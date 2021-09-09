9 сентября 2021



ТУ Россельхознадзора по Орловской области опубликовало данные об урожае 2021 года

Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям продолжает мониторинг товарных и потребительских свойств зерна нового урожая. Он проводится при поступлении зерна в лаборатории, в том числе расположенные на хлебоприемных предприятиях, элеваторах и пунктах временного хранения зерна.

В рамках мониторинга исследуется зерно пшеницы, ячменя, ржи и кукурузы.

По состоянию на 06 сентября 2021 года в Орловской области намолочено 3 млн. тонн зерна, что на 600 тонн меньше, чем в прошлом году.

Средняя урожайность составила 41,5 ц/га, что также ниже уровня прошлого года (50,2 ц/га).

В рамках мониторинга обследовано 42 % от валового сбора зерна культур.

Пшеницы намолочено 2,3 млн. тонн, что на 400 тонн меньше, чем в 2020 году. Доля продовольственной пшеницы составляет 53,4 %, что на 8 % больше, чем годом ранее, доля кормовой уменьшилась с 54 % в 2020 до 46,6 % в текущем году.

Валовый сбор ячменя составил 585,1 тыс. тонн, что на 200 тонн меньше, чем в 2020 году.  При этом доля пивоваренного ячменя увеличилась на 28 % и составила 56,8 %, а доля кормового и продовольственного уменьшилась и составила 27,6% и 15,6 % соответственно.

Мониторинг продлится до окончания уборки, информирует пресс-служба ТУ Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

 

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Опубликовано 09 Сен 2021 в 15:40. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 19

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