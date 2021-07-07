ТТП обещали хорошую жизнь, но она так и не наступила

№22 (646) от 7 июля 2021 г.

В прошлом номере «Орловской среды» мы опубликовали обращение работников троллейбусного депо МУП ТТП к президенту Росси Владимиру Путину, в котором те просили главу государства спасти муниципальное транспортное предприятие, которое, по их мнению, целенаправленно уничтожают. В обращении прозвучали фамилии губернатора Клычкова, бывшего и нынешнего градоначальников Новикова и Парахина, а также спикера облсовета Музалевского, которые неоднократно заявляли о поддержке муниципального транспорта, но в реальности не сделали ничего, чтобы ТТП вышло из затяжного кризиса. Поэтому у работников осталась надежда только на президента. И еще на прокурора.

Девиз мэрии: «Больше цинизма!»

Надо сказать, что реакция на видеообращение на прямую линию Владимира Путина, которое работники ТТП разместили в социальных сетях, последовала незамедлительно. Вечером того же дня, когда видео появилось в сети и в СМИ, мэрия опубликовала официальный комментарий, в котором описала свое видение ситуации на предприятии и путей выхода из нее. Не знаем, кто сочинял это произведение, но, по нашему, разумеется, субъективному мнению, иначе как глумлением над реальностью и здравым смыслом его назвать нельзя.

Вот этот замечательный комментарий с ремарками ОС в скобках.

«В связи с размещением в средствах массовой информации обращения работников МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие г. Орла» (МУП ТТП) к Президенту Российской Федерации В.В. Путину администрация города Орла публикует официальную позицию по существу вопроса.

Финансово-экономическая ситуация, сложившаяся на предприятии, в настоящее время действительно является непростой и требующей пристального внимания, однако стоит отметить, что она формировалась на протяжении многих лет.

Осознавая важность предприятия, а также необходимость исполнения им социальной функции по транспортному обслуживанию населения, Правительство Орловской области и администрация города Орла оказывают предприятию финансовую помощь.

Так, за период с января по июнь текущего года МУП ТТП получило субсидии в размере 88,19 млн рублей, в то время как за аналогичный период прошлого года предприятием получено 12,05 млн рублей (И ни слова о том, что долги ТТП превысили сумму в 200 миллионов рублей).

При этом, в сравнении с аналогичным периодом 2020 года, в январе-июне 2021 года предприятием получены следующие показатели:

выручка 88,61 млн рублей (2020 г.: 70,4 млн рублей);

среднемесячная заработная плата 23 316 рублей (2020 г.: 18 782 рубля);

среднесписочная численность 661 человек (2020 г.: 659 человек).

Увеличение выручки удалось достигнуть в том числе путём выстраивания контрольных функций на предприятии. Так, организована работа контролеров как на линии, так и путем просмотра камер видеонаблюдения, установленных в автобусах. Цель – увеличение сбора выручки как минимум на 10% в июле 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем.

Также необходимо отметить, что в течение 2020 года и начала 2021 года в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации действовали ограничения, связанные с COVID-19, в рамках которых были приостановлены мероприятия по принудительному взысканию с юридических лиц сформированных долговых обязательств.

В этой связи в течение указанного периода к МУП ТТП не предъявлялись требования со стороны структурных подразделений ФНС России. (При этом та же ФНС обратилась в арбитраж с иском о банкротстве, о чем мэрия также умалчивает).

Вместе с тем в рамках предоставленных в 2021 году субсидий в размере 88,19 млн рублей: 69,135 млн рублей направлено на погашение задолженности по налогам и сборам за 2019-2020 годы; 10,3 млн рублей — на погашение задолженности за потреблённую электроэнергию. При этом общая задолженность за электроэнергию составляет 89,9 млн рублей.

Таким образом, подавляющую долю перечисляемых на операционную деятельность средств приходится направлять на оплату задолженностей прошлых лет, что не позволяет оперативно и в полной мере решать текущие вопросы МУП ТТП, такие как закупка запасных частей, ГСМ и т.д.

