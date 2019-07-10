ТТП не сдается

№24 (561) от 21 июля 2019 г.

В прошлый четверг генеральный директор МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» Александр Коровин созвал экстренную пресс-конференцию. Поводом стали обнародованные в прессе днем ранее результаты совместной проверки городской и областной КСП, ревизоры которых, как сообщалось, выявили в ТТП многомиллионные нарушения.

Дорога в никуда

Пресс-конференцию Александр Коровин начал с извинений:

— Я хочу в первых своих словах принести вам извинения – самые искренние и глубокие, — заявил директор ТТП. – И суть их заключается в том, что я обязан был предвидеть эту реакцию на действия коллектива и мои, которая вылилась в сброс информации о якобы многомиллионных нарушениях в ТТП. Я до последнего надеялся на порядочность людей, которые заказали эту проверку и фактически понудили проверяющих сделать фальсификацию… Но порядочности там – ноль. И я понимаю тот ужас и кошмар, когда вы увидели ту информацию, которую вам сбросили, что в ТТП работают преступники во главе с генеральным директором.

Так вот я докладываю: попытки развалить Трамвайно-троллейбусное предприятие начались еще четыре с половиной года назад. Я как депутат городского совета пытался всеми силами затормозить развал Спецавтобазы, «Зеленстроя», ПАТП-1, которое угробили планомерно и целенаправленно, и также боролся против уничтожения последнего транспортного муниципального предприятия, причем самого крупного и самого мощного в городе, которым я на сегодня руковожу.

Как рассказал Александр Коровин, началось с того, что стали срезать финансирование. По его словам, и город, и область отдавали предприятию меньше средств, чем были должны за перевозку льготных категорий пассажиров. Тем не менее из городской казны покрывались расходы на оплату электроэнергии, а областной бюджет перечислял ТТП порядка трех миллионов рублей в год, хотя, по словам Коровина, должен был отдавать более 15 миллионов. Но и этих средств хватало, чтобы поддерживать ТТП на плаву. Деньги на зарплату и налоговые отчисления ТТП зарабатывало самостоятельно.

— Срезая финансирование, предприятие умышленно стали подводить к банкротству, — констатировал Александр Коровин. – Если посмотреть на соседние области, то при тех же объемах перевозок финансирование в разы больше, чем у орловского предприятия. Обо всем этом я ставил в известность руководство города. Эти вопросы я ставил и перед Музалевским как секретарем реготделения партии «Единая Россия» и вторым должностным лицом в области. И всегда я слышал в ответ: «Александр Яковлевич, разберемся, не волнуйся, все будет нормально, все поправим». Но это были все пустые слова. Ни одного своего обещания он не сдержал. В конце прошлого года ко мне пришла группа работников, профсоюзный комитет и сообщили, что будут обращаться к Музалевскому. Они написали корректное тактичное письмо, где указали массу вопросов, которые должна решать власть. В том числе и вопрос о тарифах на электроэнергию: «Облэнерго» покупает электроэнергию за 90 копеек у Орловской ТЭЦ, а нам продает по 6-30. Эти вопросы регулируются: я неоднократно писал в министерство, мы с коллегами из соседних областей «двигали» этот вопрос. Но эти вопросы надо ставить высшей власти, тому, кто обладает правом законодательной инициативы – тому же областному совету. То есть вопросы в письме были поставлены справедливо. На это письмо Музалевский не ответил. Более того, ко мне пришли председатель профсоюзного комитета и группа лиц и сказали, что ответа нет, на прием их не записывают, по телефону с Музалевским не соединяют. А потом коллективом было написано письмо президенту, в правительство и в Совет федерации. И вот тут реакция последовала мгновенно: во-первых, в мой адрес, что я воткнул нож в спину и посмел такие шаги предпринять… Но это была дорога в никуда. Потому что трудовой коллектив, который я возглавляю, один из лучших коллективов России – люди интеллигентные, порядочные, они знают себе цену и знают, что такое честь. Естественно, коллектив высказал свое недовольство жестко. Понимая, что нельзя решать вопросы на ножах, я сделал все для того, чтобы Музалевский приехал сюда, встретился с коллективом и ответил на их вопросы. Вроде бы диалог прошел нормально, были признаны все недоработки власти, были обещания сделать то, это, всё… На второй день после того, как мы пожали друг другу руки, на предприятие из городского и областного советов прислали Контрольно-счетную палату с проверкой. Сразу видно было, что люди заточены на откапывание негатива в основном против генерального директора и председателя профсоюзного комитета… Я ставил в известность мэра Новикова, Успенскую (председателя КСП г. Орла. – Прим. ред.): остановите своих людей, если будут писать «туфту», мы будем отстаивать свои честь и достоинство вплоть до судов и опровергнем, если напишут, ложь и клевету. Все это прошло мимо стенки…

