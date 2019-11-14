ТУ Россельхознадзора советует орловцам отправиться в сад

Обработку сада от вредителей железным купоросом проводят поздней осенью до наступления морозов, после листопада, напоминают специалисты отдела госнадзора в области внутреннего карантина растений УФС Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.

Если садоводы не успели провести обработку деревьев в октябре, сделать это еще не поздно, так как сохраняется плюсовая температура.

Следует помнить, что железный купорос обладает повышенной кислотностью и при попадании на листья и зеленые черенки может спровоцировать их ожоги. Поэтому, важно применять его только в период глубокого покоя растений по голым деревьям, два раза в год – поздней осенью и ранней весной до начала сокодвижения. Именно в это время растения подвержены грибковым инфекциям.

Прежде чем приступать к обработке, необходимо провести уборку садовой территории, сжечь все зараженные патогенными инфекциями растительные остатки, удалить старую кору и больные усохшие ветки с деревьев и кустарников.

С помощью распылителя опрыскивают раствором крону деревьев, ствол и скелетные ветки, а также почву в приствольном круге. Делать это лучше в безветренный ясный день. Попадание состава на землю (капли с веток и стеблей, облако распыления) действует как подкормка, насыщая почву железом.

При обработке сада от вредителей применяют водный раствор сульфата железа разной концентрации. Так, для опрыскивания семечковых культур (яблони, груши, виноград) готовят 5-процентный раствор железного купороса. Для этого разводят 500 г вещества в 10 л воды и обильно опрыскивают или обливают растения. Косточковые (слива, вишня, абрикос) и ягодные (смородина, малина, крыжовник) культуры опрыскивают 3-процентным раствором железного купороса.

Если дерево покрыто мхом или лишайниками, то одновременно будут уничтожены и вредители, и лишайники. Для полного их уничтожения необходима двукратная обработка 5-7-процентным раствором железного купороса. Повторную обработку можно проводить после наступления первых морозов, через 10-12 дней.

1-процентный раствор сульфата железа используют для дезинфекции ран деревьев, больших дупел и трещин в коре.

Фунгицид также благоприятно влияет на плодоношение молодых деревьев и улучшает состояние старых.

Грамотное применение железного купороса поможет избавить деревья в вашем саду от вредных насекомых, грибковых заболеваний (парши, пятнистостей, мучнистой росы, плодовой и серой гнили, черного рака), мхов, лишайников и других недугов.