В части транспортной составляющей деятельности предприятия необходимо отметить, что с 1 февраля 2021 года произошло уменьшение трамвайных перевозок в связи с закрытием Красного моста на реконструкцию, но при этом:

троллейбусные перевозки и количество используемого подвижного состава за 6 месяцев 2020 года и аналогичный период 2021 года не изменилось;

постоянно идет увеличение доли автобусных перевозок с 3 маршрутов в июне 2020 года и использования для этого в среднем 14 автобусов до 9 маршрутов (в том числе 1 пригородного) в июне 2021 года и использования для этого в среднем 50 автобусов. Доля автобусных перевозок в МУП ТТП в настоящее время составляет 48,5%.

Также сообщаем, что от ГУП «Мосгортранс» были получены 3 троллейбуса и 50 автобусов большой вместительности марки ЛиАЗ, в декабре 2020 года и январе 2021 года были приобретены в лизинг 32 новых автобусов ПАЗ (Мэрия почему-то не сообщает о просрочке лизинговых платежей, из-за чего лизингодатель намерен расторгнуть договор и обратиться в суд с иском о банкротстве ТТП). Достигнута договоренность о получении от ГУП «Мосгортранс» дополнительно 20 автобусов большой вместимости и 10 троллейбусов, которые в настоящее время эксплуатируются на маршрутах в городе Москве (То есть на и без того умирающее ТТП хотят «навесить» очередной «чермет»).

В настоящее время проводятся переговоры с лизинговыми компаниями и банками по вопросу лизинга дополнительной техники для предприятия на выгодных для него условиях. (На ГСМ и запчасти денег нет, а на лизинг, стало быть, найдутся? Не иначе, банки «помогут» кредитами, отдать которые МУП заведомо не сможет и уж тогда наверняка обанкротится?)

Также рассматривается вопрос дальнейшей эксплуатации подвижного состава предприятия через заключение концессионного соглашения. (А вот это самое интересное: получается, технику ТТП отдадут в аренду, полагаем, за чисто символическую сумму, частнику, и убыточные до того маршруты волшебным образом станут прибыльными?)

И наконец – апофигей всего опуса, читайте внимательно:

Одним из существенных факторов стабильности работы предприятия является вопрос кадрового потенциала в сфере транспортного обслуживания, и в первую очередь руководящего состава, к которому предъявляются особые требования по опыту и образованию. (Не иначе эти самые особые требования предъявлялись к отставленному недавно с должности руководителя ТТП господину Митину, который ни опыта, ни образования для руководства транспортным предприятием как раз не имел, но при этом был пролоббирован на должность вместо профессионалов с колоссальным опытом – Александра Коровина и Юрия Гордюшина. Или, может быть, к советнику директора ТТП, депутату облсовета, педагогу по образованию госпоже Пашковой?)

Данные требования отягощаются сложившейся на предприятии экономической ситуацией, которая формировалась в течение многих лет, и представляет собой риск для принятия решения о руководстве предприятием», — заканчивает мэрия глумиться над коллективом ТТП, жителями Орла и, страшно сказать, главой государства.

Как мы понимаем, на этом администрация Орла и ее глава Парахин сочли свою миссию выполненной. Впрочем, со стороны других «фигурантов», чьи фамилии звучали в обращении к президенту, реакции не последовало вообще: Новиков, Музалевский и Клычков крика ТТП о помощи вроде как и не заметили. Губернатор Клычков, правда, комментируя итоги прямой линии в придворных СМИ, обратил внимание, что «президент подчеркнул необходимость прямой связи с жителями», но сам на связь с рабочими ТТП выходить не стал. Как и спикер облсовета Музалевский, до недавнего времени уверявший тех же работников, что предприятию помогут, и все будет хорошо. Вместо высокопоставленных чиновников, которым если не бог, то президент велел встречаться с людьми и слушать их, с коллективом ТТП встретились представители прокуратуры – по личному поручению прокурора области Владислава Малкина.

Кто виноват и что делать

Скажем сразу: на встречу, проходившую в троллейбусном депо, журналистов не приглашали. С работниками МУП ТТП общались представители областной и Заводской прокуратуры, а также «начальник транспортного цеха» мэрии господин Ничипоров. Встреча с коллективом стала прологом к прокурорской проверке: прокуроры постарались выяснить, какие проблемы волнуют сотрудников предприятия, и чем им может помочь прокуратура.