Родился акт. Мы написали возражения. Но, еще не предоставив нам акта, не получив наших возражений, уже сбросили материалы в прокуратуру. Я еще не получил ничего (от КСП. – Прим. ред.), а мне уже из прокуратуры пришел запрос, мы стали отдавать туда материалы, чтобы опровергнуть написанное в акте…

Что изменилось за год?

Как пояснили руководители структурных подразделений ТТП, принимавшие участие в пресс-конференции, проверяющие из КСП не принимали во внимание документацию и пояснения специалистов предприятия. Так, например, в отчете КСП указано, что численность штата ТТП экономически не обоснована, хотя фактически численность рассчитана гораздо ниже отраслевых нормативов и по сравнению с 2016 г. снизилась на 265 человек. В акте КСП также указано, что в службе сбора выручки работают 44 человека: по мнению проверяющих, это слишком много, тем более что в ТТП имеется специальная машинка для подсчета денег (!). На деле же в этой службе, как выяснилось, трудятся 34 человека, включая руководителя, бухгалтера, линейных контролеров, а не только кассиров по пересчету денежных средств. Фактически кассиров по приему выручки от кондукторов – 14 человек, при этом работают они круглосуточно в двух депо – трамвайном и троллейбусном, расположенных в разных концах города.

По мнению специалистов ТТП, проверяющей комиссией неправильно рассчитан и норматив штатной численности работников фельдшерского здравпункта, а также неверна трактовка, что «в МУП «ТТП» установлен двухсменный режим работы». Фактическая численность работников фельдшерского здравпункта на 01.01.2019 г. составила 8,45 человек, опять же на два депо, что на 5,8 человек меньше штатного расписания. Поэтому утверждение КСП, что на предприятии имеют место потери в связи с завышением численности работников фельдшерского здравпункта, в ТТП считают необоснованными. Однако представленные документы и объяснения по данному вопросу комиссия проигнорировала.

Любопытно, что, проверяя ТТП в прошлом году, КСП при анализе штатной численности предприятия пришла к совершенно другим выводам.

Цитируем выдержку из отчета КСП о результатах проверки эффективности деятельности МУП ТТП от 18 апреля 2018 года:

«Анализ соответствия фактической штатной численности работников предприятия и численности, рассчитанной пo нормативу в 2017 году, показал, что фактическая численность работников предприятия в 2017 году не превышала нормативную и штатную численность, а именно: общая численность по нормативу составила 1 493,5 человека, фактическая — 920 человек или меньше на 573,5 человека.

Фактическая численность работников предприятия в 2016 году составляла 986 человек, в 2017 году — 924 человека, или на 62 человека меньше, чем в 2016 году; по состоянию на 01.01.2018 г. фактическая численность составила 890,45 человек, или меньше, чем в 2017 году на 33,55 человек. В проверяемом периоде проведены организационно-штатные мероприятия по сокращению численности с 986 человек до 890,45 человек или на 9,6 %.

