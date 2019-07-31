Цирк с площади Жукова может переехать в парк Победы

Администрация Орла рассмотрит возможность благоустройства площади Маршала Жукова в 2020 году. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Напомним, еще в январе в администрацию города поступило обращение от депутата облсовета Руслана Перелыгина, в котором указано, что благоустройство площади Маршала Жукова внесено в программу наказов избирателей на 2019 год. Объем финансирования составил 1 млн рублей.

На личном приеме у сити-менеджера вновь был затронут этот вопрос. К Александру Муромскому обратились активистка и Руслан Перелыгин на личном приеме, — оказание содействия в реализации проекта благоустройства в 2020 году, в 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войны. Глава администрации Орла рассказал, что эскизный проект благоустройства площади Маршала Жукова будет рассмотрен на градостроительном совете. Если члены совета его поддержат, то вопрос останется за разработкой проектно-сметной документации и реализацией.

Благоустройство площади Маршала Жукова предполагает перенос стационарного цирка. Как сообщил Александр Муромский, контракт цирка с гастролирующей сейчас труппой заключен до 24 августа, далее будет рассматриваться вопрос демонтажа купола. В качестве альтернативных мест расположения цирка предлагаются три территории: у ТЦ «Европа» на ул. Металлургов, у ТЦ «Лента» на Московском шоссе, в парке Победы (на въезде с ул. Зои Космодемьянской). Имеется предварительная договоренность с руководством цирка о переезде в парк Победы.