Прослушав аудиозапись встречи, сделанную работниками МУПа и переданную в редакцию, мы пришли к логичному выводу: коллектив ТТП прав в своих опасениях о преднамеренном уничтожении предприятия. При этом все шансы не допустить банкротства имеются: никаких сверхъестественных действий для этого не требуется. Лизинги и концессии тоже не нужны. Нужно предпринять несколько простых и понятных шагов – и муниципальный электротранспорт будет успешно работать. Причем, это совершенно очевидно и прокуратуре, и рядовым работникам ТТП. И только чиновники не хотят видеть очевидного – и, скорее всего, на то есть свои, специфические, причины. Об этих причинах в числе прочего и шла речь на встрече с прокурорами. Стенограмму этой встречи (с некоторыми сокращениями) мы публикуем ниже – думаем, она будет интересна всем жителям Орла, которые пользуются общественным транспортом. Отметим, что, поскольку запись велась, так сказать, несанкционированно, мы не будем называть имена выступавших – в конце концов, это не принципиально.

Итак, о том, что сейчас происходит в ТТП первым рассказал слесарь троллейбусного депо:

— На протяжении многих лет идет развал нашего предприятия. Обращались к Клычкову – он обещал нам помочь, выделить денег. Выделили, не выделили – я точно не знаю. Выделяли, наверное, какую-то сумму. Но у нас долгов больше 200 миллионов. Наши счета постоянно арестовывают. Мы в администрацию ходили не раз. Мы приходим – нам обещают: ваши счета разблокируют, дали 30 миллионов – дадут еще. Нам обещают хорошую жизнь, но она так и не наступила. А последний раз по телевизору показали, как депутаты собрались, и господин Ничипоров официально им сказал, что троллейбусы не нужны городу. Нужны автобусы – троллейбусы не нужны. Потому что слишком много мороки – надо восстанавливать подстанции, восстанавливать линии – где деньги брать? Но вас для этого и выбрали, вы слуги народа – так служите народу, служите людям!.. Взяли автобусы, нас объединили, этого не надо было делать. Троллейбусы первое время работали на солярку для автобусов. А для троллейбусов нам три месяца листа железа никто не покупает. У нас ничего нет! Все обещают: все у вас будет, а потом мы узнаем, что у нас вообще ничего не будет – даже троллейбусов не будет. А к нам никто не приехал, этого не сказал. Хорошо, средства массовой информации об этом говорят – мы от них узнали: на «Истоках» интервью было.

Ничипоров бормочет, что администрация города намерена привезти из Москвы еще 10 троллейбусов. «Еще хлам» — раздается из зала.

— К нам одна партия пришла троллейбусов, — продолжает слесарь, — их купили, наверно, Клычков покупал, я не знаю. Из них запустили три троллейбуса. Из пятнадцати. Сейчас еще обещают… Деньги за перевозку – опять же с нашего кармана. Или откуда? Дайте нам эти деньги – мы свои троллейбусы восстановим. Вы посмотрите, какие троллейбусы ходят… Какая-то политика нам непонятная. Мы простые рабочие, нам эта система непонятна: кто там что, кто там за кем, кто там кого прикрывает… Да, долги копились годами. А почему они копились? Значит, администрация ничего не делала? Мы-то работаем мы машины выпускаем, они идут на линию, они везут людей. Мы-то свои обязанности исполняем. Значит, кто-то что-то не исполняет. А крайнего нету, никого нету!

Представители прокуратуры заявляют, что обязательно найдут ответственного.

— Будем надеяться! Просто накипело! — завершает свое выступление слесарь.

В ходе дальнейшего разговора выясняется, что на линию выходи далеко не весь подвижной состав, поскольку машины просто нечем ремонтировать, потому что у ТТП нет денег (ремонт одного троллейбуса обходится в 200-250 тысяч):

— Администрация пишет: нам надо гасить долги. А нам надо выезжать на линию. Они долги гасят, а мы их собираем, потому что не выезжаем на линию.

Работники также сообщили, что существует президентская программа по развитию электротранспорта, но, чтобы в нее войти, необходимо софинансирование из муниципального бюджета, а город денег не дает.

— Создается такое впечатление, что просто хотят уничтожить городской транспорт.

— Это транспорт, который перевозит большинство граждан из категории социально не защищенных, и уничтожать городской транспорт никто не даст, — уверяют представители прокуратуры. В ответ рабочие заявляют:

— Но так, как мы сейчас живем, это тоже не жизнь. Нам осталось буквально чуть-чуть – и мы остановимся. Мы уже наполовину стоим, а скоро станем совсем.

