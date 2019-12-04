Туда не ходи – сюда ходи!

№41 (578) от 4 декабря 2019 г.

Обсуждение новых правил выгула собак на ноябрьской сессии горсовета получилось не менее жарким, чем бюджетные баталии. Депутаты разделились на два лагеря – сторонников прав животных и сторонников прав людей. При этом стоит напомнить: ужесточение правил выгула собак происходит не от хорошей жизни. За 8 месяцев 2019 года более двух тысяч орловцев пострадали от укусов животных. (В статистику попали только обратившиеся за медицинской помощью. Реально пострадавших гораздо больше. А кроме укусов жертвы собачей агрессии получают еще и серьезные психологические травмы.) Особо стоит обратить внимание на следующую деталь. На долю бездомных собак пришлось менее трети случаев нападения на прохожих, – сообщает Роспотребнадзор на официальном сайте. А вот число пострадавших от домашних «друзей человека», бегающих без поводка и намордника, растет. При этом новые правила коснутся довольно многих жителей областного центра: по статистике, домашних животных имеют порядка трети орловских домохозяйств.

Запретные зоны

Изменения вносятся, чтобы привести муниципальные правовые акты в соответствие с федеральным законом об ответственном обращении с животными. В ФЗ прописано, что каждый муниципалитет разрабатывает свое положение – где можно, а где нельзя выгуливать собак. В частности, теперь четко прописано, что владелец обязан держать собаку на коротком поводке в лифте, подъезде и при переходе через дорогу. Кроме того, прописано, что владелец обязан убирать за своим питомцем продукты жизнедеятельности. За «минирование» дорожек и газонов владельцев теперь могут оштрафовать. Но это мелочи. Самое большое изменение коснулось мест, запрещенных для выгула животных. Теперь запрещено появляться с собаками на территории образовательных учреждений, а также на расстоянии 50 метров от них. При этом, как пояснил замначальника управления городского хозяйства и транспорта горадминистрации Александр Филатов, отсчет ведется от внешнего ограждения. Это сразу же вызвало массу негативных отзывов, так как сейчас во многих местах города пешеходные дорожки с газонами проходят как раз вдоль заборов школ (а иногда и между двух заборов, например, между 21-й и 36-й школами). И не совсем понятно, как миновать запретную зону с собакой? Более того, не очень ясно, как будет отмеряться и маркироваться запретная зона? Впрочем, как написал на своей странице мэр Орла Василий Новиков, вопрос не набрал необходимого числа голосов «за». Так что к следующей сессии его могут доработать.

Между тем новые правила рано или поздно все же установят запрет на выгул собак на территориях учреждений здравоохранения, на детских и на спортивных площадках, на кладбищах, двух официальных городских пляжах и в двух парках – Детском и Городском. Исключения сделаны лишь для собак-поводырей. Вообще не попали в новые правила служебные собаки (МЧС и УМВД). Собаки-поводыри просто обязаны иметь возможность ходить всюду со своим владельцем. Служебные, к счастью, без дела в парках и скверах не появляются.

Прописывают новые правила и нормативы для создания площадок, специально оборудованных под нужды хвостатых «отдыхающих». Прописаны все важнейшие детали: насколько площадки должны быть удалены от многоквартирных домов, а также, какое покрытие необходимо для периодической дезинфекции мест выгула.

Быстрорастворимая площадка

Удивительное событие, произошедшее в Орле, также очень показательно в плане новых правил. Напомним, в областном центре по пальцам можно пересчитать число специализированных площадок для выгула собак. Одна из таких располагалась на улице Авиационной. И вот несколько недель назад непонятно кто и непонятно на основании чего вдруг взял и срезал ограждение. То есть площадку, которую создавали за счет бюджетных средств, выделенных на исполнение наказов избирателей, уничтожили. По подозрительному стечению обстоятельств площадку убрали сразу же после смерти депутата, на чьем округе она и располагалась.

