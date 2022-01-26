Туда-сюда-обратно

№3 (672) от 26 января 2022 г.

Депутаты областного совета на заседании профильного комитета рассмотрели вопрос о повышении платы за капремонт. Правда, изучали его в разделе «Разное», то есть никакого решения не принимали. Да и основной посыл был более чем странный – вернуть размер платы к прежнему уровню, после чего представить депутатам проект поэтапного повышения тарифа до тех же значений, но только в более длительной перспективе. Чтобы не было шока у населения. Напомним, с 1 января плата за капремонт выросла сразу на 38%! Чиновники областной администрации повторили уже неоднократно звучавшие тезисы о росте цен на строительные материалы, из-за чего не удалось в полной мере выполнить программу капремонта в прошлом году, и оказалось под угрозой ее выполнение в году наступившем.

Плюс 38%

По информации руководителя облдепартамента ЖКХ, ТЭК и энергосбережения Григория Шайкина, с 1 января минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в регионе составляет 9,49 руб./ м². При этом Шайкин напомнил, что тариф не повышался шесть лет, оставаясь одним из самых низких в ЦФО. Депутат Руслан Фрайда поинтересовался, почему областные чиновники игнорировали очевидные вещи и не повышали плату за капремонт так долго? Ведь если бы плату индексировали на тот же размер инфляции, то и работа фонда была бы гораздо эффективнее и не было бы такой шоковой терапии для жителей. Коллегу поддержал и депутат Сергей Кутенев: «Неужто настолько плохо все это время экономический блок работал, что пять лет не поднимали тариф? Постоянно говорил, в этом году не нужно повышать, и в этом году не нужно повышать, и в этом, и в этом. И тут сразу рост 40%! Заработал экономический блок!» Господин Шайкин не смог ответить на вопрос, почему же все-таки плата за капремонт не повышалась так долго. Вместо этого чиновник сделал упор на росте цен на стройматериалы в 2021 году. Рост по отдельным позициям оставил от 25% до 200%. Поэтому повышение было необходимо, так как возросшие цены на строительные материалы не позволяли полноценно реализовывать программу капремонта. Чиновники оказались на распутье – либо закроется фонд, либо жители не смогут платить. Поэтому пошли по пути повышения тарифа. Также руководитель отметил, что в связи с данными обстоятельствами каждый третий аукцион на ремонт многоэтажек в регионе остался безрезультатным. Основная причина — несоответствие проектной стоимости работ фактическому ценовому состоянию строительного рынка.

При этом господин Шайкин напомнил, что в программу капремонта домов включены две довольно крупные региональные подпрограммы – это ремонт кровель и замена лифтов. Поэтому дополнительная нагрузка на фонд должна быть профинансирована.

Основной удар придется по бедным

В свою очередь, депутаты отметили, что данное повышение тарифа болезненно скажется в первую очередь на малообеспеченных слоях населения. Как уже говорилось, граждане, чьи расходы на оплату услуг ЖКХ превышают 20%-ный порог семейного дохода, имеют право обратиться за получением субсидии. И вот парадокс. Многие орловцы жалуются, что тарифы на коммуналку становятся все неподъемнее и неподъемнее. Однако, как рассказала чуть ранее начальник областного управления по тарифам и ценовой политике Елена Жукова, каждый год идет катастрофическое снижение числа людей, которые обращаются за такой формой помощи. Если сравнить 2010 и 2020 годы, то число орловцев, получающих эту субсидию, сократилось в три раза! Люди не идут. Причины могут быть самые разные. Увы, почему орловцы, которым остро нужна (и предоставляется) помощь государства, отказываются от этой поддержки, так и осталось неясным. В этом году было принято решение сделать гражданам уступку (с учетом сложившейся экономической ситуации): если раньше для получения субсидии на оплату услуг ЖКХ нужно было сначала погасить все долги по текущим платежам за коммуналку и энергоресурсы, то в этом году эту преграду убрали – приходите за субсидией даже с долгами! При этом отдельно по капремонту предусмотрен довольно большой список льготников (о чем мы писали в предыдущем номере).

Гоподин Шайкин напомнил, что чиновники обратились к специалистам ОГУ, чтобы те обосновали величину роста тарифа. Однако депутат Сергей Кутенев усомнился в правильности обоснования. «С равным успехом я могу обосновать и то, что тариф должен вырасти еще больше – сразу в 4 раза. И могу точно так же обосновать, что тариф вообще не должен расти», — возразил Кутенев. Это вопрос жизни людей, дома которых очень сильно различаются – от двухэтажных домов без лифтов до высоток с лифтами. И доходы у людей очень разные. Очень больно ударит как раз по тем, кто живет в старых развалюхах и не может позволить себе переехать в более современное и новое жилье. При этом нужно помнить и тот факт, что рост цен произошел не только в прошлом году. До этого все пять лет цены на стройматериалы тоже росли и повышались процентов на 10 ежегодно. Не было такого, что что-то стабильно оставалось на прежнем уровне, а тут вдруг раз и в 2021-м аномальный скачок! Рост был ежегодным! – эмоциально отметил депутат. При этом, по мнению Кутенева, самым правильным решением будет отменить такое резко повышение и увеличивать тариф пошагово в течение нескольких ближайших лет. Господин Шайкин не принял предложение: «Как можно плавно повышать тариф, если завтра работа фонда вообще остановится?!»