Прокуроры интересуются, в чем работники видят решение проблем?

— Финансирование, — следует закономерный ответ. — 650 миллионов нужно на реконструкцию подстанций и линий. Все упирается непосредственно в денежные средства.

— Вы сами прекрасно видите, в каком состоянии подвижной состав ездит по улицам нашего города. Ну посмотрите – в жизни не было такого. Все (троллейбусы. – Прим. ред.) были покрашены, чистые, нормальные, а сейчас стыдоба! Стыдно просто! А администрация сидит в своих машинах и как будто ничего не видит.

— Просто становится обидно за наше предприятие. Когда-то наше предприятие занимало первое место по России. Мы делали все своими силами. Ребята варили каркасы, красили, было приятно смотреть. Но как же так, как мы опустились в эту бездну, что нас просто бросили – никакого контроля, ничего нет. Ну нельзя же так! Это общественный транспорт. Кто-то может на такси доехать, а люди победнее не могут! И уедь куда-нибудь после восьми часов на частной маршрутке – да никуда ты не уедешь! Час пик пройдет – и всё! Поэтому мы просим вас: просто помогите нам, помогите!

— Такое ощущение, что в администрации люди, у которых частные маршрутки. Они там на тетей, на дядей оформлены… И им есть смысл, чтобы мы развалились, а они бы ездили. Они и сейчас ездят…

— По поводу автобусов: у нас солярка почему-то то есть, то нет. И почему-то, когда солярка появляется, то час пик уже проходит. То есть мы начинаем выезжать, когда час пик прошел, когда основной поток людей уже уехал…

Как выяснилось, соляркой автобусы МУП ТТП должны заправляться на заправках Роснефти за наличку, и удивительным образом, этой налички как раз перед часом пик не хватает, а потом, когда она появляется, автобусы заправляют – увы, поздновато…

— То же и по запчастям – автобусы простаивают.

— Вот сейчас мы закрываем долги, которые у нас есть, 108 миллионов. В следующем месяце – то же самое: у нас не хватает денег на погашение налогов, на зарплату, на коммуналку и на все остальное.

В этом эмоциональном хоре изредка звучали редкие робкие реплики господина Ничипорова наподобие этой:

— Будем в очередной раз обращаться к области за субсидиями, потому что вы являетесь убыточными… О размере субсидий область в принципе знает, о сумме, которая вам необходима.

Похоже, мантра об убыточности и субсидиях не нашла понимания не только у работников, но и у зампрокурора Заводского района, который вступил в диалог непосредственно с «начальником транспортного цеха»:

— Первый момент: да, нужно погасить долги, субсидии предоставить. Второй момент: маршрутная сеть. Каким образом она у вас построена, если у вас дублируются маршруты и маршрутки отбирают пассажиров у муниципального транспорта? Не будем лукавить, такие факты есть, когда маршрутки выходят на маршруты, нарушая все возможные правила, с одной только целью отобрать пассажиров у того же троллейбуса. Почему у вас такая насыщенность отдельных маршрутов, что у вас по сути вхолостую ездит транспорт, который и так, как вы говорите, осуществляет перевозки выше себестоимости?

Ничипоров:

— Шестой троллейбусный маршрут, он не дублируется никакими автобусами. От автовокзала до улицы Горького – да, а на улице Горького у нас никаких автобусных маршрутов нет. (Заметим, что это всего несколько остановок. – Прим. ред.)

Прокурор:

— Вы должны понимать, что маршрутная сеть, которая у вас есть, вообще ее организация в городе Орле, она порочна по определению. Вы это прекрасно должны понимать. Потому что у администрации нет сил физически справиться с контролем за этими маршрутками, несмотря на то, что у вас там есть и ГЛОНАСС, и все что угодно. Это первое. Второе: это реально провоцирует рост теневой экономики – неуплаченные налоги в городской бюджет. Там же происходит большей частью наличный расчет. Мы же прекрасно понимаем: там, где нал, его может быть сколько угодно. И вопрос в том, что огромное количество денежных средств перетекает из кармана в карман, минуя вообще все законные способы их легализации. Тут же у вас есть муниципальное предприятие, у которого есть электротранспорт в реально большом количестве. Нужно привести достаточное количество троллейбусов в нормативное состояние и пустить их на линию. И это предприятие, которое находится под контролем администрации.

