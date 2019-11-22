ТТП обзаведется автобусами. Если доживет

Предстоящий ремонт Красного моста подталкивает город к развитию автоколонны на базе трамвайно-троллейбусного предприятия. При этом ТТП в очень сложном финансовом положении. «Я работаю 4 месяца, из них счета не были заблокированы только три недели» — эмоционально обратился к депутатам профильного комитета руководитель МУП ТТП Юрий Гордюшин. Тем не менее, предприятие смогло вернуть часть уволившихся водителей, подняв зарплату до 18 тысяч. По словам руководителя, вернулись 8 водителей трамваев и 6 — троллейбусов.

Депутат Наталья Кирдеева считает, что сложнее вернуть пассажиропоток, он сократился на 25%. Сегодня на линии работает 23 троллейбуса и 19 трамваев, что значительно меньше уровня прошлого года. «Из-за долгого ожидания электротранспорта люди привыкают уезжать на маршрутках, на этом теряется выручка ТТП», — отметила депутат.

Гордюшин считает, что привлечь пассажира можно экономическими стимулами: «Тариф на муниципальный транспорт повышать не нужно. Разница в 1-2 рубля должна быть с частниками».

Заместитель председателя комитета Тимур Нерушев отметил, что самые большие потери предприятия связаны с электроэнергией. Он привел пример с крупным торговым центром, который закупает электричество напрямую на бирже, минуя местных энергетиков. «У муниципального предприятия, несущего социальную нагрузку, электричество стоит 6,5 рублей, торговый центр платит меньше 4 рублей». Отметил Нерушев.

И депутаты, и руководитель предприятия продолжают видеть перспективу в открытии автобусной автоколонны на базе МУП ТТП. Гордюшин отметил, что при будущем закрытии на ремонт Красного моста актуальность основных трамвайных маршрутов будет сведена к нулю на время ремонта. По его словам, троллейбусное депо готово обслуживать до 150 автобусов. «Там требуется подготовить только участки для обслуживания двигателей, топливных систем и аккумуляторов, остальная база от обслуживания троллейбусов существенно не отличается», — сообщил руководитель МУП ТТП. В результате обсуждения депутаты рекомендовать администрации города Орла продолжить мероприятия по оздоровлению финансово-экономического состояния МУП «ТТП» и рассмотреть возможность увеличения подвижного состава предприятия.