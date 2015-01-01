«Цветущая безнаказанность» на улице Ленина

№7 (455) от 8 марта 2017 г.

На днях корреспондент «Орловской среды» прогулялся с фотоаппаратом по улице Ленина. «Самая красивая улица мира» в последнее время приковывает к себе пристальное внимание общественности и СМИ. Причина — плачевные последствия так называемой реконструкции, в спешке проведенной в преддверии юбилея Орла и обошедшейся бюджету в 53 миллиона рублей.

За эти деньги орловчане получили развалившиеся клумбы- «гробницы», потоки сточных вод в центральной части улицы и вываливающуюся тротуарную плитку. После шквала критических публикаций в прессе и соцсетях проблему заметили в мэрии Орла и предъявили претензии подрядчикам. По информации начальника городского УКХ Дмитрия Зуева, подрядчики пообещали устранить «недочеты» до 1 апреля. Будут ли предъявлены претензии к проектировщикам и чиновникам, принимавшим выполненные работы, неизвестно. А между тем не надо быть большим специалистом, например, чтобы понять, что травертин, которым облицованы пресловутые «саркофаги» на Ленинской, по определению не должен был использоваться для отделки клумб — он попросту для этого не предназначен. Кем и почему был утвержден ТАКОЙ проект? Кто и на каком основании подписал акты некачественно выполненных работ? Понесет ли кто-либо за это ответственность? Это вопросы к прокуратуре и правоохранительным органам, которые по каким-то причинам не видят то, что видно всем горожанам — от пионеров до пенсионеров.

«Почему кто-то должен всем им сообщать, что в центре областной столицы выброшены на ветер жуткие деньги и все делают вид, что их украли прошлым летом безымянные человечки в оранжевых спецодеждах?!… Сколько вся эта цветущая безнаказанность будет продолжаться и будет ли когда-нибудь всему этому вынесена хоть какая-то правовая оценка?» — задался справедливыми вопросами на своей странице в соцсети орловский дизайнер Виктор Панков. Увы, ответов на эти вопросы нет и, похоже, не предвидится.

Между тем развалившиеся саркофаги — не единственная проблема главной улицы Орла. Если поднять глаза повыше, то можно увидеть не менее живописную картину — достаточно взглянуть на фасады домов, капитально «отремонтированных» к 450-летию Орла. Описывать словами этот ужас мы не станем — фотоснимки говорят сами за себя. Надеемся, их увидят и чиновники орловской мэрии, в том числе и сити-менеджер Андрей Усиков. Кстати, 26-летний сын господина Усикова Роман на днях был назначен заместителем гендиректора областного фонда капремонта. Так что информацию о качестве ремонтных работ глава городской администрации теперь должен получать, так сказать, из первых рук, а не из СМИ и социальных сетей. Только почему-то кажется, что после этого назначения у мэрии вообще никаких претензий к качеству капремонта не будет. Дай бог, чтобы мы ошибались.

Фото Сергея Миляхина, а также Вадима Неврова и Виктора Панкова