Мэр Орла отметил, что в городе идет постоянная борьба двух мнений. К властям обращаются как с просьбой установить площадки для собак, так и с просьбами убрать их. Новые правила как раз и должны регламентировать все технические нюансы, чтобы решение в ту или иную сторону принималось на основании нормативных документов, а не «хотелок». Кстати, сами собаководы могут создавать подобные площадки и в дальнейшем поддерживать их в нормальном состоянии. В муниципальной казне на эти цели средств нет. Но всю необходимую методическую помощь инициативным жителям на Пролетарской горе оказать готовы.

Садово-парковые баталии

Очень много вопросов было о том, почему в запретный список попали только два парка. В Орле их гораздо больше. Как пояснил Александр Филатов, такое решение связано с тем, что именно в этих двух парках наибольшее скопление отдыхающих с детьми. Поэтому выгул собак там и признали нецелесообразным сразу по двум параметрам – безопасности для малышей и санитарной чистоте. Один вопрос остался без ответа. В городском и детском парках довольно внушительные стаи бродячих животных. Если владельцев домашних питомцев можно обязать убирать за своими «блохастиками», то за клыкастой вольной братией никто не убирает. Более того, желтая бирка на ухе никак не защищает прохожих от нападения. А, например, как раз возле Городского парка (со стороны здания Арбитражного суда) обитает стая, которая нагло требует у прохожих корм за право пройти мимо. Наш корреспондент своими глазами видел и даже заснял на фото момент, когда собаки хватали зубами женщину за подол шубы, требуя подачки. Впрочем, ответа на вопрос депутаты не получили по вполне очевидной причине: за отлов бродячих собак отвечает не город, а область. И к теме, как областная власть исполняет возложенные на нее полномочия по регулированию численности безнадзорных собак, мы обязательно вернемся в одном из ближайших номеров. Тем более, что с января будет предметный повод поговорить об этом.

Друг человека или только хозяина?

Не менее жаркие дебаты развернулись при обсуждении документа на заседании профильного комитета горсовета. Например, самое первое – это механизм реализации нововведения. Вот идет человек по мрачному зимнему Орлу вдоль школьного забора, а навстречу ему огромная овчарка. Без намордника, без поводка. Владелец смотрит в телефон, а собака явно не намерена заводить дружбу. Как привлечь нарушителя к ответу? Теоретически контролировать исполнение муниципальных актов должен сам же муниципалитет. В данном случае – комиссия АТК. Но как реально будет работать механизм? Спросите сами себя: вы знаете, как позвонить в АТК? Вы вообще знаете, как расшифровывается эта аббревиатура? Собственно, на этом можно было бы поставить точку, так как, на первый взгляд, это очередной мертворожденный закон, который невозможно воплотить в жизнь. Но дальнейшее обсуждение показало, что надежда все же есть. В качестве примера привели становление законов о запрете на распитие спиртных напитков или на курение в общественных местах. Тогда звучала точно такая же критика: закон мертворожденный и работать не будет. Однако орловцы постепенно привыкли к новым правилам. Так же люди привыкнут и выгуливать собак как положено – в наморднике и с совочком, чтобы убрать за своим питомцем.

На попытки депутатов получить перечень мест, где же можно выгуливать собак, Александр Филатов пояснил, что список получится слишком большой. Поэтому и решено было прописать места, где это делать запрещено. Автоматически, все не попавшие под запрет пустыри, бульвары, парки, скверы остаются доступны для четвероногих питомцев. Естественно, при условии, что владельцы будут убирать за своими братьями меньшими. Кстати, председатель комитета Владимир Букалов привел великолепный пример. Есть перечень бойцовых пород собак и их гибридов, которые не могут появляться в городе без намордника. Между тем мало того, что особо опасные собаки спокойно разгуливают по городу, так их владельцы еще и откровенно игнорируют попытки окружающих выяснить, почему такие крупная и потенциально опасные животные находятся в общественных местах без намордников. Именно поведение таких неадекватных владельцев и привело к тому, что Детский и Городской парки решили сделать закрытыми для всех собак без исключения.

Чтобы быстрее приучить орловцев соблюдать новые правила, на заседании комитета прозвучало предложение: подключить на первое время к патрулированию, помимо АТК, сотрудников полиции. А также периодически проводить совместные рейды, чтобы орловцы знали: закон не просто принят, но и реально работает.

Сергей Миляхин