Добавление из зала:

— И белая зарплата, заметьте, и все отчисления, и рабочих мест куча – в отличие от частных перевозчиков.

— Вот у нас был маршрут 6-М. Он следовал с санатория Лесного, через новый район выходил на Михалицына, где куча народа, и ехал на Алроса. И он почему-то стал невыгоден, и его закрыли. Может, потому что там шли частные маршрутки, которым он мешал? На Алроса народ постоянно спрашивает, где большой автобус, а он больше не ходит. Маршрут 6-М официально закрыт.

Нечипоров:

— Маршрут 6-М по контракту с МУП ТТП, 10 единиц. Выпускали 1-2. С января перестали вообще выпускать. Из-за отсутствия количества транспорта, автобусов.

— А может быть, из-за отсутствия денежных средств на ремонт? – раздается из зала. Реплика сопровождается аплодисментами.

— По поводу всех этих долгов: мы никогда из них не вылезем, все время будем должны и должны… В 90-е годы мы платили за киловатт электроэнергии 50% (от тарифа. – Прим. ред.). Сейчас почему-то мы платим не 4 рубля, как частник платит, а 6-50. На каком основании социальный транспорт платит по повышенным расценкам? И эти долги у нас как снежный ком будут накручиваться и накручиваться с каждым годом. Следующий момент: надо как-то упорядочить действительно работу маршруток, чтобы они не дублировали. И вообще с центральных улиц убрать, как в Питере, где они убраны со всех центральных улиц. И этот московский транспорт, который нам навязали, грубо говоря, впарили, мы с ним промучились, а толку никакого. И сейчас еще хотят партию прислать. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы она пришла сюда. У нас территория забита троллейбусами… (господин Ничипоров при этом пробормотал, что доставка «партии» будет осуществляться за счет МУП ТТП! – Прим. ред.).

— Дошло до того, что мы сейчас старые троллейбусы режем, чтобы хоть какие-то запчасти сдать, и администрация говорит: вот вы сейчас сдадите и за эти деньги с Москвы привезете себе еще… Это называется, мы на себе хомут туже затягиваем. Я никто, я слесарь – и я это понимаю. Еще когда те везли, мы говорили: не надо. Отдали миллионы за транспортировку – вы дайте нам эти деньги, мы отремонтируем свои машины, купим себе резину, приведем их в надлежащий вид, мы же можем это все сами сделать! Но… нас никто не услышал. Кому-то это было выгодно, кто-то, наверное, откаты получил – давайте уж так прямо говорить. Я вот так думаю.

— Могильник организовали!

— Правильно, кому-то выгодно, я тоже так считаю. Я 28 лет отдал этому предприятию. Ценовая политика: я считаю, если мы «социальники», у нас плата за проезд должна намного ниже быть, чем сейчас. Ее постоянно уравнивают с маршрутками. Естественно, человек, зимой стоящий на холоде на остановке, сядет в маршрутку, если она идет первая. Он не будет ждать троллейбус – одинаковая плата. А вот если плата была бы на 3-4, а то и на 5 рублей ниже, чем в маршрутке, мы бы за счет оборота больше денег привезли. Это очень важный вопрос.

Последним выступил один из рабочих, вспомнивший об обещаниях главного орловского единоросса, спикера облсовета Музалевского:

— Я бы хотел увидеть здесь господина Музалевского… Он к нам боится ездить. После последних обещаний. Что у нас все будет хорошо. Четыре дня он обещал. И как вам верить? Вы – власть, вы люди, облеченные властью. Кому верить? А они думают, что они божьи помазанники, они недосягаемы ни для кого. А такого не должно быть!..

В заключение заметим, что представители прокуратуры были по-хорошему удивлены активностью работников предприятия и нелицеприятно прошлись по адресу чиновников:

— Давайте реально решать проблемы. Потому что субсидии, о которых вы говорите, они их не решают… Люди реально болеют за предприятие, и людей здесь не выслушивали очень давно. С ними не встречаются, не говорят. А ваши обещания, администрации, если они не выполняются, то они доверия не вызывают.

Коллективу депо пообещали, что в ходе прокурорской проверки будет дана принципиальная оценка действиям (бездействию) органов местного самоуправления и органов власти области. Вопрос о состоянии дел в МУП ТТП находится на личном контроле прокурора Орловской области.

Татьяна Филева