В проверяемом периоде структура предприятия состояла из 15 служб и

подразделений, 3-и из которых (столовая, охотничье хозяйство и теплоходы) были сокращены в 2017 году. В структуре предприятия состояло 5 служб общей численностью по состоянию на 01.0 1.2018 г. 126,3 человек, в том числе: отдел внедрения новой техники — 7,4 человека, транспортный цех — 58,5 человек, отдел главного механика — 16 человек, служба безопасности — 31,4 человека, служба ремонта и строительства — 13 человек, не предусмотренных Нормативом численности № 41». При этом проверяющие особо отмечали, что «указанные структурные подразделения МУП «ТТП» города Орла участвуют в обеспечении полноценного функционирования предприятия и безопасной перевозке граждан города Орла электротранспортом по муниципальным маршрутам. Подразделения и отделы в составе МУП «ТТП» города Орла участвуют в выполнении полного цикла ремонта и обслуживания не только муниципального электротранспорта, но и другого муниципального имущества, переданного предприятию в хозяйственное ведение: путей, контактных сетей, опор, электрокабелей, зданий, сооружений и др. При этом энерго- и путевое хозяйства, в отличие от автомобильных дорог, которые содержатся и ремонтируются за счёт средств бюджета города Орла, в проверяемом периоде находились на полном обеспечении МУП «ТТП» города Орла».

То есть проверяющие в 2018 году не только не нашли нарушений в части превышения штатной численности ТТП, но и отметили, что предприятие выполняет важную социальную миссию по обеспечению безопасной перевозки граждан. Более того, в 2018 году КСП констатировала, что «в муниципальном образовании «Город Орёл» созданы неравные условия для осуществления перевозок частным автомобильным транспортом и муниципальным электрическим транспортом» (естественно, неравные условия созданы не в пользу ТТП).

Что же изменилось в 2019-м? Как оказалось, многое. Помимо претензий к «раздутым штатам», хотя на данный момент в Трамвайно-троллейбусном предприятии трудится 738 человек, ревизоры обнаружили целый перечень «неэффективных» расходов. К таковым, например, отнесли даже содержание теплоходов, несмотря на то, что предприятие на протяжении 45 лет содержало их за счет трамваев и троллейбусов, не получая на это ни копейки финансирования из бюджета. Как пояснили специалисты ТТП, «из-за отсутствия городского и областного финансирования участка теплоходов, для стабилизации работы предприятия в 2017 году было принято решение участок теплоходов закрыть. В соответствии с приказом предприятия №612 от 14 апреля 2017 года — 26 июня 2017 года участок теплоходов закрыт, штатные единицы сокращены (и это, кстати, было отмечено в отчете КСП в 2018 г.). При этом неоднократные обращения к мэру города и главе администрации по вопросу изъятия участка теплоходов из производственной деятельности предприятия были оставлены без исполнения, поэтому предприятие до настоящего времени несет расходы по сохранности имущества теплоходов, которые не компенсируются. Власть бездействует. Вины предприятия здесь нет».

Неэффективным показалось ревизорам и содержание строительно-ремонтной службы. Как пояснили в ТТП, служба состоит из восьми ремонтников, которые ведут ремонты кровли, ремонт смотровых канав трамвайного и троллейбусного депо и других хозяйственных построек без затрат на привлечение сторонних организаций.

Еще одна претензия аудиторов касается выплаты премий – работникам профсоюза и генеральному директору Александру Коровину. На этот счет у руководства ТТП также имеются свои пояснения. В частности, заключение комиссии о том, что премии выплачены работникам профсоюза, здесь считают некорректным: предприятие выплачивает премии всем работникам предприятия согласно Положению и Коллективному договору. Конкретный размер поощрения определяется администрацией предприятия по согласованию с профсоюзным комитетом по предложению руководителя соответствующей службы. Кроме того, собираемые профсоюзные взносы профком ежегодно расходует на приобретение новогодних подарков для детей работников предприятия, оказывает сотрудникам посильную материальную помощь. Из этих же средств оплачиваются новогодние спектакли, утренники для детей работников ТТП, проводится чествование ветеранов. Все выплаты обсуждаются, согласовываются и утверждаются на заседании профкома. При этом комиссия, как утверждает руководство предприятия, проигнорировала предложенные ей документы, и данный вопрос не был детально проанализирован проверяющими.

Что касается премий, выплаченных генеральному директору, то, как пояснил Александр Коровин, он их себе не начислял: премиальные выплачивались по распоряжениям УМИЗ администрации города Орла. Более того, по словам Коровина, начиная с четвертого квартала 2018 года премии ему не выдавались.