Депутат Руслан Фрайда, предложил от имени комитета обратиться в адрес профильного заместителя председателя правительства с предложением более детально рассмотреть необходимость повышения тарифа. А депутат Евгений Косогов выступил с предложением оценить эффективность работы фонда капремонта в целом. Кроме того, Косогов предложил пойти по пути соседних регионов, где тариф варьируется в зависимости от типа дома, наличия лифта и так далее. В итоге люди получают более прозрачный и честный платеж. Это очень важно, особенно в том случае, если жильцы конкретного дома переходят на спецсчет. Ведь жители будут копить именно на ремонт своего тип жилья. При этом Шайкин предостерег от такого шага, так как тогда тариф для двухэтажек будет просто неподъемным для жителей.

Работа спустя рукава

Кстати, о работе фонда. По удивительному стечению обстоятельств, как раз в это же время ОНФ опубликовал интересный материал о домах, которые стоят с раскрытой крышей. По данным ОНФ, на нескольких объектах ремонтные работы начались еще прошлой осенью, и дома до сих пор стоят без кровли. Более того, общественники не смогли увидеть на объектах и рабочих.

«Так, до сегодняшнего дня без кровли остается дом № 144 на улице Комсомольской. Капитальный ремонт дома был начат еще осенью 2021 г. Подрядчик, взявшийся за него, произвел замену инженерных коммуникаций, электропроводки и приступил к кровельным работам. Со всей площади крыши был демонтирован старый кровельный материал. После этого была заменена стропильная система. Однако дело до укладки нового кровельного материала не дошло. В итоге сейчас дом находится без крыши. Единственное, что было сделано рабочими, – это укладка пленки на стропильную систему. В результате жильцы квартир на верхних этажах страдают от сезонных протечек. Аналогичная ситуация сложилась и в доме № 2 на улице Матроса Силякова. Подрядчиком была снята старая кровля, заменена стропильная система, и также по всему периметру крыши растянута пленка. Новый кровельный материал положен не был. За последний месяц, когда в Орле участились снегопады, пленка оказалась засыпана снегом, и при повышении температуры верхние этажи дома затапливает», — отметили в пресс-службе ОНФ.

«Уже не в первый раз возникает ситуация с затягиванием сроков сдачи домов в период проведения капитального ремонта. В очередной раз сталкиваемся с тем, что подрядчик не выполнил необходимый объем работы, а фонд капитального ремонта и администрация города Орла не проконтролировали этот вопрос. В итоге страдают граждане, которые оплачивают счета по капитальному ремонту, но работы не выполняются в срок. Дом на протяжении не одного месяца стоит без кровли. Жильцы вынуждены жить в квартирах, куда протекает вода. Поэтому в этой ситуации мы обратились к администрации города Орла с предложением взять на контроль данный вопрос и принять все необходимые меры, чтобы работы были возобновлены, а на домах была установлена новая кровля», – подчеркнул член регионального штаба Народного фронта в Орловской области Юрий Власов.

Все выше, и выше, и выше…

Для улучшения работы фонда (а он содержится не за счет взносов граждан, а финансируется отдельной строкой из областного бюджета) в этом году была значительно увеличена сумма расходов. При этом часть средств пойдет на штат юристов, чтобы бороться с неплательщиками. Сейчас процент платежей от населения колеблется в пределах 93-97%. Какие из муниципалитетов являются главными неплательщиками и какие меры воздействия будут к ним применяться (да и будут ли вообще), господин Шайкин предпочел не говорить. Хотя депутаты его прямо об этом спросили.

Затронули депутаты и тему качества ремонта. По словам господина Шайкина, будет усилена работа «кураторов» объектов. Раньше в фонде этим направлением занимались всего четыре человека, и они чисто физически не могли регулярно бывать на всех объектах. Сейчас число кураторов доведено до нормы, которая позволит следить за качеством работ. Более того, будет введен «контроль за контролерами», чтобы не было такого, как на улице Ленина, когда работы приняты, а сейчас приходится их переделывать, но уже за счет бюджета. Также из новинок – возврат к системе авансирования работ. Как отметил Шайкин, на капремонт не заявляются крупные строительные компании, у которых много оборотных средств. А мелкие фирмы не могут приступать к ремонту без авансов. Поэтому систему вернут, но под более тщательным контролем.

При этом депутаты и документ, который мы подробно разбирали в прошлом номере – приложение, в котором предполагается ежегодный рост тарифа на 4%. Господин Шайкин пояснил, что такой расчет необходим для определения предельной стоимости ремонта на перспективу, без чего фонд капремонта просто не сможет планировать свою работу.

Депутаты поинтересовались, было ли повышение тарифа единственным путем? Годовая разница составит порядка 250 миллионов. Может быть, имело смысл поискать эти средства в областной казне, а не залезать в карман жителей? – спросили депутаты. Депутатов бы устроил любой ответ чиновников, главное, что они предприняли бы попытку решить проблему как-то еще. Но, увы… Даже попыток обратиться к областному правительству не предпринималось. Не было и попыток поработать над экономической эффективностью самого фонда. По факту людям просто бросили «красную тряпку» в виде колоссального роста тарифа, и к каким последствиям это приведет – еще только предстоит узнать.

Сергей Миляхин

Тем временем:

Депутаты фракции «Справедливая Россия» в Орловском облсовете выступили категорически против необоснованного, по их мнению, повышения минимального взноса на капитальные ремонт сразу на38 процентов.

Руководитель фракции Руслан Перелыгин направил в адрес губернатора Клычкова заявление, в котором от лица депутатов «Справедливой России» потребовал снизить размер взноса на капремонт и установить его соразмерно росту инфляции.