что организация досрочного голосования должна обеспечивать тайну голосования, исключить возможность искажения волеизъявления избирателя, обеспечивать сохранность бюллетеня и учет голоса избирателя при установлении итогов голосования (п. 4 ст. 65 Федерального закона № 67-ФЗ).
  • Разрешить использование стикеров и скотча для опечатывания конвертов при досрочном голосовании.
  • Обеспечить хранение конвертов с бюллетенями и заявлений о досрочном голосовании в отдельных сейфах (железных ящиках), надежно опечатываемых с проставлением в том числе подписей наблюдателей и членов комиссий с правом совещательного голоса.
  • Принять все возможные меры, чтобы не допустить подмены сейф-пакетов.
  • Направить в город Орёл Орловской области представителей Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.

«6» сентября 2020 года

С уважением,

кандидаты в депутаты Орловского городского Совета

народных депутатов шестого созыва:

Перелыгин Руслан Викторович,

Елесин Сергей Владимирович,

Симонов Владимир Сергеевич,

Панухник Виктор Николаевич,

Клепов Константин Владимирович,

Корнеев Александр Николаевич,

Косогов Евгений Владимирович.

 

 

Иван Васильевич меняет работу?
Свои чужие
И никаких гарантий…
Опубликовано 08 Сен 2020 в 15:33. В рубриках: Общество. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 33

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