У ТТП есть еще масса возражений на заключение КСП, касающихся экономических показателей, — в частности, себестоимости перевозки пассажиров, которая, по мнению специалистов предприятия, проверяющими была уменьшена. Рост кредиторской задолженности, больший размер которой составляет долг по электроэнергии, в ТТП обуславливают недостатком финансирования из бюджета. В частности, долг регионального бюджета только по компенсации до установленного тарифа начиная с июля 2014 года составляет 105 млн рублей. Возмещения этих долгов ТТП добивалось в суде, однако, под давлением властей рассмотрение дел в судах было приостановлено.

«Бюджетное финансирование нашего предприятия из года в год планируется по «остаточному принципу» и не покрывает экономически обоснованных расходов предприятия, — говорится в официальном пресс-релизе, предоставленном ТТП орловским СМИ. — На многочисленные обращения МУП «ТТП» с просьбой изменить Методики порядка финансирования получали одни отписки. Из-за недостатка финансирования предприятие не может отремонтировать подвижной состав. Свидетельство тому – под забором стоят 30 троллейбусов без автошин и столько же трамваев без бандажей. Мировая практика экономики предприятий горэлектротранспорта говорит о том, что все предприятия планово-убыточные и никак не покрывают расходы своими доходами. Таким образом, все аналогичные предприятия являются дотационными».

Не будем утомлять читателей цифрами и экономическими выкладками – главное не в них. Главное в том, что и сам факт проверки КСП и тем более ее результаты в МУП «ТТП» считают прямым следствием выступления коллектива предприятия с рядом претензий к спикеру Орловского облсовета Леониду Музалевскому. Об этом на пресс-конференции корреспонденту «Орловской среды» сообщили Александр Коровин и его подчиненные.

Борьба на уничтожение?

Напомним, в апреле этого года коллектив ТТП обратился с письмом к президенту России Владимиру Путину. Текст письма был опубликован в орловских СМИ. Работники МУПа пожаловались главе государства, что их неоднократные обращения к Музалевскому с призывами обратить внимание на бедственное положение предприятия остались без ответа.

«Собственных доходов недостаточно на зарплату и налоги, выручка предприятия резко сократилась из-за большого количества частников, простоев при ДТП, остановки движения по постановлениям администрации города, низких тарифов и других объективных причин, — говорилось в письме. — На приобретение запчастей и материалов для ремонтов вообще денежных средств нет».

При этом, как заявляли авторы письма, «складывается устойчивое впечатление, что городские и областные власти сознательно подводят предприятие под банкротство, более того, заинтересованы в этом. Нам не одним в Орле кажется, что Леонид Семенович Музалевский продвигает свои личные интересы через аффилированные с частными перевозчиками структуры. Совсем недавно в Орле обанкротили общественный автобусный транспорт, предприятие ПАТП-1. Может быть поэтому, как только наш руководитель и коллектив выразили желание на базе троллейбусного депо восстановить муниципальное автобусное движение, что позволило бы не только закрыть образовавшуюся брешь в городских социальных перевозках, но и увеличить выручку и выбраться из кризиса нашему предприятию, из структур, близких к господину Музалевскому, доходят возмутительные соображения.

Дескать, генеральный директор МУП «ТТП» Александр Яковлевич Коровин – предпенсионного возраста и пора ему на покой. Подыскиваемая ему замена угробит оставшуюся без опытного командира производства ситуацию в городском электрическом транспорте, и конкурент частным перевозчикам в городе будет устранен».

В конце письма сотрудники ТТП осмелились даже посоветовать Музалевскому «вместо закулисных интриг…ответственно и добросовестно обращать внимание на законные требования и инициативы людей труда и однопартийцев».

Это самое письмо и стало, по мнению участников пресс-конференции, причиной проведения проверки КСП с ее шокирующими результатами.

-Да, сто процентов, — заявил Александр Коровин в ответ на вопрос корреспондента «ОС», связывает ли он факт проведения проверки в претензиями, которые коллектив ТТП предъявил спикеру Музалевскому, — и я, и коллектив связывают это именно с конфликтом, который был. Мы провели собрание, вроде я поснимал все углы острые, записи есть, обещаны золотые горы. А буквально на второй день… (пришли проверяющие из КСП. – Прим. ред.). Причем я звонил, говорил: вы хоть лицо сохраните, хотя бы неделю выждали, нарисовали, что плановая проверка, и запустили. На второй день! Но город Орел маленький, и информация распространяется быстро. Мне сразу позвонили и сказали, не из одного источника… Но я опять говорю: людям, которые заварили эту кашу, необходимо сохранить лицо, потому что если пойдет борьба на уничтожение, мы не остановимся ни перед чем, мы будем бороться, дойдем до президента… Мы честно работаем, и ошельмовать, оклеветать, опорочить себя никому не позволим, мы будем бороться до последнего, — заключил директор ТТП.

Полагаем, что во многом Александр Коровин прав: речь действительно идет о возможном уничтожении муниципального транспортного предприятия – тем более что прецеденты имеются. Мы не склонны считать господина Коровина незаменимым (да и он, кстати, заявил, что если дело только в нем лично, то он готов уйти), но мы также знаем, что в последние годы в Орле появилась недобрая примета: каждая новая жена — в данном случае – директор МУПа — хуже предыдущей. И смена руководства, как правило, ничего хорошего МУПу не сулит: так было совсем недавно с ПАТП-1, переставшим существовать после смены руководства, чуть ранее – с муниципальной Базой строительных товаров, и нет никаких гарантий, что так не будет с ТТП. В этом случае город лишится муниципального электротранспорта, рынок пассажирских перевозок целиком перейдет в частные руки (а как работают частники, орловчане уже хорошо изучили), а еще более 700 орловчан лишатся рабочих мест – пусть и с маленькой, но все же гарантированной зарплатой. Для города Орла, где работы практически нет вообще, это будет очередным социальным потрясением. Поэтому «Орловская среда» будет пристально следить за ситуацией в МУП «ТТП» и информировать своих читателей о ее развитии.

Татьяна Филева

Прямая речь

Александр Коровин, директор МУП «ТТП»:

— Я еще раз призываю остановиться, не заниматься ерундой. Сегодня надо дать возможность тем предприятиям, которые входят в муниципальный сектор экономики, обеспечивают жизнедеятельность города (а это половина Орловской области), работать нормально. Сегодня высшей власти необходимо честно служить людям… Есть масса вопросов, которые надо решать: не две-три заасфальтированные дворовые территории определяют жизнь населения города Орла и региона в целом. Должно расти благосостояние народа, народ должен получать достойную зарплату. Город Орел – наша среда обитания. И те, кто стоит у руля города, обязаны создать комфортные условия для проживания всего населения Орла. Чтобы мы гордились своим городом. Есть над чем работать, а не устраивать «междусобойчики», потому что кто-то сказал правду в глаза… Правда превыше всего, и рано или поздно она все равно восторжествует.

Официальное разъяснение КСП города Орла по итогам проверки МУП «ТТП»

В соответствии с планом работы на 2019 год Контрольно-счётной палатой города Орла совместно с Контрольно-счётной палатой Орловской области проведена проверка эффективности деятельности МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие» г. Орла в 2018 г. и прошедшем периоде 2019 г, в ходе которой установлены множественные нарушения.

Проверка была обусловлена тем, что МУП «ТТП» из бюджета города Орла систематически выделяются субсидии в целях восстановления платежеспособности и предупреждения банкротства предприятия.

Материалы контрольного мероприятия направлены в прокуратуру Орловской области и прокуратуру Заводского района г. Орла.

Контрольно-счетная палата города Орла официально заявляет, что проверка МУП «ТТП» проводилась в четком соответствии с Федеральным законом от 06.02.2011 № 6 — ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов РФ и муниципальных образований» и основывалась на принципах законности, объективности, эффективности, независимости и гласности.

В соответствии с Арбитражным процессуальным кодексом РФ объект проверки, в данном случае МУП «ТТП», имеет право оспорить в суде результаты проведенного контрольного мероприятия.